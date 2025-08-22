Следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию

В Брянской области частично ликвидирована, частично поймана украинская ДРГ под названием «Бобры». Ее задачей было осуществление громких терактов, однако обезвреженные диверсанты не выглядят профессионалами своего дела, несмотря на западное «образование»: их обучали в странах НАТО.

Задержанные в Брянской области участники диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций Украины, планировали теракты на территории России, в чем признались и раскаялись. Соответствующее видео предоставила журналистам ФСБ России.

«Я… капитан Жук Александр Валентинович, 2002 года рождения, позывной «Жук», был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры… Свою вину признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь», – заявляет задержанный.

По его словам, перед заброской на территорию России отряд проходил тренировку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Канады, а также Великобритании и других стран Европы.

Другой диверсант – старший солдат Александр Гатько с позывным «Казак» – признался, что с 2023 года являлся военнослужащим сил специальных операций ВСУ, а обучение проходил на территории Украины и Норвегии.

«В августе 2025 года в составе группы из шести человек был заброшен на территорию Брянской области. Выполнял обязанности санинструктора. Задача группы: проведение разведки важных объектов, совершение диверсий на железнодорожных путях», – гласит признание.

Задержанные также сообщили, что минирование и подрыв автомобильного моста в Брянской области, который в мае рухнул на пассажирский поезд, совершила группа военных под командованием капитана Максима Солошака.

Первое, что бросается в этой истории, так это узкоспецифическое задание, которое получила ДРГ. Минирование и подрыв неохраняемой гражданской инфраструктуры, в первую очередь мостов и железнодорожных путей – это чистой воды терроризм. В основе у него не военное целеполагание, а создание атмосферы страха. Подрывом одного моста надолго логистику не нарушишь, но информационную шумиху создать можно.

Однако экипировка группы ничего большего и не предполагала. В прифронтовом регионе перемещаться в маскировочной форме с взрывчаткой и оружием она могла только по лесам, не заходя в населенные пункты.

Второй примечательный момент: все украинские диверсанты говорят по-русски с акцентом, который выделяется даже на фоне приграничной зоны с южнорусским говором.

Также примечательно, что для обучения таким простейшим задачам, как минирование незащищенных объектов, диверсантов вывозили на обучение аж в Норвегию. Связано это не с тем, что в Скандинавии есть всемирно известные места подготовки террористов. Просто обучали украинцев специалисты из Великобритании и Канады, которые с некоторых пор остерегаются приезжать на Украину: после таких командировок иногда появляются некрологи о нелепых смертях типа автокатастрофы или несчастных случаев на рыбалке.

Тем более западных инструкторов гораздо проще и дешевле переместить в Норвегию, нежели под Полтаву. А украинских рекрутов можно перебросить куда угодно – их не жалко.

«Курсы молодого террориста» в норвежских горах легко включить в программы помощи Украине. Но ценность подобного обучения, как правило, невелика. В основном оно заключается в привыкании к западным типам оружия, обращение с которым отличается (в сторону сложности) от простого и понятного АКМ. Грубо говоря, обучили пехотному бою – и вперед.

Специфика подготовки более разносторонней диверсионной группы может занимать годы. Но в украинском случае требовалось только научить их обращаться со взрывчатыми материалами – плюс немного спортивного ориентирования и выживания в лесу по программе, мало чем отличающейся от скаутских лагерей.

С какой стороны дерева растет мох? Можно ли есть разноцветные ягоды. Если в детстве этому не научился, но попал в диверсионное подразделение, долго там не протянешь.

По ряду наблюдений, западные инструкторы ведут такие курсы спустя рукава, воспринимая украинские командировки скорее как развлечение, способ заработать легкие деньги и пункт в личное резюме, нежели как союзнический долг.

Похоже, что пойманных диверсантов именно так – на «отвали» – и обучали. По данным газеты ВЗГЛЯД, относительная легкость, с которой ДРГ была наполовину ликвидирована, наполовину задержана в брянском лесу, связана с тем, что диверсанты расположились на «дневку», не выставив охранения. Это «детская» ошибка.

Кроме того, российские спецподразделения некоторое время скрытно сопровождали украинскую группу, позволив ей углубиться в лес, чтобы исключить возможность ухода. Но обученные Западом диверсанты сопровождения не заметили.

У троих ликвидированных на фото видны одиночные выстрелы в область головы, то есть российское спецподразделение действовало наверняка.

Ранее 3-й отдельный полк специального назначения ССО ВСУ считался одной из лучших и образцовых частей. Использовали его не только для диверсий и специальных операций, но и как обычную строевую часть.

Например, в 2022 году он участвовал в боях за аэродром Гостомель и понес большие потери. После этого часть отправили на переформатирование, но как единое целое она более не фигурировала – очевидно, была разбита на такие вот мелкие группы. Вопрос в том, насколько системно они работают.

В последние недели количество попыток проникновения на брянском участке резко возросло. Возможно, это связано с переговорным процессом, возможно, с поражениями на фронте. Украинской стороне требуется какой-то псевдоуспех типа громкого теракта, чтобы хоть чем-то компенсировать военные неудачи августа. Но все эти попытки осуществлялись на ограниченном участке армейскими силами с целью закрепления, которое можно было бы продать на информационном рынке.

Диверсионные группы – это совсем другой жанр. Ранее они украинской стороной в прифронтовой зоне практически не использовались.

Если бы мы имели бы дело не с ВСУ, можно было решить, что это жест отчаяния или отчаянной глупости. Ресурсов на такие мероприятия тратится много (можно еще посчитать и обучение в Норвегии), а эффекта, как правило, мало. Два подорванных моста даже в психологическом плане не компенсируют имиджевые и материальные потери от уничтожения группы.

В российском информационном поле и общественном сознании гибель мирных жителей вызывает гнев и ненависть, а не страх или уныние, как хотелось бы Киеву. Украина лишь подтверждает свою репутацию страны-террориста.

Возможно, посылка этой ДРГ в брянский лес с задачей самостоятельного выживания и связью через обычную армейскую радиостанцию – это даже не столько диверсионная операция, сколько очередная «галочка» в списке программ сотрудничества с западными спецслужбами. Обучили группу по ускоренному курсу в рамках совместной программы с Великобританией, Канадой и Норвегией, получили зачет, написали отчеты, списали средства, а поход в брянский лес – это что-то вроде выпускного экзамена.

Незачет.