Внезапная кончина министра транспорта России Романа Старовойта породила множество слухов, вплоть до самых невероятных. Расхождений, действительно, немало, - от места гибели чиновника до его статуса в момент ухода из жизни. О том, что, предположительно, могло привести экс-губернатора Курской области, кавалера орденов Почета, Дружбы и Александра Невского к фатальному исходу, - в данной статье.

Как, что, зачем и почему?

Роман Старовойт сделал поистине блестящую карьеру. Окончив Балтийский государственный технический университет имени Устинова, он уже в 22 года стал исполнительным директором АО «Региональное инвестиционное агентство», потом – гендиректором строительной компании «Стройинвест».

В «нулевые» трудился в правительстве Санкт-Петербурга (в комитете по инвестициям и стратегическим проектам). С 2012 года Старовойт руководил Федеральным дорожным агентством, а с 2018-го – Курской областью. Год назад председатель российского правительства Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на должность министра транспорта, которая и была утверждена депутатами Госдумы.

«Поступил как русский офицер»: генерал Руцкой высказался о смерти Старовойта

И вот, словно гром среди ясного неба, появилась информация об отставке Старовойта, а следом шокирующее известие о его смерти. Естественно, по стране поползли разного рода слухи – как, что, зачем и почему? Кто-то из аналитиков связал увольнение министра транспорта с недавним коллапсом в российских аэропортах, когда из-за атаки украинских дронов пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. Другие предположили, что внезапная отставка – результат деятельности Старовойта в регионе, которым он руководил до 2024 года.

«Предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку. Нельзя точно утверждать, что конкретно стало известно, но некий неблагоприятный фон вокруг Старовойта однозначно присутствует», - в беседе с изданием «Газета.RU» заявил политолог Борис Межуев.

В свою очередь Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, бывший курский губернатор Александр Руцкой считает, что Роман Старовойт стал жертвой собственной доверчивости. Причиной трагедии могли явиться те кадровые назначения, которые тот проводил на Курщине.

Напомним: после его перехода в Москву регион возглавил первый заместитель Алексей Смирнов, который уже спустя полгода добровольно ушел в отставку, а еще через какое-то время был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Кроме этого, под стражей оказался Алексей Дедов, при Старовойте руководивший областным жилищно-коммунальным хозяйством и топливно-энергетическим комплексом, а при Смирнове ставший его правой рукой – первым вице-губернатором.

По словам бывшего вице-президента России, он не единожды советовал Старовойту тщательно проверять прошлое своих подчиненных. Однако тот к его рекомендациям не прислушался, что и стало для него фатальной ошибкой. И хоть Старовойт, по словам бывшего коллеги, не страдал высокомерием, был всегда доброжелательным, что «делало его уважаемым руководителем», именно кадровая политика оказалась «слабым местом».

Это подтверждается разворовыванием средств, выделенных на укрепление границы, и тяжёлыми последствиями, включая гибель гражданских и военных. Руцкой уверен: ошибки в подборе команды привели к таким трагическим последствиям для региона и самого Старовойта.

«Особые заслуги» не помогли…

О том, что отправленный в отставку указом президента России министр транспорта совершил суицид, в числе первых СМИ подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Причем, парламентарий заверил, что произошло это «достаточно давно», а в качестве места гибели указал одинцовский дом чиновника. И вот здесь-то начинается самое интересное…

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что «тело Старовойта с огнестрельным ранением» было найдено в его личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа. Предварительная причина смерти – самоубийство. Авторы телеграм-канала Mash утверждают, что утром Старовойт был на работе и провел совещание, в ходе которого выслушал доклад о деятельности аэропортов на фоне отмены и переноса рейсов из-за атак БПЛА.

Потом он якобы «со всеми попрощался и поехал домой». Позже следствие выяснило: последнее сообщение чиновник отправил своей охране, сообщил, где и во сколько его забрать. Телохранители приехали по указанному адресу, но нашли шефа уже мертвым. Дальше – больше. В результате выяснилось (и это уже официальная информация), что тело Старовойта было найдено не в его авто, а в кустах парка.

Рядом с ним лежал наградной пистолет, полученный несколько лет назад от МВД России за «особые заслуги в обеспечении безопасности граждан». Среди вероятных причин самоубийства Старовойта сегодня звучит уголовное дело о крупном хищении при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Предположительно, против чиновника мог дать показания его бывший заместитель и преемник на посту губернатора Алексей Смирнов, который сейчас находится под стражей.

По информации ряда СМИ, опирающихся на данные следственных органов, Старовойту грозило серьезное наказание в случае, если бы его вина в мошенничестве и превышении полномочий была доказана. Он мог бы получить тюремное наказание на срок от 20 и выше лет.

Учитывая, что в данный момент под следствием за всевозможные хищения в период проведения СВО оказались многие высокопоставленные чиновники (гражданские и военные), не исключено, что и у бывшего курского губернатора, как говорится, «рыльце в пуху». Впрочем, пока что все это – на уровне слухов и домыслов, поскольку следственные действия только начались. В интересах тайны следствия общественность вряд ли в обозримом будущем узнает – как, что, зачем и почему…