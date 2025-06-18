Автор канала «Солдатская правда» и соратник Стрелкова задержан в Москве

В среду, 18 июня, стало известно о задержании военного блогера и автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова — соратника экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Его доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) на Спартаковской улице в Москве. О причине задержания пока не сообщалось. Ряд военкоров встал на защиту Полынкова, а в его канале появилось Владимир Соловьев говорит о готовности поехать защищать Израиль в случае начала войны с участием еврейского государства. «Лента.ру» собрала главные заявления о деле Полынкова.

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"В прошлый раз после этой публикации Владимир Рудольфыча не только несколько месяцев поносило в мой адрес, но и по адресам, где я раньше жил, начала приезжать военная полиция. Сегодня меня задержали. Жду адвоката"Михаил Полынков автор Telegram-канала «Солдатская правда»

Как заявил неназванный источник телеканала РЕН ТВ, Михаил Полынков создал мошеннический проект под видом поиска пропавших бойцов СВО. Утверждается, что он призывал родственников военных передавать сведения о них для организации работы, в результате чего данные более 250 человек оказались опубликованы и использовались в мошеннических целях.

Также источник телеканала утверждает, что военкор собирает деньги на работу некоего волонтерского проекта, но о своих расходах не отчитывается. Также Полынкова назвали самовольно покинувшим часть.

"В Telegram-канале дезертир (так в публикации назван Полынков — прим. «Ленты.ру») публиковал дискредитирующие руководство РФ видеоролики, которые в дальнейшем использовались украинскими СМИ РЕН" ТВ телеканал

Что говорят военкоры о задержании Полынкова

Автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник раскритиковал публикацию о задержании Полынкова, заявив, что ее автор «пробил очередное дно».

"«Мошенничество», «сообщил источник», «250 потерпевших», «дискредитировал роликами»... ага-ага. Доказывать мы, конечно же, ничего не будем. Источник мы, конечно, не, укажем. А чо так-то? Потерпевших не назовем. Ролики не покажем и не расскажем. Информацию подадим так, как-будто это не клевета и набросы (коими они на 100 процентов являются), а непреложные факты… Надо знать и просто читать Мишу Полынкова, чтобы понимать, что это патологически честный человек. Патологически потому, что часто честный даже себе во вред"

Владимир Грубник автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии»

В свою очередь, автор Telegram-канала «Пионер запаса» сообщил, что с помощью Полынкова смог найти своего пропавшего друга.

"Благодаря Мише я смог найти и достать своего друга. Да, погибшего, но родители хотя бы смогли похоронить. Многим подписчикам я тоже советовал Мишу, и никакие деньги он никогда не брал. Знаю точно, что двум нашим подписчикам он помог найти своих родственников! Многие сейчас просто в недоумении, что происходит"«Пионер запаса» Telegram-канал

Военный блогер и предприниматель Роман Алехин также подтвердил, что Полынков помогал искать пропавших.

"Я отправлял к нему много людей, которые искали своих родных без вести пропавших. И всем он помогал. Были случаи, когда находили живыми без публикации, когда-то находились и после публикации, а часто хотя бы находили тело для захоронения. Это огромная, важная и тяжелая работа, которую он тянул... Я с трудом верю, но все же надеюсь, что ситуацию по Михаилу Полынкову узнают на самом верху и вникнут. Потому что работа, которую он делал, важна и она должна продолжаться"Роман Алехин военный блогер и предприниматель

Алехин также заявил, что независимые военные блогеры и волонтеры постоянно находятся под прицелом недоброжелателей. По его словам, его самого постоянно вызывают для дачи объяснений в полицию и Следственный комитет по заявлениям неизвестных ему людей. Военный блогер отметил, что «прессинг идет по всем направлениям».

"Все под прицелом недоброжелателей. Все видели на моем примере, как и на примере Михаила Полынкова, Татьяны Монтян и Владимира Грубника, а ранее Мурза, как отрабатывается индивидуальное мочилово определенными сетками… Нам была объявлена война определенным кланом, которую вы наблюдали и наблюдаете уже больше года"Роман Алехин военный блогер и предприниматель

Задержание Полынкова связали с возможными ошибками при увольнении со службы

Согласно одной из версий, задержание правоохранителями Михаила Полынкова может быть связано с ошибками в документах при увольнении со службы. Такое предположение Павел Губарев. По его мнению, Полынков «уволился со службы так, что вышло кривовато по бумагам».

В свою очередь, в движении «Другая Россия Э.В. Лимонова», говоря о задержании Полынкова, заявили о глобальной «Проблеме-500», существующей в Вооруженных силах России. Отмечается, что это касается добровольцев, отправившихся с гуманитарными и военными миссиями в Донбасс еще до признания Луганской и Донецкой народных республик частью России. По информации движения, в республиках могли зачислить задним числом в списки воинских частей всех добровольцев, кто когда-либо работал в регионе.

«В некоторых случаях люди проходили по документам как контрактники, но без подписания контракта с МО РФ и приведения к присяге. Чудовищная отсебятина и произвол», — заявили в «Другой России».

Чем известен Михаил Полынков

Михаил Полынков — заместитель председателя «Русского движения Стрелкова» и член ЦИК партии КПРС «Русская весна». В 2023 году он ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО), а затем занялся поиском пропавших без вести военных с помощью беспилотников и специального оборудования. Через социальные сети он собирал средства на технику для этой работы.

Военкор активно отправкой операторов БПЛА Эрнеста и Гудвина в штурм, который стал для них последним боем. Также Полынков, как утверждают его коллеги, в своем канале регулярно поднимает проблемы, связанные с проведением СВО.