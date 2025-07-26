«Наваляем» Франции? У России появился реальный шанс поквитаться с главным оплотом НАТО

Французская республика как активнейший член НАТО до недавних пор контролировала немало запредельных государств, в первую очередь на африканском континенте. Однако в последние годы Пятая республика потихоньку сдает свои позиции. Макрон отозвал воинский контингент уже из нескольких стран, и вот новое известие, подтверждающее то, что Франция слабеет на глазах. О том, почему это на руку России, и как происходящее поможет ей усилить влияние в Африке, - наша статья.

Масштабная смена парадигмы

Мали, Нигер, Чад, Габон, Буркино-Фасо и даже Кот-д’Ивуар еще недавно находились под французским «колпаком». Однако постепенно Эмманюэль Макрон, 25-й президент Пятой республики, снял постоянное присутствие своего воинского контингента в этих африканских странах. И вот пришло время Сенегала…

Чуть больше недели назад опустели последние две военные базы, расположенные в Дакаре, столице республики. По данным ряда французских СМИ, обе они в торжественной обстановке были возвращены сенегальскому государству. В церемонии участвовали командующий французской армией в Африке Паскаль Янни и начальник штаба Вооруженных сил Сенегала Мбайе Сиссе.

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По словам последнего, вывод войск свидетельствует о «политической воле» Сенегала отказаться от присутствия французских войск в стране, что позволит перейти к изменению формы оборонного сотрудничества между странами. Этот формат партнерства, по его словам, вписывается в новую сенегальскую доктрину сотрудничества в области обороны и безопасности, которая направлена на укрепление автономии сенегальских Вооруженных сил и одновременно на содействие миру в субрегионе, Африке и мире.

Меж тем 350 солдат Макрона отправились – кто в Париж, а кто на военные базы в других регионах присутствия. Но можно ли считать после этого, что Европа на глазах утрачивает свое влияние там, где еще недавно имела большой вес, недоумевают некоторые интернет-пользователи?

По мнению Николая Будуева, депутата Госдумы, о полной утрате влияния говорить пока что рановато. Но то, что «идет глубокий кризис и переформатирование», - бесспорно!

«Западное влияние ослабевает, особенно во франкоязычных странах, где растет антифранцузская риторика, - убежден эксперт. - Африканские страны активно диверсифицируют своих партнеров, ища более равноправные отношения. Это масштабная смена парадигмы».

Николай Будуев

И все же, что могло побудить Макрона покинуть пределы Сенегала, с которой его страна связана сотни лет, начиная приблизительно с XVI века. Именно тогда французские купцы зачастили в западную Африку сначала со своим товаром, а потом за бесплатной рабочей силой (рабами). Французская колонизация проходила примерно с середины XVII века и до конца XIX-го.

Процесс явно затянулся

Французы, если кто помнит по урокам школьной истории, экспортировали из Сенегала арахис, на рудниках добывали золото. В 1885 году была построена железная дорога, связавшая города Дакар и Сен-Луи. Спустя 10 лет Сенегал стал частью французской Западной Африки, а в 1902 году Дакар был провозглашен административным центром этой колонии.

Тогда же некоторые его жители начали получать французское гражданство. Этот процесс затянулся аж до 1946 года, когда все население Сенегала стало «французско-подданным». И хоть впоследствии страна обрела независимость, полностью распрощаться с Францией ей так и не удалось.

«Крупный игрок, который долгое время выстраивал там отношения, он все равно остается, - пояснил Александр Зданевич, доцент кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ. - Он остается в культуре, языке, бизнесе и, в конце концов, в связях, которые налажены теми же французами».

Происходящее сегодня в Сенегале, по словам Зданевича, настоящий политический удар для Франции, ее имиджа и дипломатического веса в мире. По сути, это – политический провал Эмманюэля Макрона. Недавние опросы показали, что рейтинг нынешнего французского президента упал до рекордно низкой отметки в 19%. Не последнюю роль в этом сыграла провальная внешняя политика, в том числе на африканском континенте.

При этом для России вывод французского контингента из того же Сенегала – шанс укрепить свое военно-политическое и экономическое присутствие в регионе. Местные власти не скрывают, что «прозрев» от многолетнего использования их Парижем, тем самым намерены сместить свои интересы от Запада к Востоку.

То же сенегальское руководство, как считает ряд политологов, должно быть весьма заинтересовано сотрудничеством с Китаем, Индией, странами Персидского залива и, конечно же, Россией! Выходит, что у Путина есть все шансы снова «навалять» Макрону еще и в Африке? Что ж, такую возможность упускать вряд ли стоит, как вы считаете, уважаемые читатели?