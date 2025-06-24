Во вторник, 24 июня, в Москве на полях ежегодного международного форума «Примаковские чтения» выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского МИД прокомментировал многие актуальные вопросы международной политики. Особое внимание было уделено ближневосточному кризису, украинскому конфликту и поведению Запада на мировой арене. О чём говорил министр и какие сигналы были посланы миру – в нашем материале.

Не зря нынешняя тема ежегодного международного форума «Примаковские чтения» звучит как «Мировая турбулентность». В молниеносно изменяющейся повестке дня бывает сложно оставаться верным себе, но сделать это бывает жизненно необходимо.

Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС

Как никогда актуально звучит отстаиваемое Россией и её единомышленниками многополярное мироустройство. И, что важно, сам термин совсем не нов. В ходе своего выступления министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что концепция многополярного мира была сформулирована Евгением Примаковым. Уже в середине 1990-х годов, подчеркнул министр, доктрина Примакова дала ответ на разные модные в то время концепции вроде «конца истории» или «столкновения цивилизаций». Прошло несколько десятилетий с тех пор и теперь звучит риторический вопрос: кто оказался прав?

«Правы ли были те, кто предполагал тотальное доминирование западного мироустройства? Или же прав был Примаков, который подвиг нас стать на правильную сторону истории?», – задал практически риторические вопросы министр.

Ответ действительно очевиден. Ведь по плодам западной политики можно сделать однозначные выводы. А плоды эти – ох, как не сладки! Всё чаще и громче с высоких западных трибун звучат призывы к реформированию Устава ООН. Однако Сергей Лавров заявил, что менять его не стоит, поскольку его содержание справедливо.

Принципы ООН, пояснил глава российского МИД, лежат в основе многополярности: «Однако эти принципы применяются далеко не всеми».

Западные коллеги, подчеркнул Лавров, применяют такую логику, которая вписывается в их философию «порядок, основанный на правилах» – «правилах, которые никто не видел. Но они их применяют».

Это проявляется и в делах Запада. Министр привёл в пример ситуацию с распадом Югославии – событие, которое было осуществлено для отрыва края Косово от Сербии. У проживающих там людей никто не спрашивал, желают ли они быть отделены или нет. По сути, не был проведён референдум. Запад это не беспокоило: «Мол, там идёт мирный процесс».

Однако же, когда Россия возвращала Крым, чётко руководствуясь желанием проживающих там людей вернуться в состав РФ, Запад незамедлительно возмутился. Те же двойные стандарты западников проявляются и в их громких заявлениях о правах человека и одновременном игнорировании преступных деяний киевского режима.

«Именно для того, чтобы не было извращённых толкований Устава, Россия принимает участие в группе единомышленников по защите Устава ООН», – пояснил Сергей Лавров.

Показательно, что к этой группе хотят присоединиться всё больше стран.

Но ясно и то, почему Запад защищает киевский режим, стараясь всеми силами затереть его террористическую сущность. Глава российского МИД обратил внимание на поощряемую Западом печальную тенденцию к возрождению нацизма, несмотря на обязательность соблюдения всех принципов Нюрнбергского трибунала. На Западе и в Европе все это знают, отметил министр, но продолжают поощрять неонацистские тенденции на Украине и в странах Прибалтики. Они используют эти тенденции, подчеркнул Лавров, для нанесения максимального ущерба России.

В эту же копилку ложится и тот факт, что генсек ООН Антониу Гутерриш игнорирует просьбы России огласить имена погибших людей, чьи трупы показывали западные журналисты в своих репортажах о событиях в Буче. Уже не говоря о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Это всё, по словам Лаврова, вызывает тревогу: «Всё годится, лишь бы сделать России больно».

При всём этом Запад явно проигрывает. Очевидно, как выразился Лавров, «фиаско западной стратегии». Особенно в рамках украинского конфликта. Всё чаще от этих стран слышны призывы к перемирию, но ещё недавно сам Зеленский от этого упрямо отказывался.

Тревожат, по словам Лаврова, два момента: что Евросоюз превратился в военную машину НАТО, а также позиция Германии по украинскому конфликту. Последняя, например, в лице канцлера ФРГ Фридриха Мерца, всячески заявляет о готовности помогать Киеву с оружием. Не исключается и поставка ракет «Таурус».

И правильно выразился Сергей Викторович: в отношениях с Западом формула «доверяй, но проверяй» недостаточна. Кстати, говоря о возобновлении контактов с США, Лавров признал, что оно хоть и медленно, но идёт. И эти отношения могут пойти на пользу миру.

Что же до Евросоюза, то сам он не демонстрирует желания сблизиться, хотя Москва к диалогу всегда готова. Но лишь при одном условии, которое саркастически озвучил глава внешнеполитического ведомства: «Когда международное оборзение завершится».

Комментируя сообщения о прекращении огня между Израилем и Ираном, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что российская позиция очень простая. Наши предложения, подчеркнул министр, нацелены на то, что нельзя достигать договорённостей за счёт права Ирана на обогащение урана в контексте мирной ядерной программы. Мы по-прежнему готовы к сотрудничеству, если заинтересованные стороны к нам обратятся, предупредил Лавров.

Оценивая сообщения о прекращении огня между Ираном и Израилем, министр иностранных дел отметил, что пока очень трудно сделать выводы. Но Москва будет только приветствовать, если такие договорённости будут действовать: «Давайте не будем делать скороспелых выводов. Но мы за мир!».