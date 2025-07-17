В Госдуме назвали штрафы за VPN нелепым вариантом антиутопии

VPN претендует на статус нового нецензурного слова из трех букв. Еще в начале года депутаты уверяли, что запрещать сервисы обхода блокировок в Интернете не будут. Впрочем, не запрещают они их и теперь. Но вводят штрафы за использование VPN. Правда, с оговоркой: если вы ищете нечто из черного списка Минюста и исключительно умышленно.

7 июля в Госдуме состоялось рассмотрение нашумевшего законопроекта. Речь идет о штрафах за поиск экстремистских материалов при помощи VPN-сервисов. Соцсети и новостные ленты моментально (новость о планах рассмотреть законопроект в четверг появилась утром в среду) обросли слухами и страхами. Будут ли россиян штрафовать за сам факт использования VPN? Что значит «умышленный поиск», как отличить умысел от неосторожности и, собственно, кто и как будет это определять? Что, если человек случайно ткнул пальцем на запрещенный контент, желая на самом деле найти видео с мастер-классом по засолке огурцов или курсами английского языка?

Забегая вперед, дам спойлер: законопроект во втором чтении думцы приняли. Со счетом — 283 за, 22 против, 22 воздержались. Однако понятнее, по каким правилам в ближайшем будущем начнет жить Рунет, не стало.

Главный вопрос — откуда вообще взялись эти поправки в КоАП? Первоначально законопроект был внесен в начале года, тогда же на него был получен позитивный отзыв кабмина, тогда же прошло первое чтение. Но есть нюанс: поправки в КоАП на той стадии содержали новшества в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Ответ правительства был о ней же. Ни слова о VPN. Ничего из IT-сферы.

Теперь же законопроект пополнился 26 поправками, которые к транспорту не имеют никакого отношения и кардинально меняют правила игры в виртуальном пространстве.

Первый момент, который вызвал неподдельный интерес у думцев, — штрафы за передачу другим лицам своей сим-карты.

— Кому, как передавать? Все очень размыто, — заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный. — Есть родственники, друзья, которым можно дать телефон поговорить. Если у тебя номер телефона не твой, владелец будет подвергаться ответственности?

Докладчик, депутат Александр Тетердинко (ЕР) напомнил, что сам по себе запрет на передачу сим-карт уже введен, этот закон думцы приняли несколько месяцев назад. Теперь же речь идет только о штрафах, для физлиц — 30–50 тысяч рублей.

— Нет запрета для любой передачи в личных целях, — подчеркнул Тетердинко и добавил, что в «не личных» целях передавать симки нельзя, а нужно все это для борьбы с мошенническими схемами.

Ровно такой же запрет вводится и на передачу другим лицам своего аккаунта и паролей от мессенджеров и «Госуслуг». — Известен случай, когда шестилетняя девочка передала за деньги свой аккаунт в WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской в РФ), и аккаунт был использован для террористической деятельности.

Вторая поправка, вызвавшая вопросы у депутатов, касается интернет-провайдеров. Для них вводится ответственность за неисполнение порядка взаимодействия с органами (от РКН до ФСБ и СВР) по линии СОРМ. Тут вопросы тоже решил задать Алексей Куринный: у провайдеров уже есть системы СОРМ, а это будут какие-то новые системы? Что за порядок такой? Где его можно прочитать? Что эти новые системы будут собирать с пользователей? Господин Тетердинко на это лишь отмахнулся: будут написаны подзаконные нормативно-правовые акты, а «системы СОРМ надо развивать».

Наконец, думцы подошли к кульминации — VPN. Алексей Куринный снова указал на парадокс: вроде по закону VPN не запрещены, но за их использование вводится ответственность. То есть все-таки запрещены? Или да, но не совсем?

— Любой человек, который зайдет в Инстаграм (соцсеть принадлежит экстремистской корпорации Meta) при помощи VPN, может наткнуться на экстремистский материал. Их в списке Минюста почти 6000, и список этих материалов регулярно пополняется. Не думаю, что этот перечень широко известен населению. 40% граждан пользуются VPN. Их всех записать во враги? Это мыслепреступление! — не сдержался парламентарий, назвал саму идею такой ответственности «нелепым вариантом антиутопии» и выразил обеспокоенность правоприменением — непонятно, как формулировки закона будет трактовать «конкретный товарищ майор».

Обратимся к самому тексту законопроекта:

«Умышленное осуществление поиска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей».

Коллега Куринного Артем Прокофьев (КПРФ) удивился: зачем принимать закон, который заставит граждан изучать список запрещенных материалов? «Это популяризация экстремистских материалов, мы добьемся ровно противоположного результата», — уверен депутат.

Депутат Тетердинко заверил, что никто без злого умысла ничего искать не пойдет, а случайно наткнуться на экстремистский материал в Сети просто невозможно.