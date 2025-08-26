«Ваши нацистские корни дают о себе знать!»: Трамп публично унизил «фюрера Урсулу»

После знаковой встречи Путина и Трампа в Анкоридже переговоры американского президента с Владимиром Зеленским и представителями ЕС продемонстрировали контраст, который невозможно было не заметить. Как отмечали западные издания, Трамп не стеснялся откровенно пренебрегать гостями Овального кабинета. Особо досталось главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. О чем идет речь, и как Зеленский и Ко отреагировали на столь «теплый» прием – читайте далее...

Как Трамп осадил фон дер Ляйен

Проанализировав несколько моментов встречи Трампа с европейскими визитерами и «просроченным» украинским президентом, западные СМИ сделали вывод, что глава Белого дома намеренно унижал прибывших лидеров. Так, одним из жестов «недоброго хозяина» стало его нежелание лично встречать западных коллег – эту обязанность он делегировал руководителю протокола Монике Краули. Для сравнения: президента России Владимира Путина Трамп встречал сам на красной дорожке.

Еще одна интересная деталь: гости были рассажены перед Трампом таким образом, что, как писала The Washington Post, их положение напоминало младших школьников перед строгим педагогом.

Орбан: «Трамп съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак»

Но больше всего досталось председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В какой-то момент встречи Трамп внезапно и в грубой форме оборвал ее спич, в котором она рассуждала о якобы похищенных детях – президент США напомнил, что предметом диалога в данный момент являются исключительно вопросы по теме заключения соглашения, а «подобные риторические приемы» здесь неуместны и нежелательны.

«Мы собрались для обсуждения иной цели – достижения договоренности», — подчеркнул Трамп.

В ответ фон дер Ляйен вынуждена была замолчать.

Провокатор Урсула

Не секрет, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно оказывалась в центре международных скандалов из-за своих бескомпромиссных и порой весьма резких высказываний, особенно в отношении России. Например, в ее заявлениях часто звучал призыв к созданию мощного оборонного потенциала Киева.

Украина, по большому убеждению Урсулы, должна превратиться в эдакого «стального дикобраза», способного выдержать любое нападение и вызвать страх у агрессора. А для этого необходимо снять с ее армии все ограничения, в том числе в плане военное сотрудничества с другими странами.

Однако одним из самых провокационных заявлений глава ЕК произнесла в сентябре 2023 года, во время выступления на церемонии вручения премии Атлантического совета: без каких-либо доказательств она открыто обвинила Россию в намерении спровоцировать ядерный конфликт. Более того, в своей речи Урсула проявила верх цинизма, не постеснявшись обратиться к премьер-министру Японии Фумио Кисиде и напомнив ему о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы:

«Многие из ваших родных погибли в тот день, когда атомная бомба стерла Хиросиму с лица земли... Эта поездка дала отрезвляющий старт саммиту G7, который я не забуду. Особенно сейчас, когда Россия снова угрожает применить ядерное оружие»

Москва не могла не отреагировать на этот дерзкий и безосновательный выпад: представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала слова европолитика, назвав их «отвратительной ложью». Российский дипломат подчеркнула, что фон дер Ляйен намеренно обошла молчанием роль «вашингтонских палачей» в трагедии Хиросимы, искажая исторический контекст.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, в марте 2025 года использовал крайне резкую формулировку, назвав председателя Еврокомиссии «фюрером Урсулой». По его словам, фон дер Ляйен делает все, чтобы Европа стала еще более вооруженной.

Откуда такие ассоциации?

В июне 2024 года в России были обнародованы исторические документы, указывающие на весьма спорное решение, которое в 1990 году принял глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт – отец Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится в архивах, Альбрехт дал амнистию нацистскому преступнику Эриху Густаву Шарфеттеру, который являлся активным членом НСДАП и СС. Он лично участвовал в зверствах, устраиваемых в концлагере на территории СССР в период Великой Отечественной войны.

«ЕС просто не понимает, что хочет Трамп. А дочь нацистов просто оказалась недалекой. Она не понимает, что будет на Украине в перспективе. Кстати, в одной семье не все нацисты, а семья имеет русские корни. Некоторые живут работают в Москве себе спокойно», – отметили пользователи сети (здесь и далее авторский стиль и орфография соблюдены). «При построении на общее фото Урсула хотела пристроиться рядом с Трампом, но ушлый Макрон практически отогнал ее рукой и бедной пришлось присоседиться с левого краешка». «Ей осталось Усы приделать и второй Гитлер готов!»

Дополнительный интерес к Урсуле и ее происхождению вырос после того, как на нее свое внимание обратил бывший американский разведчик Скотт Риттер. На своей странице в социальной сети он резко осудил призывы фон дер Ляйен к продолжению военной поддержки Киева.

Риттер написал: «Вы уже погубили миллион украинцев. Хотите еще миллион? Ваши нацистские корни дают о себе знать, Урсула!».

Почему Трамп не принимает главу ЕК

Отношение Дональда Трампа к Урсуле фон дер Ляйен, как считают эксперты, объясняется принципиально разными подходами к лидерству. В этом плане, как отмечает политолог Андрей Кортунов, кроме политических существуют и личностные мотивы.

Кортунов пояснил, что Трампу, с его характерным стилем руководства, привычками и темпераментом, значительно комфортнее выстраивать диалог с партнерами, которые проявляют сильную и независимую позицию. В качестве примера он привел не только Владимира Путина, но и таких мировых лидеров, как Эрдоган, Моди или Си Цзиньпин:

«Конечно, Трампу, учитывая его характер, его привычки, его склад лидерства, удобнее говорить с сильными партнерами».

Помимо этого, аналитик напомнил, что еще год назад большинство европейских политиков активно поддерживали Байдена, неоднократно выражая критическое отношение к Трампу и его возможному возвращению к власти. Как говорится, пришло время пожинать плоды.