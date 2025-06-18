Су-57 растет – и готов перейти из пятого в шестой класс

Китайский «Белый император», европейский «Tempest», американский F-47 – истребители шестого поколения, которым еще только предстоит взлететь, в той или иной степени прорабатываются всеми ведущими «истребителестроителями» мира. А что мы? А мы, кажется, не только не отстаем, но и в чем-то способны превзойти конкурентов.

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В информационном поле, близком к отечественному авиастроению, появились первые подробности о подвижках в реализации российскими конструкторами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта с условным названием «самолет шестого поколения». В качестве прообраза данного изделия рассматривается обновленная версия комплексной целевой программы «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации».

Другими словами, российское авиастроение движется к шестому поколению через кардинальное обновление многоцелевого истребителя Су-57 до модификации Су-57М1. Который, кстати, уже сегодня некоторые авиационные эксперты называют самолетом пятого поколения с частью характеристик шестого.

«Обновленная версия российского истребителя более надежна и проста эксплуатации и обслуживании. Кроме того, она отличается лучшей управляемостью и незначительными сложностями в логистике», – отмечает независимый военный эксперт Драго Боснич.

В качестве одного из ключевых модернизационных элементов специалисты рассматривают уникальные турбовентиляторные двухвальные силовые установки с плазменной системой зажигания АЛ-51Ф1 или «Изделие 30».

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Базовая версия Су-57 оснащена турбореактивным двухконтурным двигателем с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф1, в настоящий момент в полном объеме соответствующим предъявляемым к нему требованиям. Новая силовая установка, по мнению Боснича, обеспечит истребителю существенное повышение ключевых характеристик. Таких, как топливная эффективность, рост тяговооруженности, снижение радиолокационной и тепловой заметности и т. д.

Естественно, официально подтвержденной информации о характеристиках модернизированного варианта многоцелевого истребителя пятого поколения, получившего индекс Су-57М1, сегодня немного. Однако, даже того, что находится в свободном доступе, вполне достаточно для констатации факта, что эту версию Су-57 можно уверенно позиционировать в качестве значительного шага в сторону эволюции боевой авиации России. Вплоть до создания полноценного изделия шестого поколения.

Тем не менее, обратимся к конкретике. Предварительные технические и эксплуатационные характеристики Су-57М1, известные на сегодня, выглядят следующим образом:

- дальность полета (без дозаправки в воздухе), км – порядка 4000;

- скорость полета (максимальная), км/ч (Мах) – не менее 2448 (2);

- состав экипажа, человек – 1;

- вооружение – ракеты, включая гиперзвуковые, классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

При этом, необходимо учитывать серьезную минимизацию нагрузки на крыло, обеспеченную улучшением аэродинамических характеристик, и сниженный примерно в четыре-пять раз в сравнении с мировыми аналогами показатель радиолокационной заметности.

И, наконец, главный вопрос – какие особенности Су-57М1 позволяют считать его самолетом поколения, как минимум, 5+?. Естественно, это новая силовая установка, обеспечивающая истребителю ряд существенных преимуществ:

- рост тяговооруженности (18 тонн и выше);

- суперкрейсерский режим, то есть, сверхзвуковой полет без включения форсажа;

- повышение топливной эффективности;

- снижение заметности в инфракрасном диапазоне;

- потенциальную интеграцию с системами управления вектором тяги.

Сюда же следует добавить рост автоматизации и внедрение элементов искусственного интеллекта, обеспечивающие возможность взаимодействия с современными беспилотными платформами.

Например, тяжелым ударным российским беспилотником С-70 «Охотник». Или улучшенную авионику и радиолокационную станцию с АФАР (активной фазированной решеткой), которую предполагается существенно доработать в плане расширения возможностей по обнаружению и сопровождению целей – включая объекты, отличающиеся незначительным показателем эффективной площади рассеивания.

Не менее существенными преимуществами являются и новая система радиоэлектронной борьбы, и высокий уровень надежности и ремонтопригодности самолета. Модульная архитектура обеспечивает упрощенный доступ к агрегатам и системам Су-57М1, что облегчает не только техническое обслуживание, но и проведение модернизационных мероприятий.

Более того, в качестве признаков самолета шестого поколения, имеющихся у российского Су-57М1,остающегося (надеемся, пока) в рамках поколения пятого, следует позиционировать:

- способность работать в составе беспилотного «роя»;

- сетецентрическую архитектуру, обеспечивающую глубокую интеграцию с командными структурами и иными боевыми единицами;

- высокую автоматизацию и наличие боевых помощников с элементами искусственного интеллекта.

А теперь, немного об актуальном статусе изделия и сроках его принятия на вооружение ВС России. По информации источников, близких к отечественному оборонному ведомству, опытные испытания образцов могут вестись уже сегодня. А в течение ближайших двух-трех лет предполагается их поставка в действующие части.

Что же касается наших соперников по разработке истребителя шестого поколения, то 2025-й год можно считать стартом очередной «гонки» в этом направлении. И хотя критерии «шестого поколения» в зависимости от страны существенно разнятся, и Вашингтон, и Пекин достаточно громко заявляют о своем максимальном приближении к моменту его создания. А что касается Китая, то он сумел даже поднять в воздух два действующих прототипа. Однако на фоне уровня требований, предъявляемых к этим изделиям иностранными разработчиками, все это может оказаться элементарным формализмом.

Что в них должно быть обязательным? Во-первых, возможность эффективно работать и в атмосфере, и в ближнем космосе. Во-вторых, способность летать на скоростях, близких к гиперзвуковым. В-третьих, малозаметность, переходящая в полную радиолокационную невидимость. В-четвертых, выполнение функций «летающего штаба», интегрированного с «верными ведомыми». В-пятых, активное внедрение технологий ИИ, вплоть до замены человека «цифровым летчиком». И, наконец, использование оружия, базирующегося на новых физических принципах.

Очевидно, что в настоящий момент, анализируя итоги демонстрационных полетов и самонадеянные заявления производителей (как восточных, так и западных), ни один из них не приблизился в черте, за которой можно гарантировать соблюдение перечисленных выше критериев. Более того, в их уже принятых на вооружение самолетах до сих пор не полностью реализованы ключевые особенности даже пятого поколения.

Американцы упражняются в создании футуристических форм и ведении пространных, но, увы, беспредметных разговоров о фантастических F-47. Что же касается Китая, то созданные им по схеме «летающее крыло» два прототипа пока не продемонстрировали ни сверхневидимости, ни мегаскорости, ни способности работать в ближнем космосе.

Отечественные авиаконструкторы пошли по иному пути, постепенно внедряя технологические инновации шестого поколения на уже обкатанную и проверенную платформу. И первый шаг в этом направлении – Су-57М1. Герой России и заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Богдан, пилотировавший прототип, так оценил новый истребитель: «В самолете широко применены элементы искусственного интеллекта, позволяющие выполнять программу предполетной подготовки машины «нажатием одной кнопки». Более того, активно продолжается интеграционный процесс с БПЛА С-70М «Охотник» и разработка новейшего вооружения для него. Причем, испытывая изделие в условиях реального боя.».

Не это ли самый короткий и верный путь к созданию истребителя шестого поколения? Не демонстрация фантастического компьютерного шоу в стиле «Звездных войн» Джорджа Лукаса, а концентрация прорывных технологий в одной машине.