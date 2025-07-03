Как «Моссад» и Зеленский зарабатывают на «бакинском скандале»

Резкое ухудшение российско-азербайджанских отношений – одна из главных тем в турецких изданиях и экспертных кругах. Это объясняется не только тем, насколько близки Анкара и Баку, но и чисто экономическими причинами.

Торговые связи России с Европой в настоящее время значительно ограничены, что и делает Азербайджан важным стратегическим партнером для Москвы. Она стремится развивать торговлю с Ближним Востоком (включая Иран), и большая часть этой торговли идет как раз через Азербайджан.

В частности, Россия активно продвигает проект транспортного коридора "Север-Юг". Он предполагает льготный режим прохождения грузов через азербайджанскую территорию. Кроме того, обсуждаются проекты по передаче электроэнергии из России в Иран. Ухудшение отношений с Баку может привести к тому, что проекты придется отложить.

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Турция - мощный военный союзник Азербайджана, который усиливает её позицию на международной арене. Кроме того, Азербайджан стал ключевым звеном транспортного коридора "Восток-Запад", что привлекло внимание Китая. В этом году страны подписали договор о стратегическом партнерстве, что еще больше укрепляет позиции Баку в регионе, пишет главная коммунистическая газета Турции Sol («Левые»).

Ослабление связей с Россией Азербайджан может использовать для укрепления отношений с другими странами: оборонных - с Израилем, Турцией и Италией, а торговых - с Китаем и континентальной Европой.

Sol уверена, что Анкара, Ереван и Баку готовы создать новую региональную ось, открыто бросающую вызов российскому и иранскому влиянию в регионе. Неслучайно бывший советник азербайджанского президента Эльдар Намазов уже потребовал разместить крупнейшую турецкую военную базу в регионе на территории Азербайджана. А часть этой базы следует сдать в аренду ВВС Пакистана.

Российско-азербайджанский конфликт, считает Sol, укрепит в Закавказье влияние США и особенно Израиля. Сначала они ударили по интересам Москвы и Тегерана в Сирии, затем - непосредственно по Ирану, а сейчас пытаются демонтировать российские связи с Баку.

«Израиль уже давно тесно сотрудничает с Азербайджаном, став крупным покупателем бакинской нефти и поставщиком военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов, - пишет политический обозреватель Sol Кан Кёюмкуджоглу. - До сих пор не опровергнуты утверждения о том, что израильские БПЛА и даже истребители использовали воздушное пространство Азербайджана для нападения на Иран». Эксперт допускает, что Россия рассматривает крепнущие связи Баку с Тель-Авивом как угрозу.

С Кёюмкуджоглу согласен политолог Хасан Энес Карахан. В колонке для издания Dik Gazete он пишет, что Израиль не просто извлекает прибыль из ухудшения российско-азербайджанских отношений, но и непосредственно стоит за этим конфликтом.

«В то время, когда Ближний Восток быстро меняется, израильское руководство стремится ослабить связи между Москвой и Баку, - пишет Dik Gazete. - Израиль планировал использовать недостатки внутренней безопасности России, чтобы в сотрудничестве с США и частично с Великобританией изменить баланс сил в Кавказе в свою пользу».

Карахан уверен, что Израиль использует свое экономическое влияние и для работы с азербайджанской диаспорой в России. И такую тактику могут попытаться применить и другие региональные державы, пытающиеся ослабить роль Москвы, пишет Dik Gazete.

Влиятельное консервативное издание Yeni Safak обращает внимание, что ситуацией уже пытается воспользоваться и Владимир Зеленский. Он быстро подсуетился и позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы выразить «соболезнования» по поводу гибели азербайджанцев в Екатеринбурге (с этой трагедии начался дипломатический кризис). Это при том, что Зеленский почти никогда не проявлял интереса к Азербайджану. А с Алиевым полгода назад, на форуме в Давосе встречался мимоходом.

Никаких крупных совместных проектов у Киева и Баку, естественно, нет. Видимо, как пишет Хасан Энес Карахан, британская разведка и тут разыгрывает антироссийскую карту.