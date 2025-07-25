Зеленский обнажил зону своей уязвимости: шансов по ней ударить у России пока нет

«То, что он говорит, не имеет значения. Это ничего не изменит... он очень хороший парень. Он мне нравится, но это утверждение не имеет под собой веса» - так под занавес рабочей недели Трамп прокомментировал решение Макрона признать независимость Палестины.

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Как говорится, не в бровь, а в глаз. Президент Франции – это действительно «мастер» того типа политического искусства, которое не очень вежливо, но зато честно можно описать как «бла-бла-бла». Но в этом жанре на излете второго месяца лета 2025 года отличился не только Макрон. Вот вам еще один «отличник боевой и политической подготовки» - сам Трамп.

Президент США о ситуации со скорым истечением срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений: «Это не тот договор, истечения которого вы хотите…Мы начинаем работать над этим…Это проблема для мира…У нас есть ограничения и у них есть ограничения, как вы знаете, в ядерной сфере…Когда вы убираете ядерные ограничения, это проблема». Звучит как сенсация. В нынешней ситуации любой дополнительный – и нужный обеим сторонам - переговорный трек между Россией и США (простите за этот ужасный образчик дипломатического жаргона) играет роль локомотива, который тянет вверх отношениях двух стран.

Но эта сенсация начинает «растворяться в тумане» - или, по меньшей мере, переставать звучать как сенсация – если мы более детально рассмотрим контекст, в котором она прозвучала. Трамп сделал это заявление не в инициативном порядке, а отвечая на вопрос журналиста (кстати, из российского агентства ТАСС). Из этого с высокой долей вероятности следует, что за внезапным желанием президента США заняться с Россией ядерным разоружением с высокой долей вероятности нет ничего конкретного.

И вот за чем еще, скорее всего, не стоит ничего конкретного. У Трампа интересуется: состоится ли встреча Путина и Зеленского с его участием? Президент США отвечает: «Это случится. Но это должно было случиться три месяца назад. Это случится». В случае с Трампом двойное подтверждение, видимо, означает единичное отрицание. Ведь если «разговор на троих» должен был произойти еще три месяца тому назад, то почему он не произошел еще три месяца тому назад? В недавнем прошлом, объясняя, почему что-то хорошее не произошло, Трамп неизменно валил все на Байдена. Но в данном случае этот трюк не работает: три месяца тому назад – то есть в апреле 2025 года – американским президентом был уже сам Трамп.

Поэтому давайте «выдавим из себя по каплям оптимиста» и вернемся на не очень приятную почву реализма: активизация разговоров о возможной встрече первых лиц Москвы, Вашингтона и Киева – это всего лишь пиаровский трюк Зеленского. Чтобы не выпасть из фавора Трампа, киевскому начальнику надо всячески демонстрировать рвение на переговорах с Россией – но только таким образом, чтобы, не дай бог, действительно о чем-то не договориться с Москвой. Декларативное требование «давайте прямо сейчас все решим на уровне высших лидеров» идеально укладывается в канву решения этой задачи.

Если Кремль не согласится – а Зеленский понимает, что Кремль не согласится – то у Киева появляется предлог заявить: смотрите, как эти нехорошие русские саботируют переговорный процесс! Я был на все готов – даже на то, чтобы лично «лечь грудью на амбразуру» (в смысле – встретиться с ВВП). А вот Путин не захотел! Да, не захотел – и, можно предположить, не захочет. Дмитрий Песков выразился по этому поводу очень определенно: «Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно».

Прикладной смысл этого заявления: если договариваться на высшем уровне, то договариваться по серьезному, а не давать Зеленскому возможность устроить масштабное, но лишенное реального внутреннего содержания политическое шоу с собой-любимым в главной роли. Но Западу эти аргументы Москвы совсем «не в кассу». Поэтому он делает вид, что принимает аргументацию Зеленского – но не всегда и не во всем. На фоне многочисленных политических пустышек и обманок конца июля внимание на себя обращает реальная драма: попытка Зеленского разгромить тесно связанные с Западом так называемые украинские «антикоррупционные структуры» и его унизительное отступление, когда «союзники» из США и Европы начали грозить ему кулаком.

Сидя в Москве, бессмысленно рассуждать о том, с чем и почему мы (вернее, они) столкнулись в последние дни. Давайте лучше просто зафиксируем: на какой-то промежуток времени в Киеве и в дружественных ему столицах как будто открылся портал в альтернативную реальность.

Исходя из своих интересов, Запад признал правоту того, о чем в Москве говорят уже в течении многих лет: то, что вместо того, чтобы воевать с тотальной украинской коррупцией, Зеленский её возглавил и то, что «мужественный лидер сопротивления украинского народа» на самом деле хочет управлять (и частично уже управляет) этим народом как абсолютный диктатор. Выстроенная Зеленским в Киеве пирамида власти показала свою уязвимость, свою неуверенность. Для России это хорошая новость – но пока только в теории. То, как Москва может (если может) воспользоваться зоной уязвимости киевского начальника, на данный момент остается совершенно неясным.