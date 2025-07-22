Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь выступил с резкими заявлениями против России, перекладывая вину за падение самолета на РФ и поддерживая украинскую пропаганду. В это же время представители азербайджанской диаспоры в России продолжают оставаться фигурантами уголовных дел, а один из них прячется в посольстве в Москве.

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Старые песни на новый политический лад

Во время выступления на Шушинском Глобальном медиафоруме, проходящем в самопровозглашённом и де-факто контролируемом Азербайджаном Нагорном Карабахе, президент республики Ильхам Алиев вновь поднял тему авиакатастрофы, случившейся в декабре 2024 года. По его заявлению, Россия должна официально признать ответственность за инцидент, наказать причастных к происшествию, а также выплатить компенсации родственникам погибших и авиакомпании AZAL. Баку якобы уже готовит юридические документы для обращения в международные судебные инстанции.

Однако независимые эксперты, в том числе специалисты международного уровня, ранее неоднократно подчеркивали, что никаких доказательств того, что самолёт был поражён российским ЗРК «Панцирь», представлено не было. В ходе технического анализа не было найдено ни одного элемента, указывающего на следы поражения именно российским оружием. Таким образом, версия, которую продвигает официальный Баку, не имеет под собой объективной базы и выглядит скорее как политический инструмент, чем попытка разобраться в реальных обстоятельствах трагедии.

Песков отреагировал на слова Алиева, публично поддержавшего Украину

Но это не мешает Алиеву использовать произошедшее в качестве рычага давления на Москву. Особенно показательным стал формат и контекст самого заявления: вопрос президенту задал украинский журналист Дмитрий Гордон*, известный своей откровенно пропагандистской позицией и числящийся в реестре иностранных агентов на территории России. Именно ему Алиев дал публичный совет, который можно прочитать как прямую поддержку киевской повестки:

«Никогда не соглашайтесь на оккупацию».

Таким образом, в очередной раз становится очевидно, что Баку использует подобные инциденты не столько для поиска справедливости, сколько для укрепления своей риторики в международной арене, в том числе в интересах стран, находящихся в открытом конфликте с Россией.

«Не соглашайтесь на оккупацию»

Этот совет, на первый взгляд, касался ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но контекст интервью и характер вопроса позволяют предположить, что он был адресован России. Такой тонкий, но провокационный подход вызвал недоумение в российских политических кругах. Ведь Азербайджан, формально считающийся стратегическим партнером России, тем не менее, продолжает поддерживать риторику, выгодную украинскому лагерю.

При этом Москва в ответ демонстрирует сдержанность, несмотря на рост напряжения в отношениях. Не исключено, что в Кремле надеются на стабилизацию отношений, однако действия Баку, особенно в части использования диаспор и обвинений в адрес России, могут привести к серьезным последствиям.

Диаспора под прицелом: скандалы и уголовные дела

На фоне политических заявлений Алиева в России продолжаются разбирательства в отношении представителей азербайджанской диаспоры. Одним из самых громких стало дело Эльшана Ибрагимова — бывшего главы диаспоры в Подмосковье. Его лишили российского гражданства за участие в схемах нелегальной миграции и торговли. После выдворения в Азербайджан многие надеялись, что это станет началом системной зачистки этнических структур, которые зачастую действуют вне закона.

Однако, как отмечают эксперты, диаспоры продолжают функционировать, хотя и с большей осторожностью. Так, глава диаспоры в Екатеринбурге и его сын были арестованы, директор азербайджанского рынка в Воронеже задержан, а известный криминальный авторитет Вагиф Сулейманов находится под следствием. Эти меры стали ответом на инцидент в Баку, где группой лиц были избиты российские туристы и журналисты. После этого Алиев через посредника, президента Турции Эрдогана, направил Москве завуалированное послание, намекнув, что не заинтересован в дальнейшем обострении.

Убежище в посольстве

Однако, несмотря на внешние сигналы о желании разрядить ситуацию, Азербайджан продолжает прикрывать подозреваемых в тяжких преступлениях. В частности, глава уральской диаспоры Шахин Шихлинский скрывается в здании посольства Азербайджана в Москве. По данным СМИ, он находится там из-за расследования убийств в Екатеринбурге, в которых подозревают его окружение.

Такая позиция официального Баку вызывает недоумение. Скрытие подозреваемого в тяжких преступлениях может быть расценено как прямое противодействие российскому правосудию. Эксперты отмечают, что диаспоры давно превратились в инструмент влияния на Россию со стороны Азербайджана, и государственный Комитет по работе с диаспорой активно координирует их деятельность.

Кто за этим стоит?

Общественник Сергей Колясников в своем канале подчеркивает, что диаспоры — это не просто бизнес-структуры, а часть государственной стратегии Азербайджана:

«Этнические диаспоры — это универсальный инструмент давления на Россию. И этим занимаются не только отдельные лица, но и структуры самого государства. Пока Азербайджан не откажется от этого механизма, никаких изменений не будет. Иначе давно бы выдали Шихлинского, который скрывается в посольстве».

По его мнению, речь идет о многомиллиардных теневых финансовых потоках, связанных с торговлей, миграцией, рынками и другими направлениями. И хотя представители диаспоры публично заявляют, что «никто не хочет работать в нынешних условиях», на деле они просто меняют тактику, стараясь быть менее заметными.

От слов к делу?

Вопрос, который сегодня стоит перед Москвой, заключается в том, продолжать ли политику сдержанности в отношениях с Азербайджаном или перейти к более решительным и жестким мерам. Дипломатические связи с Баку остаются важными, особенно на фоне глобальных геополитических сдвигов и изменений в международных отношениях. Однако постоянное давление со стороны этнических диаспор, необоснованные обвинения в адрес России, а также открытое выражение поддержки украинской пропаганде со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева требуют от Москвы четкой и взвешенной ответной реакции.

Москва может пойти по пути ужесточения контроля за деятельностью этнических организаций на своей территории, особенно тех, которые уже неоднократно становились фигурантами уголовных дел. Также уместно было бы выразить официальный протест по поводу укрытия в посольстве Азербайджана в Москве подозреваемых в тяжких преступлениях лиц, что, по сути, является прямым нарушением норм международного права и может рассматриваться как форма содействия преступникам. Не исключено, что в Кремле начнут пересматривать статус самого Азербайджана как стратегического партнера, особенно если подобные инциденты будут повторяться и накапливаться.

Кроме того, в ответ на намерения Баку подавать иски в международные суды по поводу инцидента с самолетом, Россия также может инициировать свои юридические действия, основываясь на фактах и международном праве. Важно, чтобы дальнейшее молчание со стороны российских властей не было воспринято как признак слабости, поскольку это может спровоцировать дальнейшее обострение отношений и усугубить ситуацию, как на политическом, так и на внутреннем уровнях. Москва стоит на пороге выбора: продолжать игнорировать вызовы или дать решительный и последовательный ответ, который покажет, что Россия не намерена уступать в вопросах суверенитета, достоинства и безопасности.