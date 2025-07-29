«Мало не покажется никому». В угрозах Трампа России увидели опасность для всего мира

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил России экономическими рестрикциями, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Сроки нового ультиматума сократились с прежних 50 до 10-12 дней.

Президент США Дональд Трамп констатировал, что не видит смысла ждать долго. Он пообещал, что если Москва не выполнит его условий, то ее ждут «санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы».

Ультиматум Трампа обещал проблемы торговым партнерам России

О своем недовольстве действиями России Трамп впервые всерьез заговорил в конце первой половины июля 2025 года на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Именно тогда прозвучали слова, что США введут 100-процентные тарифы против России и ее торговых партнеров, если Кремль не пойдет на мирное соглашение по Украине в течение 50 дней. Трамп назвал ситуацию предельно простой и упрекнул Москву в пустых разговорах.

Трамп обновил условия ультиматума

За несколько дней до этого глава Белого дома признался, что российская политика его разочаровала. Практически сразу после этого акции российских компаний начали падать. Позже российский фондовый рынок снизился до месячного минимума.

Напряженности добавила новость, что один из ключевых покупателей российской нефти — Индия — готова обойтись без этих поставок и переключиться на альтернативные источники. Нью-Дели уверен, что справится, если из-за вторичных санкций Трампа против покупателей российского сырья ему придется отказаться от сотрудничества с Россией. Оказалось, что у Индии есть уже 40 поставщиков нефти.

Главной жертвой вторичных санкций Трампа станет мировой рынок энергоносителей

В беседе с «Лентой.ру» заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин объяснил, что в вопросе о вторичных санкциях за покупку российских энергоносителей принципиально важное значение имеют те формулировки и трактовки, которые будет использовать Вашингтон.

«Во-первых, у торговых партнеров России есть контракты, а вторичные санкции США — это не основание для их разрыва, — напомнил Кулагин. — И что делать тем странам, которые покупают у РФ нефть и газ по долгосрочным контрактам? Разрыв такого соглашения предполагает выплату неустойки».

Это дает основание полагать, что вторичные санкции будут касаться только новых контрактов. Но, как пояснил Кулагин, есть еще вопрос о последствиях ухода России с мирового рынка углеводородов. Многие страны из-за этого окажутся в очень непростом положении. Например, есть проект «Сила Сибири», в который вложились российские и китайские компании и от работы которого зависит положение китайских промышленных объектов и снабжение населения газом.

«Получается, что Китай должен прекратить закупки из России и оставить предприятия и потребителей без энергоресурсов? Кроме того, есть проблема потерянных инвестиций. Аналогичным образом обстоит дело с российским газом, который идет в Турцию и другие страны. В их случае тоже есть договоренности, контракты и так далее», — констатировал энергетик.

Поэтому, полагает Кулагин, если вторичные санкции заработают, то это будет сопровождаться множеством условий и оговорок. Последние необходимы для того, чтобы снизить влияние этого решения на мировой рынок. США не особо заинтересованы в том, чтобы цена на нефть подскочила по всему миру, ведь тогда она вырастет и для американских потребителей.

Кроме того, он призвал не забывать, что та же Индия уже не раз заверяла, что может обойтись без российской нефти, но потом снова ее закупала, потому что это выгодно. Что касается других поставщиков, то их может быть и 40, но если один из крупнейших выпадает, то цены поднимаются у всех, так как на рынке возникает дефицит.

«Есть товары — нефть и газ, которые привлекательны по себестоимости для мирового рынка и которые сдерживают его от скачков цен и перебоев. И если попытаться на это влиять, то никому мало не покажется», — подытожил Кулагин.

В похожем ключе высказалась доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова. По ее словам, если — гипотетически — из-за вторичных санкций США Россия одномоментно прекратит поставки нефтеналивных грузов и газа на мировые рынки, то произойдет коллапс. Если мир недополучит российское нефтяное сырье, то в странах-импортерах российских энергоносителей сократится производство, чего власти этих государств допустить никак не могут.

"Если Россия одномоментно прекратит поставки нефти на мировые рынки, то произойдет коллапс"Тамара Сафонова доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии

«Таким образом, не стоит рассчитывать на то, что в результате вторичных торговых пошлин США резко обвалятся производственные показатели российской нефтегазовой отрасли», — уверена она.

Заявления Трампа не проработаны и лишены конкретики

С еще большим сомнением к угрозам Трампа отнесся директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Понкратов. Он заявил «Ленте.ру», что заявление Трампа явно носит конъюнктурный характер, оно не проработано и лишено конкретики.

«Трамп наверняка понимает, что его угрозы не склонят Москву к мирным инициативам на условиях США, и хочет использовать ситуацию для того, чтобы расчистить мировые энергетические рынки для американских компаний, а также нанести максимальный ущерб основным покупателям российской нефти. Американская экономика не готова к ценовым шокам на мировых энергетических рынках, которые неизбежны при вытеснении экспортируемых Россией объемов нефти, газа и нефтепродуктов», — сказал он.

Что касается реакции основных покупателей российской нефти, то, как полагает Понкратов, некоторые из них постараются обойти обещанные ограничения, однако Китай, скорее всего, пойдет по пути усиления конфронтации и ужесточения торговой войны с США.

"Турция наименее уязвима для вторичных санкций США"Вадим Понкратов директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при Правительстве РФ

Индия более склонна к компромиссу и будет ориентироваться на экономические интересы. Это будет выглядеть как неохотное соблюдение санкционных ограничений при фактическом задействовании более сложных механизмов их обхода и удлинении цепочки посредников.

«Турция наименее уязвима для вторичных санкций США, так как, являясь третьим по объемам покупателем российской нефти, продает в США лишь около пяти процентов своей экспортной продукции. Анкара — важный партнер США на Ближнем Востоке, в первую очередь в противостоянии с Ираном и Сирией, поэтому надеется выторговать себе значительные преференции», — считает экономист.

Несколько иначе смотрит на ситуацию старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Он полагает, что именно Турция может оказаться единственной страной, которая понизит активность экономических отношений с Россией, так как очень сильно зависит от западных рынков. Кроме того, под удар могут попасть китайские, индийские и даже арабские нефтетрейдеры, а также танкерный и страховой бизнес. Такие санкции могут повлиять на доходы федерального бюджета из-за увеличения дисконта на российскую нефть и снижения физических объемов экспорта.

«Потребуются дополнительные затраты на перестройку экспортных схем в связи с новыми санкциями. Но большинство стран, покупающих российские энергоносители, продолжат это делать», — считает Еремкин.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова, в свою очередь, обратила внимание на то, что вторичные рестрикции, которыми грозит Трамп, не предполагают создания новых санкционных списков в традиционном понимании. Скорее речь идет об экстерриториальном давлении, которое работает по принципу «сотрудничаешь с Россией — теряешь доступ к доллару, SWIFT, передовым технологиям и рынкам США». Например, Индия может столкнуться с ограничением доступа к американским технологиям и инвестициям, особенно если такие компании, как Reliance, продолжат масштабные поставки. Турция и ОАЭ, играющие роль серых хабов в транзите российских энергоресурсов, рискуют утратить свой статус нейтральных зон. А попадание их судов, страховщиков или банков под санкции может подорвать их позиции как ключевых игроков в международной торговле. С другой стороны, российская экономика будет вынуждена ускорить переориентацию на рынки Азии, Африки и Латинской Америки.

"Рост издержек, инфляция и технологический дефицит станут постоянным фоном. Политическая изоляция, ранее воспринимавшаяся как временное потрясение, теперь превращается в устойчивое состояние"Наталья Денисенкова доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова

Тем временем в Кремле заявили, что уже ознакомились с заявлениями Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и приняли их к сведению, однако решили не давать оценок этому ультиматуму.