В сети разошлись кадры, как россиян жестко отчитал мигранта из Таджикистана, называя его человеком без родины. Ролик публикует Telegram-канал «Русские новости».

«Вы террорист?» — спросил у иностранца мужчина, указывая на его бороду. Он также спросил о религии приезжего, на что тот поинтересовался, должен ли вообще отвечать.

Затем россиянин задался вопросом, какую пользу выходец из Таджикистана принес России и где он работает. Мужчина рассказал, что занимается индивидуальным предпринимательством, что вызвало скепсис россиянина. «Ты здесь спекулируешь. (...) Это не польза России», — сказал он. По его мнению, иностранец «несчастный человек, на родине никому не пригодился».

«Вы приехали в чужую страну с чужой религией. Вас пустили сюда добрые русские люди для того, чтобы вы могли выжить. (...) Должен здесь ходить, прижав уши, и быть благодарным этой стране», — высказался россиянин.

В Москве мигранты ранее устроили забой барана на детской площадке

В Новой Москве в Троицком административном округе иностранцы устроили забой барана на детской площадке во дворе жилищного комплекса «Ирландский квартал». Видео произошедшего появилось накануне.

В Чехове более 30 мигрантов устроили массовую драку

Случившееся вызвало широкое общественное возмущение. Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Кирилл Кабанов призвал наказать мигрантов. По его словам, их действия прямо противоречат традиционным нормам поведения и законам.

«То, что средь бела дня мигранты на детской (!) площадке режут барана, нужно расценивать только как открытый вызов, вызов всем нам, российскому обществу, а также государственной и правоохранительной системам», — высказался он.

Позднее «Регнум» сообщил, что освежевавших барана мигрантов выселят. По словам источника издания, некоторые из попавших на видео иностранцев снимают квартиру в том самом ЖК.

Действительно ли конфликтов с мигрантами становится больше

В 2024-2025 годах на фоне антимигрантской риторики российских политиков создается ощущение, что подобных стычек становится все больше. Но по мнению одного из ведущих специалистов по трудовой миграции в стране Юлии Флоринской, эта проблема создана искусственно. Она отметила, что число мигрантов сейчас находится на самом низком уровне за десятилетие.

«Трудовая миграция минимальна, а звучит — что проблема на пике. Я считаю, что это отчасти искусственно созданная проблема. Мигранты вызывают недовольство у многих, и антимигрантская риторика находит отклик у населения, — сказала она "Ленте.ру". — С одной стороны, теракт в "Крокусе" повлиял на ситуацию. Люди боятся, и их опасения понятны: мигранты стали исполнителями преступления. С другой — тема мигрантов сильно раскручивается в СМИ и среди законодателей. Ей уделяется слишком много внимания».

Она напомнила, к каким скандалам приводит антимигрантская риторика. «Недавно был случай, когда дружинники задержали женщину из Бурятии из-за разреза глаз. С таким подходом никакие законы и разумные меры не помогут», — отметила Флоринская.

Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным и острым для России

По словам президента Владимира Путина, чтобы снизить число трудовых мигрантов, необходимо использовать технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук. Кроме того, тех, кто собирается приехать в Россию на заработки, нужно к этому готовить еще в их странах, развивая сеть русских школ и знакомя граждан иностранных государств с российскими традициями.