Китай создал «убийцу электростанций»: что может прилететь по Америке
Китай снова поразил аналитиков НАТО: он создает самые современные системы вооружения и военной техники (ВВТ), о которых на Западе пока могут только мечтать. На сей раз китайцы представили графитовую бомбу Она способна выводить из строя электросети на огромных территориях до 10 тыс. кв. м.
Как пишет гонконгское South China Morning Post (SCMP), наряду с другими инновационными видами ВВТ - это сигнал о стремлении Китая к технологическому превосходству в грядущих военных конфликтах.
Центральное телевидение Китая (CCTV) показало большой сюжет, посвященный новой графитовой бомбе. А это значит, что оружие уже готово к развертыванию. Разработала новое оружие Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC).
"Супероружие Путина становится еще лучше"
Точные тактико-технические характеристики (ТТХ) остаются неизвестны.
Но, судя по показанному в эфире анимированному ролику, бомба запускается с наземного транспорта и имеет дальность действия около 290 км, при этом вес боевой части составляет 490 кг.
Особенность этого оружия - его способность рассеивать 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые взрываются в воздухе и распространяют тончайшие углеродные нити. Они, попадая на высоковольтные ЛЭП и подстанции, вызывают короткие замыкания и выводят из строя абсолютно всю электроэнергетику.
Графит - прекрасный проводник, и ток, проходящий по углеродному волокну, мгновенно испаряет его, создавая тонкий канал из газа, ионизированного высокой температурой.
Ионизированный газ, который также является проводником, пропускает больше тока, что приводит к дальнейшему повышению температуры. В итоге линия высокого напряжения замыкается. В этот момент либо срабатывает защита, либо ЛЭП выходит из строя из-за перегрузки.
Один сброс графитовой бомбы парализует всю гражданскую и военную инфраструктуру и промышленность противника. Нарушение электроснабжения затрудняет работу систем связи, управления войсками, ПВО, РЭБ, пишет Defense News.
Естественно, такую бомбу нельзя применять отдельно от других видов оружия: она лишь позволит ослабить оборону противника перед началом наземной операции.
Последствия взрыва графитовой бомбы можно смягчить с помощью изоляции. Однако на практике большинство ЛЭП (как правило, их делают исключительно из металла не изолируют. Это безумно дорого.
Defense News отмечает, что в Китае растет стабильный интерес к "асимметричной войне" и использованию некинетического оружия для достижения стратегических целей. Китай рассматривает графитовые бомбы (они относятся к так называемому «энергетическому оружию») как эффективные средства для сдерживания противника и ослабления его военной мощи без применения традиционных ВВТ.
Китай не ограничивается разработкой только графитовых бомб. Ранее были представлены и другие инновационные виды вооружений, собрала информацию «СП».
Неядерная водородная бомба на основе гидрида магния генерирует огненный шар температурой более 1000 градусов Цельсия, который держится в 15 раз дольше, чем вспышка тротила. По словам создателей бомбы, комбинация используемых веществ позволяет точно настраивать интенсивность взрыва и равномерно поражать цели на большой территории.
Микроволновые излучатели. Об их разработке Китай объявил еще в ноябре 2024 г.: такое оружие позволяет синхронизировать и точно направлять электромагнитные волны. Сообщалось, что система способна блокировать сигналы спутников (например, GPS). Причем, что важно, такие излучатели можно использовать не только в военных целях, но и для научных исследований.
Интеллектуальные беспилотники и гиперзвуковое оружие. Эти разработки, как ожидается, будут представлены на параде в Пекине 3 сентября в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.
Другие страны также пытались создавать графитовые бомбы. Например, Южная Корея разрабатывает снаряды с токопроводящими нитями из композиционного материала на основе углерода. Использовать их хотят в возможной войне с КНДР.