Аляску назвал Россией: что может скрываться за оговоркой Трампа?

11 августа оговорка президента США Дональда Трампа о том, что в пятницу он прилетит в Россию для встречи с Владимиром Путиным, вызвала ажиотаж в сети. На самом деле саммит пройдет на Аляске (США). И это еще при жизни предсказал политик Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский озвучил прогноз в телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым».

— Главное — русский вопрос. Вот здесь будет встреча: Путин и Трамп. Они могут договориться, — отмечал политик. — А на чем договориться? Украина — Львов и пять районов — ее мы отделяем. Она в НАТО входит, в Евросоюз — куда хочет. Но вся Новороссия — он (Трамп. — «ВМ») дает согласие, вернее, не возражает — все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.

Речь Владимира Вольфовича проливает свет и на роль Трампа в урегулировании конфликта: Жириновский тогда не упоминал украинских лидеров как участников встречи. Как мы видим, в реальности их визит тоже не планируется. Впрочем, по информации некоторых СМИ, Владимир Зеленский все же планировал прилететь на Аляску.

Промахнулся политик только в одном: судя по его словам, эта встреча должна была состояться еще на первом сроке Трампа, а сейчас он президентствует уже во второй раз.

Подвел колкий язык

Владимир Путин и Дональд Трамп должны встретиться на Аляске уже в эту пятницу, 15 августа. Об этом американский лидер сообщил в своих социальных сетях 9 августа.

Это будет первая за четыре года встреча лидеров России и Америки. Конечно, главной темой беседы станет специальная военная операция на Украине и способы разрешения конфликта. Еще одной не менее важной темой станет налаживание отношений между Россией и Америкой.

Стало известно, где может пройти встреча Путина и Трампа

Однако вчера Трамп заявил, что в пятницу для встречи с Путиным едет... в Россию! Информацию практически моментально опровергли и назвали случайной оговоркой.

— Мы не можем быть уверенными, случайно ли оговорился Трамп, или тем самым хотел подчеркнуть, что в любой момент ситуация с переговорами может измениться. Хотя я видел уже много разборов его поведения от американских профессоров, которые указывали, что у нынешнего президента Америки с логикой не все хорошо, — размышляет политолог, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. — Думаю, что по поводу земель предварительные договоренности уже наверняка есть. И Россия точно не пойдет на сделку, в которой территории Донбасса будут не под нашим флагом.

Точный аналитик

Сегодня пользователи социальных сетей регулярно вспоминают о ярких высказываниях Владимира Жириновского, которые в итоге стали реальностью.

Так, например, в июле 2021 года основатель ЛДПР посоветовал жителям Казахстана «не ждать, когда будет большое обострение и, возможно, какие-то столкновения», а переезжать в Россию. Спустя полгода, в январе 2022-го, в союзном государстве началась волна жестоких протестов.

А в 1999 году Владимир Вольфович сообщил, что Запад стремится к войне с Россией. Политик уточнил — делать это своими руками Запад не станет. Но будет притеснять нас через другие страны, среди которых как раз и фигурировала Украина. Это соотносится с событиями, которые мы наблюдали в начале спецоперации.

Еще одну причину нынешнего конфликта Жириновский озвучил в 2015 году.

— В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны, — сообщил политик. Тогда он говорил о поставках Европой оружия и о частичной мобилизации в России. Владимир Вольфович уточнил, что Европа тоже будет участвовать в вооруженном конфликте, в результате чего будет развалена. Пока что этого не произошло, и хочется верить, что этого не случится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нурлан Абдрашитов, политолог, эксперт крупного российского аналитического агентства: