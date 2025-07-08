Знаковые события случаются, но не всегда они замечаются должным образом. Особенно, если проходят в «высоких» и далёких от простого обывателя сферах. Так, крупнейшая в мире по размеру управляемых активов ТНК из Америки BlackRock объявила о том, что прекращает поиск инвесторов для фонда восстановления Незалежной.

Заокеанские издания сообщили, что «контора» с 11 триллионами долларов «под присмотром» (таковы активы BR) перестала искать инвесторов, так как «возросла неопределённость относительно будущего Украины».

Опасливость «золотых мешков»

Ранее были желающие вложиться более чем на два млрд долларов, однако ныне они сомневаются. Могут не окупиться вложения, списывать придётся миллиарды. Не хухры-мухры, однако.

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Есть впрочем и другое мнение. При «добром» Байдене BlackRock просто имитировала заботу об Украине; так требовалось для соблюдения правил приличия. Ныне же президент иной и «приличия» другие.

Ныне можно просто продолжать грабить Украину, не задумываясь об имидже. Цифры говорят об этом лучше всего. Уже два года назад более половины земельного фонда Украины были собственностью транснациональной корпорации Monsanto. Другие собственники – Cargill и Dupont.

Все эти «фирмы» тоже входят в «контур» BlackRock. Всем этим инвесторам война на Украине выгодна: пока она идёт, власти Незалежной готовы продавать страну.

Трамп сыграл в пас

Несмотря на такие события, Трамп взял, да и приостановил поставки военной помощи Украине. Сделал это предельно грамотно, сыграл в демократию. Дескать, это не он поручил приостановить, а глава минобороны Хегсет.

А он, Трамп, формально ни при чём. Он – «за» ценности «цивилизованного мира». При этом сигнал Зеленскому послан, нужно на переговорах с Россией быть сговорчивее.

Это, кстати, сразу поняли тамошние СМИ. Они и написали, что, тормознув помощь, Трамп прямо подтолкнул Киев к политическому решению конфликта.

С Россией этого, кстати, нет. Нас Трамп не подталкивает, только говорит, что «недоволен Путиным». Да, прогресса в вопросе прекращения огня нет.

Другое дело, что, если верить пресс-службе Кремля, то вопрос боевых действий на Украине был последним в недавнем разговоре двух президентов. Больше было внимания уделено Ирану да кинообмену. Посему не стоит слишком увлекаться интерпретацией слов Трампа.

ЕС – главный запасной

Ещё через несколько дней 47-й президент США вообще усомнился на публику, что сможет найти выход из конфликта на Украине. При этом он не хочет вводить новые санкции против России, и даже его администрация обсуждает снятие санкций на энергоносители РФ.

Его риторика чётко показывает, что Трамп хотел бы отстраниться от конфликта, как он не раз об этом заявлял. Он регулярно повторяет, что положение на Украине есть война Байдена. Другие намёки указывают на то, что разделываться с ней должна теперь Европа.

В эту же «кассу» играет и факт разговора Макрона с Путиным. Это само по себе показательно: Европа как бы включается в урегулирование.

«Благоволение» нашего президента к Макрону прямо указывает, что он «снизошёл». А кроме того, сторонам нужно было зафиксировать свои исходные позиции. Если поддержка Украины сваливается на ЕС, то Путину просто нужно было напомнить о требованиях России.

«Сюрприз» от русской армии

Глава России в отличие от Трампа последователен. Это тоже давно заметили западные СМИ. В The Wall Street Journal вышел материал с довольно трезвой оценкой ситуации. По данным американских «акул пера», армия РФ готовит «лето непрерывных атак» для Украины.

Цель этой тактики: измотать армию Незалежной, её союзников и общество. Сломить волю и способность к сопротивлению. Остановка помощи от Америки как раз играет на это.

Косвенно это признают даже в руководстве западных структур.

«Россия за три месяца производит больше снарядов, чем все страны НАТО за год», - веско заметил руководитель альянса Марк Рютте.

Нам неизвестно, каково подлинное положение дел в этом секторе производств, данные в реальности закрыты. И у нас, и у них. А лесть – вещь специфическая.

«Война бесконечности» покончит с Незалежной

Но реальность действительно такова, что наша сторона кратно нарастила плотность ударов по территории «братского» государства. Сейчас даже некоторые в «стране 404» прогнозируют, что скоро число наших дронов будет исчисляться под тысячу в день. И западные СМИ тоже упоминают о таком варианте развития событий.

Да, напомним, что ноу-хау ВС РФ этого лета: атаки на ТЦК. Если на Украине некому будет тащить людей силком на фронт, то от этого будет лучше большинству и там, и здесь. Потому, что реально Украина свои возможности исчерпала.

И решение BlackRock тоже на деле об этом. Если со страны нечего взять, то чего миндальничать?