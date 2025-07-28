Великий дирижер Валерий Гергиев, относящийся к когорте самых избранных, вывел фестиваль Un`Estate da Re ("Королевское лето"), что ежегодно проводится на территории королевского дворца в Реджо-ди-Казерта недалеко от Неаполя, в топ мировых новостей - хотя, как известно, его итальянское выступление в самый последний момент было отменено. Это не состоявшееся событие вызвало не только общественно-политический резонанс планетарного масштаба, но и сильную турбулентность в мире академической музыки, последствия которой еще предстоит понять и оценить.

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Этого концерта ждали, и многие верили, что он состоится. Организаторы справедливо утверждали, что искусство вне политики, и обещали продемонстрировать этот тезис на деле. Не вышло! Кучка русофобов, а не меломаны, оперативно скупала билеты на концерт Гергиева с единственной целью - сорвать его. Посол России в Италии Алексей Парамонов сказал: "Мы предложили Валерию Абисаловичу Гергиеву и его итальянскому импресарио Александро Ариози отозвать свое согласие на участие в проекте выступления на фестивале "Королевское лето"".

Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони выступали против отмены русской культуры, однако, очевидно, в данном случае власти не смогли обеспечить безопасность ни музыкантов, ни публики. И были вынуждены пойти на такое самоунижение, как отмена главного концерта фестиваля. Валерий Гергиев должен был дирижировать оркестром Театра Верди в Салерно, усиленным солистами из Мариинского театра. В программе отмененного концерта значились увертюра из оперы Верди "Сила судьбы", "Болеро" Равеля и Пятая симфония Чайковского.

Сами итальянцы в шоке от произошедшего и не скрывают своего возмущения. Но сегодня, вероятно, не они правят своей родной страной - как и в некоторых других государствах Европы, все оказалось в руках кучки сбежавших в трудный момент отечественной истории из дома горлопанов-русофобов. Вкусив позорной вседозволенности, они так заигрались, что даже отменили концерт своего соотечественника - прекрасного итальянского пианиста украинского происхождения, уроженца Днепродзержинска Александра Романовского, чье выступление было запланировано на 5 августа 2025 года в Болонье.

Игры в "отмену" выдающихся музыкантов в новейшей истории начались вовсе не сегодня и не на фоне украинских событий. Все началось, пожалуй, еще летом 2019 года. Тогда легендарного испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах (как всегда, никаких доказательств). Но теперь для него двери знаменитого оперного театра Metropolitan закрыты, как и для именитого итальянского тенора Витторио Григоло, которому тоже прилетели голословные упреки в харрасменте. Дальше - больше. Гендиректору театра этого показалось мало, и он стал изгонять певцов за "инакомыслие".

В списке тех, кому Питер Гелб запретил появляться в MET, оказались Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и даже азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов. И хотя, к примеру, Нетребко подала иск за незаконный разрыв контракта и выиграла суд, господин Гелб не торопится исправлять ошибки и делает все для того, чтобы войти в историю как самый неэффективный топ-менеджер MET. Ведь публика, не увидев в афишах имен своих любимых исполнителей, стала активно голосовать долларом, и театр позабыл что такое sold out - билеты раскуплены.

Итальянцы же попытались смягчить свой позор и утверждают, что президент региона Кампания Винченцо Де Лука в последний момент попытался организовать специальное выступление Гергиева 27 июля, изменив первоначальное место проведения концерта - Королевский дворец в Казерте - на театр Стабиле в Салерно. Но маэстро предложение отклонил, хотя и официально комментировать этот итальянский инцидент отказался.

Последнее на данный момент выступление Гергиева в Европе состоялось 24 февраля 2022 года. Это была премьера оперы Чайковского "Пиковая дама" на сцене миланского театра La Scala…

Может показаться парадоксальным, но в нынешнем сезоне - в юбилейный год Чайковского - именно "Пиковая дама" стала самой репертуарной русской оперой в мире. Ее показали в нью-йоркской Metropolitan, в Гамбурге, в Мюнхене, в Берлине, в Турине, а спектакль в Wiener Staatsoper, где в партии Лизы феноменально дебютировала Анна Нетребко, и вовсе претендует на главное событие всего оперного года. Кстати, в Вене на сцене Staatsoper давали еще "Иоланту" - ее покажут также в сентябре, а в Theater an der Wien показывали "Обручение в монастыре" Прокофьева.

"Евгения Онегина" Чайковского тоже не забыли: показывали в La Scala, а по осени представят и в Semperoper Дрездене. Мусоргский появился в Гамбурге и в Амстердаме с "Борисом Годуновым", а в Женеве и в Зальцбурге - с "Хованщиной". Нашлось место в афише и операм Римского-Корсакова: в Мадриде - "Сказка о царе Салтане", в Мюнхене "Ночь перед Рождеством", премьера которой в копродукции с Komische Oper Берлина запланирована на 29 ноября этого года.

Еще одним лидером русского репертуара на мировой арене оказалась "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича, чья география еще более обширна - Мехико, Дюссельдорф, Берлин, Лейпциг, Будапешт. А театр "Ла Скала" и вовсе открывает сезон 7 декабря премьерой именно этой оперы в постановке Риккардо Шайи и Василия Бархатова.

Те же, кто радовался отмене итальянского концерта Гергиева, сильно просчитались. Сейчас в Италии поднимается огромная общественная волна в поддержку маэстро и популярность российского дирижера только растет. Так уже экс-депутат парламента Италии, действующий член регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери направил в фонд Arena di Verona предложение пригласить Гергиева… А руководитель престижного фестиваля Ibercamera в лице Хосепа Мария Прата сообщил, что российский дирижер принял приглашение дать концерт в Барселоне. Также планируется гастрольный тур маэстро и оркестра Мариинского театра по Испании с пятью или шестью выступлениями.

Русская культура намного сильнее политических конъюнктур. В ее гениальных произведениях человечество будет нуждаться всегда, при любых обстоятельствах. Остается лишь надеяться, что европейские гастроли Валерия Гергиева - вопрос времени, которое потребуется европейцам, дабы окончательно прозреть…