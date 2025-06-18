Он знал об этом». Скотт Риттер разоблачил ложь Вучича

Президент Сербии Александр Вучич — не друг России, потому что в большой политике места дружбе нет. Но, вроде как, и не враг. Он разрывается между большим соседом, который может оказаться полезным, и Западом, которому не в состоянии сопротивляться, потому что тогда страну не примут в Евросоюз. Но американский экс-разведчик Скотт Риттер раскрыл истинное лицо сербского лидера.

Служба внешней разведки РФ сообщила о раскрытии сложной схемы продажи сербского оружия на Украину. Буквально через несколько дней после этого президент Вучич принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», в ходе которого предложил помощь в восстановлении и договорился о личной встрече с Владимиром Зеленским.

При этом, в ответ на публикацию об оружии, поставляемом Сербией на Украину, Вучич пообещал разобраться с вопросом. Ведь официально Сербия остается в стороне и не поддерживает вооружением ни одну из сторон.

Вучич заявил о поддержке Украины

Президент заявил, что Сербия не осуществляет намеренных и прямых поставок вооружений Киеву. После такой формулировки хочется спросить: а что, поставили оружие нечаянно и обходными путями?

По мнению Скотта Риттера, действия сербского лидера говорят о психическом расстройстве, почти раздвоении личности.

Он мечется между Россией и Украиной. Законных оснований для визита на Украину у него не было. Он пытается отрицать факт поставок оружия на Украину. Но у российской разведки есть доказательства отправки вооружения через третьи страны, - написал экс-разведчик США.

Оправдания Сербии Риттер назвал смехотворными.

Эксперт добавил, что Россия подобных попыток усидеть на двух стульях не потерпит. Но принять сторону РФ Вучич не сможет, даже если захочет. Хотя не раз утверждал, что никакой антироссийской позиции не проявляет.

Мы не антироссийские и никогда не будем. Мы — сербы, - подчеркивал Вучич.

Американский бывший разведчик уверен, что сербский лидер мечется между славянскими корнями и желанием во что бы то ни стало попасть в Евросоюз.

Сербия обладает большим потенциалом в области производства вооружений, большая часть которого совместима с советским. Поставки вооружений были частью усилий по улучшению отношений с Евросоюзом, - уверен Риттер.

Он также заявил, что в его случает глупо отнекиваться, особенно, если есть железные доказательства. Эти попытки сделать вид, что всем показалось, выглядят нелепо.

Вучич не мог не знать об этом. Он лжец! - заключил Скотт Риттер.

У политолога Петра Колчина есть свое мнение, противоположное мнению американского эксперта.

В беседе с «Царьградом» Колчин предположил, что поставки могли осуществляться без прямого одобрения руководства страны. Ряд посредников, действующих в интересах НАТО, могли организовать такие поставки даже с использованием черного рынка.

Есть инфраструктура, в которую входят дипломатические каналы и в том числе деятели черного рынка, все это организует такие поставки, - считает Колчин.

Насколько реально, что президент Сербии был не в курсе происходящего? Учитывая глобальное влияние НАТО, такое вполне может быть.

Со стороны России на Сербию не оказывают серьезного давления в решении этого вопроса. Но политолог подчеркнул, что игнорировать факты Россия не будет. Каким будет ответ для Вучича, покажет время.