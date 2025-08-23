Резкое заявление Андрея Кончаловского о конфликте на Украине повергло россиян в шок

Прославленный кинорежиссер Андрей Кончаловский за словом в карман, как известно, не лезет. Народный артист России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» с самого начала СВО открыто озвучивал свою позицию, остротой и жесткостью удивившую многих коллег. Изменилось ли что-то с тех пор? Стал ли мэтр кинематографа более осторожным в своих высказываниях? И как он, проживший много лет за рубежом, сегодня относится к коллективному Западу? Об этом – в нашей статье.

Мы – один народ!

Андрей Кончаловский – яркий представитель знаменитой династии. Его отец, классик советской литературы Сергей Михалков, был автором гимнов СССР и РФ. Мама, Наталья Кончаловская, - знаменитая поэтесса, внучка прославленного художника Василия Сурикова. Весьма заметный вклад в историю отечественного и мирового искусства внес его младший брат – «оскороносный» режиссер Никита Михалков.

Да и самому Андрею Сергеевичу жаловаться на то, как сложилась судьба, не приходится. В жизни и профессии он явно достиг всего, о чем даже не мечталось. Поэтому сегодня, имея множество наград и званий, российских и зарубежных, он имеет право говорить то, что думает, чем и весьма активно пользуется.

Общеизвестно, что Кончаловский долгие годы провел за рубежом. Он, пожалуй, один из немногих советско-российских кинодеятелей, кому удалось завоевать Голливуд. Посудите сами: в США режиссер снял такие блокбастеры как «Поезд-беглец» и «Танго и Кэш», в которых задействовал Сильвестра Сталлоне, Курта Рассела и Эрика Робертса. Его «Одиссея» с Арманде Ассенте в главной роли стала культовым мини-сериалом, удостоенным премии «Эмми».

И все же с Россией Андрей Кончаловский, которому 20 августа исполнилось 88 лет, никогда не прерывал связи. Более того, он оставался ее патриотом даже по ту сторону океана. Вот почему мало кого удивила позиция прославленного кинодеятеля после начала специальной военной операции. В то время, как многие его коллеги, спешно паковали чемоданы и писали речи о том, какая Россия «гадкая» и «агрессивная», Кончаловский поступил иначе.

«Украина всегда была и будет с Россией, - не единожды заявлял кинорежиссер. – Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я скажу больше – Россия без Украины выдержит, а Украина без России не выживет. Мы – один народ!»

Что касается коллективного Запада, о котором он знает не понаслышке, Андрей Сергеевич уверен, что «они хотят поучать нас – чумазых». В беседе с «Царьградом» режиссер напомнил: после развала СССР многим казалось, что вот она, пресловутая «американская мечта», стала ближе к русским. И что теперь на нас будут смотреть как «на равных», на самом же деле «на нас так никогда не смотрели».

Будет ли Запад побежден?

По его глубокому убеждению, всё, что сегодня делает Россия, нужно для её обороны. События на Украине – это то, что находится на поверхности сложного процесса, идущего в мире. Это конец евроцентризма, и битва идёт не между Украиной и Россией, а между Западом и Востоком.

«Запад сейчас пытается с помощью социальной инженерии искусственно развивать русофобию. Российские артисты становятся «токсичными», с так называемой «культурой отмены» сталкивается русская классика, - напомнил Кончаловский. - Но ни Латинская Америка, ни Африка, ни Китай, ни Индия не разделяют этого и не будут разделять».

В этот переломный для Родины момент вся страна должна объединиться с теми, кто сейчас на фронте, с теми, кто остался без своих мужей, братьев и сыновей, заботиться и переживать о них, призвал Андрей Кончаловский. Что касается тех, кто сбежал в Казахстан или Грузию, а также в другие страны, показав народу спины, пусть даже не надеются на возвращение назад. Пришло время определиться: с кем ты, подчеркнул кинодеятель.

Отрадно, что подобной позиции придерживаются и ближайшие родственники Андрея Кончаловского. Никита Михалков, к примеру, предложил составить «черный список» тех релокантов, которым в России больше никогда не будут рады.

Режиссер Егор Кончаловский, старший сын Андрея Сергеевича от брака с актрисой Натальей Аринбасаровой, убежден: сбежавшие знаменитости никогда не обретут в иностранных государствах той популярности, какая у них была на Родине. Да и заработать столько, сколько в России, на Западе у них вряд ли получится. Кончаловский-младший назвал «унижением» для них самих же то, что сделали звездные релоканты.

Признайтесь, уважаемые читатели, наверняка вы не ожидали, что представители клана Михалковых-Кончаловских, о которых ходят самые разные слухи, вплоть до нелепых, окажутся патриотами «до мозга костей»? В то время, как многие другие бросили страну в трудную для нее минуту, эти кинодеятели остались переживать с ней непростые времена. Такое отношение дорогого стоит, не правда ли?