Маркировка пилонов самолета-разведчика Су-24МР, которую изучили опытные западные OSINT-аналитики, позволила открыть секреты пусков Storm Shadow. Об этом пишет главный редактор издания Bulgarian Military Бойко Николов.

Украинские любители публиковать в соцсетях фотографии своей военной техники показали самолёт Су-24МР, оснащённый ракетой Storm Shadow. Возле пилона были отчетливо видны пометки. Западные OSINT-аналитики разгадали их смысл.

Маркировка включала цифру, похожую на пятерку, и символ в виде вилки или тризуба. Бойко Николов считает это числом проведенных запусков, оговариваясь, что точное значение маркировки неясно.

Она, кстати, может быть и фальшивой. Ложные опознавательные знаки часто использовались в военных действиях, чтобы ввести противника в заблуждение. Согласно рассекреченному в 1985 г. отчету ЦРУ, во время Холодной войны Советский Союз украшал истребители МиГ фиктивными списками сбитых самолетов, чтобы поднять боевой дух и запугать НАТО.

ПВО предотвратила атаку Storm Shadow по ЛНР

Интересно и то, что самолет укрыт в ангаре. Но по деталям фото можно определить его примерное расположение.

А то, что ВСУ прячут Су-24МР в ангарах, говорит об одном: российская разведка, которая охотится за остатками украинской авиации, работает более чем эффективно. С начала СВО украинцы потеряли не менее 20 самолетов Су-24, по оценкам нидерландского OSINT-проекта Oryx, из них как минимум один Су-24МР. Это модификация, изначально предназначавшаяся для разведки и оснащённая специальными датчиками.

Принятый на вооружение ВВС СССР в 1982 году, Су-24МР отличается характерной конструкцией крыла с изменяемой стреловидностью, которая позволяет регулировать аэродинамический профиль для разных скоростей и высот, пишет Bulgarian Military.

Бортовые системы самолёта включают в себя комплекс навигации и прицеливания в сочетании с камерами и инфракрасными датчиками для детального картографирования поля боя. Самолёт может нести до 8 тонн полезной нагрузки, но до появления «разоблачительного» украинского фотоснимка не было известно, что Су-24МР используется для пусков Storm Shadow, подчеркивает Bulgarian Military.

Украинские военные установили ракету на Су-24МР с помощью модифицированных пилонов, снятых, вероятно, с выведенных из эксплуатации британских Tornado GR4.

Адаптация Су-24МР для Storm Shadow примечательна тем, что у самолета нет прицельного радара, а координаты цели, скорее всего, вводятся в ракету перед взлётом. Так считает военный аналитик Джастин Бронк из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI). Получается, украинцам не остается ничего иного, кроме как адаптировать свой стремительно скудеющий и стареющий авиапарк под натовское вооружение.

ВСУ, предположительно, использовали Су-24МР с ракетами Storm Shadow для нанесения высокоточных ударов по Крыму. Ракетоносцы вылетали, вероятно, из Староконстантинова (где базируется 7-я бригада тактической авиации) с последующим подходом к месту пуска на малой высоте во избежание обнаружения.

Планирование таких полетов основывается на подробных разведданных, которые собираются самими Су-24МР перед установкой на них вооружения. Кроме того, ВСУ пользуются западными источниками, подчеркивает Bulgarian Military.

Но ВС РФ уже научились отражать удары Storm Shadow. Скажем, во время украинской атаки 12 января 2025 г. штатные средства ПВО сбили все 6 британских ракет над Брянской областью.