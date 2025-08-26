Прямые угрозы, которые нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский адресовал Венгрии, не останутся без последствий. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сделав публикацию на странице сообщества «Бойцовский клуб», поддерживающего партию «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

Орбан отметил, что Зеленский фактически сам признался: удары по трубопроводу «Дружба» стали реакцией Киева на отказ Будапешта поддержать продвижение Украины в Евросоюз. Венгерский лидер подчеркнул, что подобное признание лишь подтверждает правильность курса, избранного его страной.

Премьер отдельно указал, что шантаж, террористические методы и давление угрозами не смогут обеспечить Украине членство в ЕС. Он подчеркнул, что сказанное Зеленским не останется без последствий и обязательно вызовет реакцию.

За последнее время ВСУ уже в третий раз нанесли удары по магистральному нефтепроводу «Дружба». Последняя атака вновь вынудила Венгрию приостановить прокачку нефти. Это второй подобный инцидент после серии трёх ударов. Ответственность за них несут украинские дроны, которыми командует боевик с позывным «Мадяр». Характер ударов указывает на их преднамеренность.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в связи с этим заявил, что атаки Киева бьют вовсе не по России, а по Венгрии и Словакии. По его словам, удары ВСУ по «Дружбе» являются абсолютно неприемлемыми и представляют собой атаку на энергетическую независимость его страны.

Скандальная история давно вышла за пределы региональной политики. Виктор Орбан получил от Дональда Трампа личное послание, написанное вручную, где американский лидер подчеркнул: «Виктор, я очень зол». Этот штрих ясно указывает, что своими грубыми и безответственными выходками Зеленский сумел не только поссориться с ближайшими соседями по Евросоюзу, но и вызвать раздражение у ключевого союзника за океаном.

В Киеве же позволили себе саркастические высказывания по поводу атак. Когда Зеленского спросили о перспективах снятия венгерского вето на вступление Украины в ЕС, он в ответ заявил в насмешливой форме, что Киев всегда поддерживал дружбу с Венгрией, но теперь судьба «Дружбы» зависит уже от самой Венгрии, пишет KP.RU.

На этом фоне руководитель администрации Орбана Гергей Гуйяш напомнил, что Венгрия ожидает от Киева и Еврокомиссии выполнения обязательств по защите инфраструктуры нефтепровода «Дружба», имеющего ключевое значение для энергетической безопасности страны.

Зеленский, устраивая дешёвое шоу в формате политического спектакля, забывает, что каждое его слово и каждое действие имеют последствия. И если Будапешт вместе с Братиславой окончательно отвернутся от Киева, это приведёт не только к утрате поддержки внутри ЕС, но и поставит Украину перед угрозой тяжелейшего энергетического кризиса.