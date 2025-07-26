На Константиновском направлении произошли существенные, но ожидаемые изменения. После того, как подразделения 33-го мсп 20-й гвардейской мотострелковой дивизии подняли российский триколор над селом-растянушкой Яблоновка (ДНР), участь “херойских” пiдроздiлiв, засевших в соседнем стратегически важном населенном пункте Александро-Калиново, была предрешена. Но об этом чуть позже.

Не счесть, сколько было сообщений об его освобождении, к сожалению, преждевременных. Упертый враг (такие же русские солдаты, но с жовто-блакитными мозгами) раз за разом устраивал здесь “качели”, не позволяя нашим штурмовикам закрепиться в Александро-Калиново.

Благо, что большая “открытка” перед селом не позволяла “южанам” опереться на естественные “накопители”, вроде лесов или оврагов.

Стало известно о попытке ВСУ сбежать из-под Купянска

Отдельно отметим, что ВСУ грамотно организовали свою оборону. Из Александро-Калиново командование “Хортицы” создало “фортецю”, а Яблоновка играла роль “вязкой обороны”, прикрывающей “твердыню” от бокового удара.

Для этого в районе западного берега Клебан-Быкского водохранилища минные поля чередовались с глубокими рвами с “колючкой”. Везде, где можно, были обустроены опорники с “муравейниками”, а со стороны Константиновки роями летали БПЛА “Баба Яга” и FPV-дроны.

Но в результате планомерной, ориентированной на сбережение живой силы ратной работы русского солдата бандеровский гарнизон был перемолот. Судя по воплям в укрнете, огромный вклад в обнуление захисников внес Центр «Рубикон», чьи «Молнии» стали для врага настоящим проклятием.

Теперь о главном: Александро-Калиново освобождено. Выбили захисников из “фортецi” штурмовики того же 33-го полка, который взял Яблоновку. Как пишут “Два майора”, решительными наступательными действиями наши бойцы прорвали оборону ВСУ и установили полный контроль над этим населенным пунктом. Боевые порядки противника были разрезаны, что лишило врага возможности организованного сопротивления на данном участке.

Со стороны противника этот факт подтвердил медийный укровояка с погремухой “Мучной”, со ссылкой на побратимов с места боев. Он пишет: “Враг прорвался к Александро-Калиново и взял населенный пункт под полный контроль. Часть украинских бойцов, которые не смогли отойти, попала в плен в то время, когда русские заходили с флангов. Огневой контроль они установили еще раньше, после освобождения Яблоновки”.

Есть смысл опять процитировать “Двух майоров”: “Противник попытался спасаться бегством небольшими группами, но пути отхода уже не было. Остатки подразделений ВСУ, брошенные своим командованием, оказались отрезаны от основных сил. В этих условиях целые группы военнослужащих противника подняли руки и сдались на милость победителя”.

К решительному штурму командование ГВ “Юг” подготовилось основательно. В первые минуты атаки точечными ударами FPV-дронов были подавлены огневые средства врага, расчеты АГС и минометов, а также пункты управления БПЛА. Этому предшествовала кропотливая работа наших разведчиков.

Оставшаяся без огневой поддержки зомби-пехота противника, лишённая прикрытия, была вынуждена выбирать между гибелью и пленом. Умные сдались, а дурковатые фанаты Зеленского – “задвухсотились”.

Теперь предстоит добить Торецкую группировку ударом по поселку Клебан-Бык, который еще пока находится под контролем ВСУ, но фактически не пригоден для транзита врага из Катериновки и Щербиновки.

Последняя, если верить карте британского Минобороны, наполовину наша. Наверняка, “херои” просачиваются к своим на “большую землю”, но очень мелкими группками.

Согласно инсайдам из Генштаба ВСУ, в наилучшем положении, если так вообще можно сказать, находятся пiдроздiли в Катериновке, а в Щербиновке всё очень печально для захисников. Они отрезаны от единственного, пусть и простреливаемого как в тире, пути к спасению рекой Кривой Торец, да и за ней – сплошная “открытка”.

“Миколы” скулят, что русские дроноводы держат под плотным огневым контролем голое пространство между Катериновкой и Щербиновкой.

”Если не будет быстрого и эффективного контрудара с стороны ВСУ, то уход из Катериновки и Клебан-Быка станет вопросом времени, чтобы сохранить личный состав”, – пишет укро-офицер с позывным “Алекс”.

Военные обзорщики Украины обеспокоены судьбой 8 тысяч укровояк, которые фактически застряли в районе Торецка/Дзержинска и на подступах к Константиновке, и по которым безостановочно прилетают авиабомбы, ракеты и дроны.

Скорее всего, цифра завышена, поскольку самостийные полевые командиры скрывают реальные потери.

Согласно мониторингу некрологов, 36-я бригада морской пехоты ВСУ практически полностью уничтожена под Горловкой. Осталось не больше 30% личного состава, но её не могут ротировать и вывести на переформирование.

Бандеровский командир 20-го отдельного полка беспилотных войск “К(иев)-2” Кирилл Верес, чьи пiдроздiли действуют и в районе Константиновки, комментируя расклад на передовой, прямо заявил на камеру, что “главная проблема ВСУ – системный идиотизм”.

“Наш идиотизм – это и есть главный враг. Причём на всех этажах системы”, – подчеркнул укро-правдоруб. Он обратил особое внимание на систему ложных рапортов, в которой командиры и штабы продолжают занижать реальные потери и приукрашивать обстановку на фронте. “Система взаимного обмана никуда не исчезла. Она только усилилась. Мы теряем больше, и это порождает ещё больше вранья”, – сокрушается трезвомыслящий Верес.

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