Американка разгромила Москву в пух и прах. 10 вещей, которые ее взбесили

Что может довести до белого каления американскую девушку, привыкшую к голливудскому образу жизни? Оказывается, многое. И некоторые из этих причин способны вызвать улыбку у любого москвича.

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Когда пробки превращают жизнь в ад

Маркетолог из Калифорнии думала, что знает, что такое автомобильные заторы. Ведь Лос-Анджелес славится своими пробками на весь мир. Но московская реальность оказалась суровее — по крайней мере, в понимании избалованной американки.

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Российская жизнь действительно может быть трудной, и Кейтлин убедилась в этом на собственном опыте. Семь километров за полтора часа — такой «рекорд» поставила девушка, добираясь по московским дорогам. Таксисты только разводили руками, словно говоря: а чего ты ожидала, дорогая?

Американка принялась жаловаться, что из-за этих пробок она постоянно опаздывала на встречи, клиенты выражали недовольство, а работа страдала. Видимо, в Лос-Анджелесе все летают на вертолетах и никогда не стоят в заторах.

И это только начало списка московских «ужасов», которые довели нежную иностранку до истерики.

Сауна посреди зимы

Зимний московский транспорт стал для Кейтлин настоящим испытанием. Не холодом — жарой! Капризная американка сетовала, что чувствовала себя словно в настоящей сауне, путешествуя в автобусах и маршрутках.

Иностранцы часто удивляются особенностям российского быта, и общественный транспорт зимой — одна из таких особенностей. Все в шубах и пуховиках, отопление работает на полную мощность, а раздеваться никто не собирается. Результат — тропическая жара в салоне и градом катящийся пот.

Девушка с пафосом заявляла, что даже летом в Калифорнии не бывает так душно, как зимой в московском автобусе. Видимо, кондиционеры в Америке работают везде и всегда, а понятие «одеться по погоде» там не в ходу.

Бахилы как символ отсталости

Особенное недоумение у гостьи из-за океана вызвали бахилы. В поликлиниках, музеях, некоторых офисах — везде требовали надевать эти шуршащие «тапочки». Принцесса из страны свободы возмущалась, что чувствует себя полной идиоткой, когда шуршит по коридору в этих дурацких штуковинах.

В США, с апломбом утверждала дама, достаточно качественного коврика у входа. А вся эта возня с бахилами — архаичный пережиток прошлого, с которым цивилизованному миру давно пора распрощаться. Интересно, а что она скажет про обувь в японских домах или тапочки в европейских больницах?

Улыбка — роскошь недоступная

Англичанин, живущий в России, признается, что его хобби — заставить русского человека улыбнуться. И Кейтлин быстро поняла, почему такое хобби вообще может существовать.

Если в Америке улыбка — часть базового этикета, то в Москве на нее рассчитывать не стоит. Особенно болезненно наша героиня переживала походы в магазины. Она с ужасом рассказывала, что кассиры пробивают чеки с таким видом, будто покупатели им лично должны по миллиону рублей. Попытки блеснуть американским юмором в кофейне вызывали у бариста лишь недоуменные взгляды.

Расстроенная иностранка делала далеко идущие выводы о том, что подобная холодность жителей лишает весь город уюта. Видимо, в Штатах все поголовно ходят с голливудскими улыбками и постоянно практикуют интеллектуальные беседы с незнакомцами.

Автомобилисты-камикадзе

Московские водители стали для иностранки источником постоянного стресса и, судя по всему, материалом для будущих мемуаров о выживании в диких условиях.

«Таксист выскочил на встречную полосу, и я вцепилась в сиденье так, что побелели костяшки пальцев», — с драматизмом вспоминает Кейтлин свои поездки по городу.

В России иностранцев удивляет многое, включая особенности местного поведения за рулем. Наша героиня с возмущением констатировала, что в Москве водители игнорируют не только правила дорожного движения, но и пешеходов. По ее наблюдениям, даже на зебре при зеленом сигнале светофора нужно оглядываться несколько раз, словно переходишь минное поле.

Интересно, а как бы отреагировала дама на итальянских водителей в Риме или на мотоциклистов в Бангкоке?

Бюрократический кошмар

Три дня на оформление регистрации по месту жительства — это стало настоящим культурным шоком для девушки, привыкшей к американской системе. Очереди, справки, копии, возвращения за очередной бумажкой — весь этот квест довел гостью из США до состояния, близкого к нервному срыву.

Кейтлин с гордостью вещала, что в Америке многие вещи делаются онлайн за несколько минут. Бедняжка, видимо, никогда не пыталась получить американскую визу или разобраться с налоговой декларацией в IRS.

Хотя российские экспаты отмечают, что в России многие услуги тоже переведены в цифровой формат, наша принципиальная американка этого почему-то не заметила. Возможно, стоило просто скачать приложение «Госуслуги»?

Языковой барьер как стена

Кейтлин наивно рассчитывала, что в столице России все поголовно изъясняются на английском языке. Как же! Ведь это же Москва, а не какая-нибудь глубинка. Реальность оказалась гораздо более приземленной. В кафе, банках, магазинах ее часто не понимали, что приводило драматичную особу в состояние почти что экзистенциального кризиса.

Самой болезненной стала эпопея с салатом без лука. Американка со слезами на глазах поведала, как пыталась объяснить свои пожелания, но получила блюдо, напичканное луком под завязку. Трагедия вселенского масштаба! Хотя странно, что девушка не догадалась воспользоваться переводчиком в телефоне или хотя бы показать картинку.

Шоковая терапия ценами

Московские цены стали еще одним источником возмущения для бюджетно мыслящей калифорнийки. Особенно болезненно она переживала стоимость авокадо — этого священного фрукта всех американских миллениалов.

Дама с негодованием вещала, что обычный авокадо в Москве стоит столько, сколько в США упаковка из трех штук. Видимо, она забыла, что живет в стране, где этот экзотический плод не растет на каждом углу.

Импортные продукты действительно недешевы, а местные, по субъективному мнению привередливой американки, не всегда соответствуют ее высоким стандартам качества. Хотя экспаты в США тоже жалуются на высокую стоимость жизни, что лишний раз доказывает: идеального места не существует даже в стране грез.

Вечная стройка

Москва показалась американке городом вечного ремонта и перманентного хаоса. Заборы, шум отбойных молотков, перекрытые улицы — весь этот промышленный симфонизм стал для нежных ушей иностранки настоящей пыткой.

Девушка с отчаянием рассказывала, как однажды ее привычный маршрут перекрыли, и она плутала полчаса, пытаясь найти объездную дорогу. Боже мой, какой ужас! Целых полчаса потерянного времени!

Наша критикесса с апломбом заявляла, что в Лос-Анджелесе реконструкция зданий и ремонт улиц проходят гораздо организованнее и не создают таких неудобств. Видимо, она никогда не бывала в Лос-Анджелесе во время ремонта автострад или строительства метро — там тоже умеют создавать транспортный коллапс.

Безбарьерная среда — это что?

Отсутствие удобств для людей с ограниченными возможностями тоже не осталось незамеченным зорким глазом борца за права человека. Кейтлин с возмущением отмечала, что в метро практически нет лифтов, а в старых домах — лестницы без пандусов.

Ей казалось, что городская среда совершенно не приспособлена для маломобильных граждан. Девушка также сетовала, что трудности возникают даже у мамочек с детскими колясками — видимо, все должны были стелить красные дорожки перед каждой американской туристкой.

Справедливости ради, проблема доступной среды действительно существует не только в России, но и во многих других странах мира. Но для нашей героини это стало еще одним поводом записать Москву в разряд неподходящих для цивилизованной жизни городов.

Вердикт беспощаден

«Здесь реально всё печально», — такими драматическими словами завершила свой обличительный монолог разочарованная во всем американка.

Впрочем, многие иностранцы, наоборот, находят в России то, чего им не хватало на родине. Кто-то ценит безопасность и порядок, кто-то — семейные ценности и возможности для карьерного роста. Но нашей требовательной калифорнийке все это показалось сущим адом на земле.

Пользователи соцсетей отнеслись к рассказу Кейтлин довольно скептически и даже усомнились в подлинности ее истории. В комментариях написали с точностью до наоборот: в России почти всё переведено в онлайн-формат, что очень удивляет иностранцев, а в вопросах цифровизации США — отсталая страна. Получается, что наша героиня либо совсем не разбиралась в местных реалиях, либо просто не хотела замечать очевидного.

И действительно, проблемы с адаптацией могут быть не только у американцев в России, но и у россиян в Америке. Экспаты в США тоже сталкиваются с серьезными трудностями: заоблачной стоимостью жизни, проблемами в социализации, культурными различиями и далеко не идеальной инфраструктурой. Но об этом Кейтлин почему-то скромно умолчала.

Возможно, дело не в том, что один город объективно лучше другого, а в том, что любой переезд требует времени, терпения и готовности принять особенности новой культуры. А также определенной гибкости мышления и способности адаптироваться. Ну а если терпения категорически не хватает, а гибкость отсутствует как класс — всегда можно собрать чемоданы и вернуться домой, где все привычно, понятно и соответствует личным представлениям об идеальной жизни.

Правда, как показывает практика, и дома проблемы никуда волшебным образом не исчезают. Просто они становятся «родными» и потому не так режут глаз. А может быть, секрет счастливой жизни не в географии, а в умении находить хорошее в любых обстоятельствах? Но это уже слишком сложная философия для нашей незадачливой героини.