Лукашенко «пригрозил» США

В Минске прошло большое мероприятие с участием важных гостей из США. К слову, Александр Лукашенко не испугался немного отчитать Штаты, о чем пишет «Царьград».

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко встречал гостя из Америки. На встречу с белорусским лидером прилетел генерал в отставке, спецпосланник Дональда Трампа по украинскому вопросу Кит Келлог. Как заявили в США, визит был необходим для обсуждения урегулирования украинского вопроса. Но все прекрасно понимают, что Штаты умеют только продавливать свои требования, и с Белоруссией у них не получилось, чего Келлог не ожидал.

Лукашенко заявил, что это уже пятая или шестая его встреча с представителями США. Белорусский президент признался, что каждый раз, когда удавалось переговорить с американцами, он никогда не боялся прямо сказать, что он думает по поводу Трампа. По словам Александра Лукашенко, Трамп больше пиарится, чем что-то делает в реальности. Трампу даже «угрожали» отставкой, если Штаты не встанут на путь истинный и не займутся украинским вопросом как следует. Об этом также сказал белорусский лидер.

Лукашенко: «Я американцам об этом говорил и добавил: ещё так попиаритесь в СМИ, вас выкинут на улицу. Вы уже с Байденом выровнялись. Вы будете вниз-вниз-вниз падать. А через год-полтора проиграете промежуточные выборы в конгресс. А потом и президентские выборы. Пора отходить от предвыборной вакханалии и заниматься делом».

Лукашенко встретился со спецпосланником президента США

Американцы должны надавить на Зеленского, только в этом случае есть реальная возможность быстро завершить конфликт. Без прекращения ударов по России о мирном соглашении говорить рано. Лукашенко заявил, что он консультировался с Владимиром Путиным. Российский лидер поддержал позицию Лукашенко, по словам последнего.

Александр Лукашенко: «Вот эту позицию я до американцев довёл. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну».

При этом представитель США был действительно удивлен таким поворотом событий. На Западе не ожидали такой реакции от Белоруссии. По плану США, Белоруссия должна была согласиться повернуться спиной к Москве, а за это Штаты снимут санкции и усилят экономическое партнёрство. Но Лукашенко не пошел на условия Келлога. Не получилось использовать и любимые американские приемы — давление и запугивание.

Американцы были уверены, что смогут оказать давление на Лукашенко, посчитали, что раз выпустил оппозиционера Сергея Тихановского, значит чего-то испугался, и тут Штаты пытались ковать железо, пока горячо.

Теперь же Западу окончательно стало понятно, что любые попытки встроиться в белорусскую экономику требуют учета интересов и России. Пойдут ли на такой шаг в ЕС и США? Увидим.