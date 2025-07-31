"Пусть вспомнит, как опасна несуществующая 'Мертвая рука'": чем Медведев пригрозил Трампу

В ответ на резкие выпады бывшего президента США Дональда Трампа в свой адрес в социальной сети Truth Social, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибег к характерной иронии и напомнил о легендарной советской системе сдерживания, известной как "Мёртвая рука" (Dead Hand).

Медведев прокомментировал, что "нервная реакция" столь "грозного президента США" на слова российского политика лишь подтверждает правильность курса России. Касаясь же прозвучавших от Трампа оценок "мёртвой экономики" Индии и России и "захода на опасную территорию", он предложил оппоненту вспомнить "свои любимые фильмы про 'ходячих мертвецов'", а также поразмыслить над тем, "как может быть опасна несуществующая в природе 'мёртвая рука'".

Что же это за "Мёртвая рука", опасность которой была использована как аргумент?

"Мёртвая рука" (на Западе известная как Dead Hand) — это сверхсекретный комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР на пике холодной войны и, как считается, до сих пор состоящий на вооружении России. Его основное предназначение — гарантированное доведение приказов на запуск ракет даже в условиях полного уничтожения высшего военно-политического руководства страны и критического повреждения линий связи в результате внезапного массированного ядерного нападения противника.

Ключевые особенности этой системы:

1. Автономность: Это главная и самая пугающая черта. В случае получения сигналов о массированной атаке (например, подтвержденных детонацией ядерных боеприпасов на территории страны) система способна автоматически, без участия или с минимальным участием человека, принять решение о нанесении ответного удара с использованием всего оставшегося ядерного арсенала. Это гарантия возмездия даже при гибели командных центров.

2. "Командные" ракеты: В основе системы лежат не обычные боевые ракеты, а специальные баллистические ракеты-ретрансляторы. Они запускаются не в сторону противника, а в воздушное пространство над территорией России. Вместо ядерных боеголовок они несут мощные радиопередатчики, которые в полете рассылают кодированный сигнал "Пуск" на все уцелевшие командные пункты и пусковые установки стратегических ракет.

3. Всеобъемлющий мониторинг: Система интегрирована с огромной сетью датчиков по всей стране, непрерывно отслеживающих:

* Сейсмическую активность (удары).

* Радиационный фон (ядерные взрывы).

* Состояние линий связи (обрыв или глушение).

* Другие параметры, свидетельствующие о масштабной атаке.

4. Испытания и боевое дежурство: Первый успешный испытательный пуск командной ракеты состоялся 26 декабря 1979 года, а на полноценное боевое дежурство комплекс был поставлен в январе 1985 года, в самый напряженный период холодной войны.

Медведев жестко ответил на угрозы Трампа

Таким образом, "Мёртвая рука" — это не миф, а реально существовавший (и, вероятно, модернизированный и существующий) компонент российской ядерной триады. Это крайняя мера гарантированного сдерживания, "оружие Судного дня", призванное сделать любое ядерное нападение на Россию абсолютно бессмысленным, так как возмездие последует автоматически, даже если некому будет нажать на кнопку.

Намёк Медведева был предельно ясен: если даже *гипотетическая* и якобы "несуществующая" система гарантированного возмездия представляет такую опасность, то стоит ли недооценивать реальную мощь и решимость России, несмотря на чьи-либо оценки ее экономики? Ироничная отсылка к "ходячим мертвецам" лишь подчеркивает абсурдность попыток предсказать или игнорировать последствия игры с "красными линиями" ядерной державы.