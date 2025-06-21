Всё больше рядовых украинцев прозревают насчёт каннибальской сущности режима, нелегитимно засевшего в Киеве. Страна, помимо военной трагедии, каждодневно сотрясается от скандалов, что связаны с высшим руководством и его методами.

Более всего трясет, конечно, прифронтовые и фронтовые регионы. Харьков на днях испытал очередную такую «взбучку». Кто-то из местных вытащил видео ещё 2023 года с Зеленским. Там «недофюрер» объясняет журналистке на пальцах, почему людей нельзя выпускать из прифронтовых городов.

Напугал Мариуполем

По простому, если перевести слова комика на человеческий язык, то он предложил «поработать» рядовым жителям Украины живым щитом от ВС РФ. Вот так, прямо и выложил.

«Если города обезлюдеют, то по ним будут бить ракетами. Будет везде, как в Мариуполе. Везде будет смерть... Можно всех собрать и вывезти из государства. А кто будет защищать? Думаете, это должны делать только войска?», - выдал такую тираду тогда Зе.

Ныне эта запись всплыла в одном из городских ТГ-каналов. И горожане в очередной раз оценили. Тем более, она стала за два года ещё более актуальной: наши наступают каждый день, а первые лица России регулярно напоминают о буферной зоне.

Украинцы массово бегут в новые регионы России

И зачем быть «похлёбкой»?

Потому и оценили в очередной раз харьковчане эту речь Зеленского с должным уровнем цинизма.

«Ну конечно. Он прямо сказал: шиш я кого отсюда выпущу. Платите и валите», - заметил один из пользователей.

Другие заметили, что с самого начала войны было понятно: население городов и весей Зеленскому нужно только как «живой щит» против российских войск.

«Просто он, Зеленский, - тупая свинья. Болтает много лишнего. Для нас – страна-кладбище. Для них – страна-корыто», - резонно заметил ещё один комментатор.

Актуальность этой теме придаёт весьма злая действительность на Незалежной.

Тоталитаризм на местах

Как оказалось, ТЦК уже просто перестали выпускать людей из городов. О фактах рассказывают сами жители этих мест в соцсетях. Один поведал про жизнь своего брата в Сумах.

«У брата с тёткой есть все доки, что он свободен от мобилизации. Но из города еле выехали. Перекрыты даже грунтовые дороги через лесополосы и посадки», - написал пользователь.

Более этого. Этот выбравшийся из Сум брат рассказал, о своём опыте общения с военными.

«Те прямо заявляли: есть приказ сверху. И если что, то город ляжет. Жители его не нужны. Либо воевать, либо к чёрту», - красноречиво, а?

Получается, что все прифронтовые города обречены. Харьков, Сумы, Днепропетровск нужны лишь для сдерживания наступления России, и неважно какой ценой. Таковы рассказы комментаторов.

И пропагандисты ни к чему

Есть и другие примеры. Некоторые и вовсе жаждут оказаться «под оккупацией», потому едут в Сумы.

«Дождусь, пока возьмут город. Окажемся в России, перееду через неё в Европу», - вот и весь украинский патриотизм.

Судя по всему, таких «патриотов» весьма немало. Ведь не просто так украинским официальным лицам приходится запускать новости про то, «нарратив о «поганых ТЦК» внедряется русскими пропагандистами». С такими подходами никакие пропагандисты не нужны: мало кто хочет быть мясом даже не на линии фронта, а прямо у себя дома...

Запоздалое прозрение видно и в таких словах:

«Если всё это – правда, то зачем мы пожалели майдан? Дело бы решили несколько пулемётов. Зато сейчас был бы мир».

Да, вопросов к самим рядовым украинцам действительно много. Созревание там идёт весьма медленно и с кровью.

Наши люди есть везде

Потому не менее показателен и ролик с опросом жителей Харькова. Девушка спрашивала местных, стоит ли изучать русский язык.

Так один парень ей прямо ответил: нужно смотреть по ситуации. Ведь государство может смениться. Вывод прост: даже в таких условиях массовой тоталитарной индоктринации «украинством» в том же Харькове полно «наших людей».

Да и устали все от войны. Тяжко даются рядовому украинцу «завоевания майдана». Смертельно давит «национальная свобода».

Если надо, то Россия пойдёт дальше

Наряду с роликами про Зеленского ведь эти рядовые граждане Незалежной смотрят и новости. А в новостях – Путин. Который 20 июня спокойно, но эффективно выступил на ПМЭФ.

В который уже раз Владимир Владимирович повторил: России не нужна тотальная капитуляция «страны 404». России нужно, чтобы Украина вышла из под внешнего западного управления. Это «управление» - постоянная угроза для России и гибель для самой Украины.

Потому руководству Украины следует признать реалии, сложившиеся на поле боя и прекратить войну. А не хватит духу отказаться от советов всяческих Мерцев, Макронов, Стармеров – Россия пойдёт дальше. И возможно, Сумам, Харькову, Днепропетровску, Николаеву и Одессе проще будет сдаться.