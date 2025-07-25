Зеленский внес в Раду новый законопроект о НАБУ и САП

На фоне массовых протестов на Украине Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). По его словам, таким образом якобы будет укреплена независимость обоих органов и гарантирована их защита от «российского вмешательства». Между тем местные СМИ подчеркнули, что инициатива фактически отменяет предыдущую, которая лишала независимости антикоррупционные органы и которую оперативно подписал сам Зеленский. Эксперты называют это стратегическим поражением главы киевского режима и утратой им контроля над ситуацией.

Верховной раде предстоит рассмотреть новый законопроект №13533 — о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Этот документ на фоне массовых протестов в стране подготовил Владимир Зеленский.Напомним, что предыдущая попытка Зеленского законодательно ограничить независимость так называемых антикоррупционных ведомств, созданных по инициативе Запада в 2015 году, вызвала недовольство со стороны как союзников Украины, так и населения страны.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект №12414 о подчинении НАБУ и САП генеральному прокурору Украины. В этот же день документ подписал Зеленский. Позднее в ежевечернем обращении он объяснил своё решение «российским влиянием» на НАБУ. Однако в обществе его доводы сочли неубедительными, в связи с чем на протяжении нескольких дней в украинских городах проходили митинги.

Впрочем, представив законопроект №13533, Зеленский также сослался на пресловутое «российское вмешательство». По его словам, новые предложения в документе якобы дают «реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства». Таким образом он обосновал необходимость проводить регулярные проверки сотрудников не только антикоррупционных, но и правоохранительных органов на детекторе лжи. Зеленский подчеркнул, что текст законопроекта предварительно обсуждался и с теми и с другими, а также с западными союзниками.

Зеленский заявил в Telegram-канале, что поручил представить законопроект всем партнёрам Киева.

В НАБУ уже одобрили инициативу Зеленского, уточнив, что предложение по проверкам сотрудников на полиграфе не является нововведением. В новом законопроекте значится, что методология проверок должна быть согласована со Службой безопасности Украины (СБУ). В НАБУ же подчеркнули, что опрос сотрудников предлагается проводить Управлению внутреннего контроля (УВК) антикоррупционного бюро, а не СБУ.

«Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности. В 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов работников НАБУ с использованием полиграфа», — цитирует УНИАН пояснение от инстанции.

Между тем в Раде уже пообещали рассмотреть новый законопроект в кратчайшие сроки. Как сообщил в соцсетях спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, заседание по этому поводу будет проведено 31 июля. Он отметил, что намерен поддержать принятие документа целиком, а также его безотлагательное подписание.

Недовольство Европы

Отметим, что ранее беспокойство по поводу попыток Киева поставить работу НАБУ и САП под контроль высказали в Европе. В частности, озабоченность выразили в аудиторском совете Ukraine Facility, который осуществляет контроль за использованием средств, выделенных в рамках программы финансирования от ЕС на €50 млрд.

«Последние события ослабляют способность Украины гарантировать надлежащее финансовое управление и противодействовать коррупции», — следует из письма главы совета Марека Бельки к еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос, которое приводит издание FinClub.

Он также подчеркнул, что надлежащее функционирование НАБУ и САП «необходимо для защиты финансовых интересов Европейского союза на Украине». В связи с этим украинский закон №12414 должен быть отменён.

В свою очередь, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, который курирует финансовую помощь Украине, в комментарии Financial Times (FT) 23 июля заявил, что последующие транши для страны зависят от дальнейшего статуса антикоррупционных ведомств на Украине.

«Наша текущая финансовая поддержка Украины зависит от соблюдения прозрачности, проведения судебных реформ и функционирования демократических институтов. Это касается и движения Украины к вступлению в ЕС, что также потребует сильного потенциала для борьбы с коррупцией», — сказал он.

При этом ситуация вокруг НАБУ и САП уже влияет на оказание финансовой помощи Украине, о чём сообщил Politico депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

«Сейчас они впервые не уложились в сроки (по внедрению реформ. — RT), поэтому определённые запланированные платежи (в рамках финансирования госбюджета Украины. — RT) не были осуществлены», — отметил он.

Между тем в украинских СМИ уже назвали кампанию Зеленского против НАБУ и САП его стратегическим поражением. Комментируя новую версию законопроекта, выдвинутого главой киевского режима, в «СТРАНА.ua» заметили, что никаких принципиально новых предложений в документе не значится и, по сути, он обнуляет все изменения в законе об антикоррупционных структурах, которые были приняты им же ранее.

«В целом Зеленский полностью сдал назад. И это его тяжелейшее стратегическое политическое поражение с момента вступления в должность президента… Такой откат (принятие нового законопроекта. — RT) фактически будет означать постепенную утрату контроля Зеленским над вертикалью власти», — считают в газете.

Там также полагают, что в скором времени Зеленский может оказаться на распутье: «остаться свадебным генералом, который ни на что не влияет, или же уходить в отставку» — если ему вообще позволят сделать выбор.

«Таким образом, ситуация для Зеленского и всей его системы власти складывается предельно угрожающей», — считают в издании.

На пути к диктатуре

Эксперты отмечают, что попытка Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ и САП обернулась для него ударом не только политическим, но и имиджевым. Он переоценил свои возможности и задел слишком чувствительную для Запада тему — антикоррупционную повестку. Это стало поводом для усиления давления на главу киевского режима — как извне, так и изнутри.

По словам политолога Владимира Скачко, провал Зеленского на пути к контролю над вертикалью власти кроется в выборе цели. Если ранее Запад закрывал глаза на авторитарные действия Киева — от притеснения церкви до массовых арестов оппозиции, — то на этот раз молчание оказалось невозможным.

«Он зацепил тему, которая понятна и политическим кругам, и западным обывателям, — борьбу с коррупцией. Запад не протестовал, когда он закрывал СМИ, когда разгонял оппозиционные партии, когда сажал своих оппонентов. Но коррупция — это святое», — пояснил Скачко в беседе с RT.

Стратегическое поражение Зеленского заключается не в отмене резонансного законопроекта, а в том, что он продемонстрировал уязвимость — и политическую, и психологическую, добавил специалист.

«В этом контексте Зеленский допустил политический промах и стал жертвой созданной им же ситуации», — говорит Скачко.

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с RT подчеркнул, что кампанию Зеленского против НАБУ и САП стоит расценивать как стремление снизить западное влияние на киевскую администрацию.

«Зеленский поставил себе цель — вывести свою администрацию из-под западного контроля. И он будет постепенно добиваться этой цели. Запад может что-то требовать, но серьёзно угрожать не в состоянии, потому что отказаться поддерживать Киев там уже не могут. Иначе они распишутся в собственной политической беспомощности. Поэтому у Зеленского сейчас руки развязаны. В этой ситуации он будет пытаться стать полноценным диктатором, а не только западной марионеткой», — пояснил аналитик.

Со своей стороны, политолог Владимир Корнилов обратил внимание на стратегические просчёты окружения Зеленского. Он полагает, что попытка взять под контроль НАБУ и САП была не случайной. Это реакция на тот факт, что эти органы начали атаковать людей из ближайшего круга главы киевского режима.

«Зеленский и его окружение думали, что смогут отвлечь внимание Запада переговорами в Стамбуле. Но это был дешёвый трюк, он не сработал. Так что сейчас Зеленский пытается отыграть назад. Но, видимо, он уже перешёл черту и вряд ли сможет вернуть ситуацию, в которой западные СМИ и пропагандисты его только восхваляли», — считает аналитик.

К тому же волну критики в западных СМИ сегодня активно нагоняют оппоненты Зеленского внутри страны — Кличко, Порошенко и им подобные, заметил он. И это в конечном итоге вполне может стать началом конца правления Зеленского, прогнозирует Корнилов.

Попытки Зеленского в очередной раз обвинить Россию во вмешательстве в работу внутренних структур Украины Владимир Корнилов назвал смехотворными.

«Избитый аргумент в этот раз не сработал ещё и потому, что Зеленский своими действиями затронул интересы Запада и российскими агентами попытался объявить западных агентов. Когда он искал российский след в СМИ, религиозных организациях и среди оппозиции, то Запад это устраивало, так как это соответствовало проводимому им курсу. Однако взращённые им «антикоррупционные» ведомства — это совсем другое», — объяснил он.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что Зеленский пока остаётся удобной фигурой для продолжения кампании Запада против России.