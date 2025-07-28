Лукашенко передал привет от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал привет послу РФ в республике Борису Грызлову от российского президента Владимира Путина.

— Первый вчера говорил с Путиным по телефону! И сегодня встречу он начал весьма интересно. Передал привет от Путина послу Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор, — пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее Александр Лукашенко в контексте сельскохозяйственных вопросов поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Он также обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко нехватку этого овоща. Он отметил, что, по словам его коллеги, «все продали в Россию».

Позже глава республики заявил, что Белоруссия должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой стране, и России. Кроме того, белорусское правительство приняло решение об отмене ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из недружественно стран, в том числе государств — членов Европейского союза.