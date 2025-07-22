Зеленский рвется к Путину: в Стамбуле России приготовили видимость ловушки

В среду 23 июля, а может в четверг, а то и в пятницу, но начнется третий раунд стамбульских переговоров между Россией и Украиной. На 100% ясна только одна позиция переговоров, и с большой долей уверенности можно говорить, что по ней стороны придут к согласию. А вот еще одна позиция выглядит как ловушка со стороны Киева.

Зеленский уже сообщил, что поручил сформировать делегацию для очередного раунда переговоров с Россией. Ее снова возглавит Рустем Умеров, экс-министр обороны, недавно назначенный на должность председателя Совета национальной безопасности и обороны (нового министра обороны Шмыгаля не будет). Наша делегация, как ранее говорил Дмитрий Песков, останется в том же составе.

Позиция, по которой стороны договорятся, вполне очевидна. Это продолжение «гуманитарных» обменов — пленными и телами погибших. Можно в этом случае даже процитировать Зеленского: «Сейчас наши представители готовят еще, по меньшей мере, один обмен с Россией – и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции. Ведь встречи для нас понятны – возвращение пленных, возвращение детей».

Зеленский запросил прямую встречу с Путиным

Однако по основным вопросам расхождения огромны.

«Есть наш проект меморандума и есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока, скажем так, являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», - охарактеризовал на днях ситуацию Песков. По его словам, рассчитывать «на прорывы из разряда чудес» п

Песков со скепсисом отнесся к информации, что на переговорах будут обсуждать возможность встречи Путина и Зеленского. Но именно это твердит без остановки глава киевского режима: «Мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров». И это выглядит как ловушка: когда закончатся «50 дней» Трампа, Зеленский будет упирать именно на отказ Путина от встречи — вот, видите, мол, он не хочет прекращать войну, а мог бы.

Однако это сработает только для публики (но не для серьезных политиков), потому что начнет тиражироваться заукраинскими западными СМИ. В реальности же Трамп прекрасно понимает, что вот он и Путин действительно могут встретиться, чтобы обсудить и принять решение глобально, «в общих чертах», оставив специалистам прорабатывать детали. Да и то нужна подготовка встречи — частью этой подготовки являются телефонные созвоны.

А с Зеленским Путину просто нечего обсуждать — глобально и в общих чертах все давно сказано, и позиция России от такой встречи не изменится. Вот договорятся специалисты — тогда президент России может и подпишет договор, но только с легитимным лидером Украины.

Зеленский же рвется на встречу с Путиным, чтобы самоутвердиться. Чтобы его наконец признали равным (на встрече с Трампом, кстати, ему очень обидно указали на его место). Не получится.