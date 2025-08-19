Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

«Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели.

В понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. В ходе 25-минутной открытой для СМИ части они кратко затронули тему гарантий безопасности для Украины, которую ранее анонсировали как основной вопрос переговоров.

Трамп также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня.

«В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

Он подчеркнул, что хочет добиться долгого и прочного мира на Украине. Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов в стране, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан.

После разговора Трампа и Зеленского тет-а-тет прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп счел, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает.

«Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США.

Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он заявил, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

Зеленский также сообщил об обсуждении планов Киева закупить американское оружие на сумму 90 млрд долларов – включая авиацию и системы противоракетной обороны – за счет европейского финансирования в рамках гарантий безопасности. Другой раздел гарантий, по его словам, будет касаться производства Украиной беспилотников, часть из которых будет закуплена США, добавил он. Зеленский отметил, что соответствующее соглашение может быть официально оформлено в течение следующей недели или 10 дней.

Стармер указал, что переговоры о гарантиях безопасности Украины между США и основными европейскими союзниками продолжатся во вторник. По его словам, заниматься этим будут 30 стран, именуемые «коалицией желающих». Рютте, в свою очередь, заявил, что гарантии для Киева схожи с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, но не предполагают вступления Украины в альянс.

Отметим, Трамп после встречи с Зеленским и лидерами ЕС позвонил российскому президенту. Их общение длилось около 40 минут. По итогам разговора глава Белого дома сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место проведения будет определено позже, написал он. Президент США добавил, что после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча США, России и Украины. Координацию со сторонами осуществляют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, уточнил он.

«И я думаю, в качестве продолжения нам, вероятно, нужна четырехсторонняя встреча, – не упустил момент усадить Европу за стол переговоров Макрон. – Потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента, и именно поэтому мы все здесь едины с Украиной по этому вопросу».

Французский лидер предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. В Кремле не комментировали данные о вероятной встрече Путина с Зеленским, но сообщили, что президенты России и США поддержали проведение прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и допустили «возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон».

«Предложение, которое Трамп представил как двусторонний саммит лидеров Украины и России с последующей трехсторонней встречей с участием всех трех сторон, стало очередным шагом в усилиях президента США по посредничеству в завершении конфликта», – пишет Bloomberg. По оценкам агентства, «события понедельника стали поворотным моментом для Киева». «В Вашингтоне лидеры, которым с момента возвращения Трампа к власти часто не удавалось работать слаженно, провели вторую половину дня, восхваляя друг друга и подчеркивая свое единство», – говорится в материале.

Как отмечают западные СМИ, Зеленский провел разговоров с Трампом успешнее, чем в феврале, когда американская сторона публично упрекнула его в недостаточной благодарности, и объясняют это несколькими факторами.

Во-первых, Зеленский «неохотно облачился» в черный полувоенный костюм ради соблюдения протокола Белого дома, отмечает The Guardian. Кроме того, он в основном молча сидел, пока Трамп рассказывал, что урегулировал шесть войн. Наконец, украинский гость извлек урок из февральской встречи и взял на вооружение прием, который помог другим европейским лидерам добиться успеха в отношениях с Трампом: лесть.

Так, Зеленский поблагодарил Трампа 11 раз за 4,5 минуты, подсчитали в The Washington Post. Как отмечает издание, Зеленский благодарил Трампа за прием, за приглашение мировых лидеров, за «очень хороший разговор» и за подарок – карту Украины.

«На этот раз Зеленский придерживался плана: поблагодарить Трампа, а затем еще раз поблагодарить Трампа. Он был не одинок в этом», – пишет газета.

Впрочем, The New York Times считает, что Зеленский может снова разжечь гнев Трампа.

«Он вскоре столкнется со сложным выбором: уступить территории в обмен на расплывчатые обещания будущей безопасности Украины или же настоять на своей позиции и рискнуть вновь разжечь гнев Трампа», – рассуждает СМИ. «Путина не было в Белом доме, но его влияние явно ощущалось. Временами оно доминировало в зале», – написал по поводу прошедших переговоров московский корреспондент Sky News Ивор Беннетт.

Журналист обратил внимание на адресованные Зеленскому слова президента США: «Я не думаю, что вам нужно прекращение огня».

«Это была потрясающая иллюстрация поворота Трампа в его подходе к миру», – отметил Беннетт.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя итоги «большого дня» в Белом доме, подчеркнул: сторонники Украины из числа европейских стран потерпели поражение. «Антироссийская милитаристская «коалиция желающих» не смогла переиграть президента США на его поле. Европа благодарила его и подлизывалась», – написал он. По мнению политика, остается один вопрос, что скажет Зеленский о гарантиях безопасности для Киева, когда снова наденет «зеленую военную форму».

По мнению экспертов, итоги переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров стали успехом России. Они отмечают сдвиг в позиции Запада в пользу российского плана урегулирования украинского кризиса – без краткосрочного прекращения огня. Вместе с тем, разногласия все еще сохраняются.

«Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Схожей точки зрения придерживается Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Ни Зеленский, ни главы НАТО и ЕС, ни лидеры стран Европы оказались не в силах доказать, что временное перемирие может быть единственным путем для урегулирования украинского кризиса», – подчеркнул он.

«Теперь стало возможным вести полноценный полилог между всеми сторонами, участвующими в урегулирования украинского кризиса, а не обсуждать какие-то отдельные треки дискурса», – детализировал аналитик.

Политолог напомнил, что Путин на встрече с Трампом в минувшую пятницу озвучил куда более весомые аргументы в пользу своей точки зрения, подкрепив их реальными фактами о ситуации на фронте и тактике Киева. «В итоге мы видим, как президент США, по сути, транслирует позицию Москвы: прекращение огня на Украине необязательно для достижения долгосрочного мира», – указал Данилин.

Эксперт обратил внимание на то, что в понедельник в ходе встречи глава Белого дома отверг инсинуации своих собеседников о том, что Россия якобы имеет агрессивные планы и не заинтересована в достижении мира.

«Заискивание украинцев и европейцев перед Трампом и тиражирование фейков было нужно для срыва переговоров», – напомнил он.

«Но американский лидер заинтересован в достижении мира, поэтому он не принял во внимание доводы Брюсселя и Киева. Тем же ничего не оставалось, как согласиться с «хозяином» и опосредованно – с Россией. Таким образом, принятие позиции Москвы государством, которое имело прямое отношение к разжиганию конфликта на Украине – безусловный успех Путина», – акцентировал аналитик. «Переговоры в Вашингтоне продвинули ситуацию на Украине к завершению конфликта, но еще не к мирному договору. Дональд Трамп явно старается добиться не только перемирия на фронте, но и подписания итогового соглашения», – отметил, в свою очередь, германский политолог Александр Рар.

И, по его словам, «европейцы, скрипя зубами, следуют этому».

«В Европе нет полного взаимопонимания, присутствует скрытое отвержение плана Трампа, неохота разговаривать с Владимиром Путиным. Тем временем Владимир Зеленский смотрит, на чью сторону склонится часа весов. Он понимает, что коллективный Запад хочет конца войны и что достичь этого без серьезных уступок Киева невозможно», – продолжает спикер. «Впрочем, Трамп пробивает свою линию, особенно не считаясь с европейцами. Он против членства Украины в НАТО, пытается свалить все будущие проблемы Киева на Евросоюз. Сам глава Белого дома, судя по всему, теперь завершит свое успешное миротворчество саммитом Путина и Зеленского. При этом европейцы хотят хотя бы косвенно в нем поучаствовать, предлагая одну из европейских стран для исторической встречи», – рассуждает Рар.

Впрочем, в Кремле пока заявили лишь о возможности дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах. Речь, вероятно, может пойти о переговорах глав МИД, допускает Минченко. «Возможно, имеется в виду перспектива проведения саммита на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог. Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным.

Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.

На этом фоне примечательны заявления Зеленского о том, что гарантии безопасности для Киева могут включать обязательство украинской стороны закупить американскую военную технику и вооружение на 90 млрд долларов.