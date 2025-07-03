Китай создал «убийцу электростанций»: что может прилететь по Америке

Китай снова поразил аналитиков НАТО: он создает самые современные системы вооружения и военной техники (ВВТ), о которых на Западе пока могут только мечтать. На сей раз китайцы представили графитовую бомбу Она способна выводить из строя электросети на огромных территориях до 10 тыс. кв. м.

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Как пишет гонконгское South China Morning Post (SCMP), наряду с другими инновационными видами ВВТ - это сигнал о стремлении Китая к технологическому превосходству в грядущих военных конфликтах.

Центральное телевидение Китая (CCTV) показало большой сюжет, посвященный новой графитовой бомбе. А это значит, что оружие уже готово к развертыванию. Разработала новое оружие Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC).

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Точные тактико-технические характеристики (ТТХ) остаются неизвестны.

Но, судя по показанному в эфире анимированному ролику, бомба запускается с наземного транспорта и имеет дальность действия около 290 км, при этом вес боевой части составляет 490 кг.

Особенность этого оружия - его способность рассеивать 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые взрываются в воздухе и распространяют тончайшие углеродные нити. Они, попадая на высоковольтные ЛЭП и подстанции, вызывают короткие замыкания и выводят из строя абсолютно всю электроэнергетику.

Графит - прекрасный проводник, и ток, проходящий по углеродному волокну, мгновенно испаряет его, создавая тонкий канал из газа, ионизированного высокой температурой.

Ионизированный газ, который также является проводником, пропускает больше тока, что приводит к дальнейшему повышению температуры. В итоге линия высокого напряжения замыкается. В этот момент либо срабатывает защита, либо ЛЭП выходит из строя из-за перегрузки.

Один сброс графитовой бомбы парализует всю гражданскую и военную инфраструктуру и промышленность противника. Нарушение электроснабжения затрудняет работу систем связи, управления войсками, ПВО, РЭБ, пишет Defense News.

Естественно, такую бомбу нельзя применять отдельно от других видов оружия: она лишь позволит ослабить оборону противника перед началом наземной операции.

Последствия взрыва графитовой бомбы можно смягчить с помощью изоляции. Однако на практике большинство ЛЭП (как правило, их делают исключительно из металла не изолируют. Это безумно дорого.

Defense News отмечает, что в Китае растет стабильный интерес к "асимметричной войне" и использованию некинетического оружия для достижения стратегических целей. Китай рассматривает графитовые бомбы (они относятся к так называемому «энергетическому оружию») как эффективные средства для сдерживания противника и ослабления его военной мощи без применения традиционных ВВТ.

Китай не ограничивается разработкой только графитовых бомб. Ранее были представлены и другие инновационные виды вооружений, собрала информацию «СП».

Неядерная водородная бомба на основе гидрида магния генерирует огненный шар температурой более 1000 градусов Цельсия, который держится в 15 раз дольше, чем вспышка тротила. По словам создателей бомбы, комбинация используемых веществ позволяет точно настраивать интенсивность взрыва и равномерно поражать цели на большой территории.

Микроволновые излучатели. Об их разработке Китай объявил еще в ноябре 2024 г.: такое оружие позволяет синхронизировать и точно направлять электромагнитные волны. Сообщалось, что система способна блокировать сигналы спутников (например, GPS). Причем, что важно, такие излучатели можно использовать не только в военных целях, но и для научных исследований.

Интеллектуальные беспилотники и гиперзвуковое оружие. Эти разработки, как ожидается, будут представлены на параде в Пекине 3 сентября в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Другие страны также пытались создавать графитовые бомбы. Например, Южная Корея разрабатывает снаряды с токопроводящими нитями из композиционного материала на основе углерода. Использовать их хотят в возможной войне с КНДР.