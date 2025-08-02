Пентагон не знает, что делать: 36 ударных блоков «Орешника» не оставляют системам ПРО шансов

Встреча Владимира Путина и прибывшего к нему на Валаам Александра Лукашенко вызвала большой интерес западных изданий. Но вовсе не потому, что два президента говорили об Украине. А потому что Путин сделал заявление, касающееся всей европейской безопасности, пишут Eurinews.

© Свободная пресса

Россия начала производство своих новейших гиперзвуковых ракет «Орешник» и подтвердила планы по их размещению в Беларуси в конце этого года.

- Подготовительные работы продолжаются, и, скорее всего, мы закончим их до конца года, - сказал Путин, добавив, что первая партия «Орешников» уже произведена и поступила на вооружение.

Россия впервые применила «Орешник» против террористического киевского режима в ноябре 2024 года. ВС РФ запустили экспериментальную ракету по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В результате этого удара на заводе началась детонация, взрывы продолжались не менее трёх часов.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Путин высоко оценил возможности «Орешника», заявив, что его многозарядные боеголовки, которые летят к цели со скоростью до 10 Махов, невозможно перехватить, а их мощность такова, что использование нескольких таких ракет в одном обычном ударе может быть столь же разрушительным, как и ядерная атака.

Как пишет Foreign Policy, кадры с места удара и анализ спутниковых снимков позволяют предположить, что «Орешник», скорее всего, может нести шесть боеголовок, каждая из которых оснащена шестью суббоеприпасами. То есть всего 36 ударных единиц. По мере снижения ракеты к Земле она может распылять эти суббоеприпасы, покрывая обширную территорию, подобно тому, как дробовик разбрасывает картечь, объясняет Foreign Policy.

Путин предупредил Запад, что ВС РФ могут использовать это оружие против союзников Украины по НАТО, если они позволят Киеву использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по территории России. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что «Орешник», способный нести обычные или ядерные боеголовки, имеет дальность полёта, позволяющую ему достичь любой точки Европы.

- Если говорить о возможностях ракет «Орешник», то фундаментальная проблема противоракетной обороны Украины заключается в количестве и расположении средств ПРО, адаптированных к угрозе, - говорит в интервью Business Insider Майкл Бонерт, военный аналитик из корпорации RAND. - Из-за новых ракет возникает необходимость в дополнительных средствах ПВО для защиты критически важной инфраструктуры.

Ракеты средней дальности могут пролетать от 500 до 5500 километров. Такое оружие было запрещено договором, заключённым в советское время, от которого Вашингтон и Москва отказались еще в 2019 году. Произошло это во многом по инициативе США.

Прошлой осенью Путин и Лукашенко подписали договор, который давал Беларуси «гарантии безопасности», в том числе возможность применения российского ядерного оружия. Этот договор последовал за пересмотром Россией своей ядерной доктрины, в результате которого Беларусь впервые оказалась под российским ядерным зонтиком на фоне напряжённости в отношениях с Западом, пишут Euronews.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, которая имеет общую границу с Украиной протяженностью 1084 километров, позволит российским самолетам и ракетам легче и быстрее достигать потенциальных целей, если Москва решит их использовать.

В документе говорится, что Москва может применить ядерное оружие «в ответ на применение ядерного и других видов оружия массового поражения» против России или её союзников, а также «в случае агрессии» против России и Беларуси с применением обычных вооружений, которые угрожают «их суверенитету и/или территориальной целостности».

Грейс Маппес, аналитик по России из американского Института изучения войны (ISW), говорит, что «Орешкин» представляет собой серьёзное изменение в военном потенциале России. Особенно учитывая то, что у России есть другие ракеты с сопоставимой дальностью и большей полезной нагрузкой.

- Россия регулярно наносит удары по Украине ракетами, способными нести ядерный заряд, и уже давно разместила на территории материковой части и в Калининграде ракеты, способные поражать цели в странах НАТО, - говорит Маппес в интервью Business Insider.

Так что заявление Путина о размещении «Орешника» стоит рассматривать в связке с заявлением Дональда Трампа о передислокации американских АПЛ, пишет The Daily Telegraph. Он отметил, что президент США «изменил построение ядерных сил Вашингтона в отношении России так, как не отваживался ни один из его предшественников». При этом Пентагон не стал раскрывать детали, поскольку расположением стратегических подводных лодок является одним из самых тщательно охраняемых секретов США.

Но уже понятно, что взаимная игра «ядерными мускулами» продолжится.