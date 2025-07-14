«Сюрпризы» для России начались: что Трамп решил отправить на Украину

Анонсированные «сюрпризы» Трампа начинаются: глава США готовится сообщить об отправке Киеву наступательного вооружения, а ряд СМИ добавляет, что скоро Украина получит еще и замороженные активы РФ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву дополнительное вооружение, в том числе ракеты к зенитным комплексам Patriot. Об этом глава государства сообщил журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси.

Так, по его словам, на Украину будет отправлено разное оружие и боеприпасы, которые профинансирует Евросоюз. При этом он уточнил, что 14 июля будет обсуждать эту тему с генсеком НАТО Марком Рютте. По словам Трампа, для Вашингтона это «просто бизнес». Ожидается, что Трамп объявит об этих поставках сегодня.

При этом США еще не определились, сколько ракет Patriot в итоге получит Украина.

«СЮРПРИЗЫ» НАЧАЛИСЬ?

Как уточняет портал Axios со ссылкой на источники, речь идет и о наступательном оружии. Информагентство пишет, что это станет «серьезным сдвигом» в политике американского президента.

Так, в начале прошлой недели, Трамп, беседуя с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил, что собирается возобновить поставки оружия на Украину после перерыва. Тогда глава США подчеркивал, что речь идет лишь об оборонительном оружии, чтобы Киев имел возможность «себя защитить».

На этом «маленькие сюрпризы» Трампа, которые ранее он анонсировал России, не заканчиваются. Источники CBS News сообщают, что американский лидер в том числе рассматривает возможность предоставления нового финансирования для Украины впервые с момента вступления в должность в январе 2025 года, а именно выделение Киеву $5 млрд из замороженных в США активов России. Журналисты издания пишут, что это может стать попыткой послать определенный сигнал России.

Также CBS News напоминает, что у нынешней администрации США остались $3,85 млрд на военную помощь, выделенные предыдущей администрацией экс-главы США Джо Байдена.

КТО ЖЕ ОСТАНОВИЛ ПОСТАВКИ

Напомним, что в начале июля издание Politico писало о приостановке поставок США военной помощи на Украину. Позднее это решение подтвердила и представитель Белого дома Анна Келли в беседе с NBC, подчеркнув, что Штаты руководствуются интересами государства. Оба издания также писали, что были приостановлены поставки системы ПВО Patriot. При этом сам Трамп после упреков из Киева заявлял, что не отдавал распоряжения приостанавливать поставки вооружений и не знает, кто за этим стоит.

Однако сегодня в американской администрации наконец-то разобрались, кто «виноват» в приостановке отправок боеприпасов и оружия на Украину. Так, газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что это решение принял глава Пентагона Пит Хегсет после того, как получил служебную записку от своего зама по политическим вопросам Элбриджа Колби.

По данным WSJ, Колби указывал на то, что последующее спонсирование Киева военной техникой может привести к истощению запасов Пентагона. При этом записка не содержала каких-то прямых рекомендаций, но свой вклад в решение Хегсета внесла. Помимо прочего, Колби считает, что США нужно больше усилий бросить на противодействие Китаю.

Как ранее писал Associated Press, одностороннее решение главы Пентагона по поставкам на Украину застало лидера США врасплох.

А ЧТО ТАМ НЕМЦЫ?

Тем временем власти Германии заняли несколько иную позицию по вопросу военной помощи Украине. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не поставит Киеву ракеты Taurus, несмотря на «последнюю просьбу» киевских официальных лиц. Его слова приводит Financial Times.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

По словам Писториуса, у Германии осталось всего «шесть систем Patriot». Также он сообщил, что сегодня намерен встретиться с главой Пентагона и обсудить вопрос «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы Штатами. Также на повестке будет обсуждение продажи США Германии двух систем Patriot, которые предназначаются Украине.

Помимо прочего, министр сообщил, что Германия сейчас сосредоточена на плане закупок военного оборудования до 2030-х годов, который будет включать в том числе закупку танков, истребителей и подводных лодок.