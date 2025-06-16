«В воздухе запах смерти»: в Тегеране под израильскими налетами воцарился ужас

В Тегеране царит хаос, жители пытаются спастись бегством или найти убежище от сыплющихся на многомиллионный мегаполис израильских ракет. Жестокость израильских ударов застала многих врасплох: люди под бомбами спешат закупиться бензином и едой.

Было уже около четырех часов дня, когда окна Нахид начали дрожать, рассказывает о ситуации в иранской столице The Guardian. Израильская бомба попала в здание неподалеку – она не могла видеть, куда именно, – и вскоре ее дом начал наполняться дымом. Шел третий день израильских бомбардировок Ирана, и ситуация в Тегеране только ухудшалась.

“Это настоящая бойня. Взрывы не прекращаются. Дети плачут, и мы опасаемся, что погибло много мирных жителей. В воздухе витает запах смерти. Я не могу перестать плакать”, - рассказала The Guardian 25-летняя Нахид (имя изменено), финансовый аналитик из компании электронной коммерции в Тегеране.

Жители начали покидать Тегеран и направляться в сельскую местность в воскресенье, когда израильские обстрелы иранской столицы усилились, бомбы посыпались как на жилые, так и на правительственные здания.

Бомбардировки начались рано утром в пятницу, когда Израиль нанес сотни ударов в рамках операции, направленной, по его словам, на предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Тегеран быстро отреагировал шквалом баллистических ракет и продолжил наносить удары по Израилю, убив 10 человек, в том числе троих детей, в результате ударов по жилым зданиям в субботу вечером.

Поскольку конфликт продолжал обостряться, иранские власти объявили, что откроют станции метро и школы Тегерана для использования в качестве убежищ.

“К сожалению, у нас в Тегеране и в других городах нет убежищ”, - сказал Мехди Чамран, председатель городского совета, призывая мирных жителей использовать туннели и подвалы в качестве временных бомбоубежищ.

Жестокость израильского нападения, отмечает The Guardian, застала врасплох граждан и правительство Ирана, поскольку израильские самолеты практически беспрепятственно летали по иранскому небу. В то время как иранские ракеты летели в сторону Израиля, его военные, казалось, были неспособны остановить израильские атаки.

“Мы не уверены, что мечети, школы или станции метро будут в безопасности. Что, если нас завалит? Мы с сестрами собираемся убедить моих родителей и соседей покинуть дом”, - сказала Нахид.

На улицах Тегерана царил хаос, когда жители спешили купить еду во время взрывов, прежде чем магазины закрылись.

“Люди бегают по улицам и кричат. Выходить на улицу сейчас крайне опасно, но у нас нет выбора”, - говорит Реза (имя изменено), студент Тегеранского университета.

21-летний парень рассказал о длинных очередях на заправочных станциях, когда он и другие люди заправляли свои машины, прежде чем выехать из города.

В то время как жители стояли в очередях за топливом или наличными в банкоматах, чувство паники начало распространяться, поскольку к забастовкам присоединились взрывы автомобилей, целью которых, как сообщается, были иранские ученые-ядерщики. Люди с трудом могли связаться со своими близкими, поскольку мобильная телефонная сеть Ирана выходила из строя, обеспечивая лишь спорадическую связь.

Эксперты заявили, что нападение Израиля произошло в критический момент для иранского правительства, которое в последние годы сотрясают протесты и углубляющийся экономический кризис.

“Эта война происходит в наиболее острой ситуации внутри страны, потому что у нас самый серьезный экономический кризис за последние десятилетия”, - комментирует доктор Али Фатхолла-Неджад, основатель и директор Центра Ближнего Востока и глобального порядка.

Цены на продовольствие и другие товары первой необходимости резко выросли за последний год, поскольку валюта Ирана, риал, стремительно обесценивалась, отмечает The Guardian. После возвращения на свой пост в январе Трамп быстро подписал указ, который ужесточил санкции против Ирана, перекрыв экспорт нефти из и без того пострадавшей экономики.

Фатхол-Неджад подчеркивает, что экономический кризис стал одним из ключевых факторов, наряду с военным давлением, которое подтолкнуло иранское правительство к дипломатии с США, с которыми оно вело переговоры по своей ядерной программе в течение последних двух месяцев.

Как пишет The Guardian, иранцы в социальных сетях высмеивали неподготовленность властей, публикуя видео, на которых высокопоставленные военные чиновники заявляют, что Израиль никогда не осмелится напасть на Иран. Ранее официальные лица заявляли о способности Ирана сдерживать удары благодаря своему мощному военному потенциалу.

В Иране государственное телевидение показало кадры иранских ударов по Израилю и преуменьшило последствия израильских атак. Ощущение того, что мы подверглись нападению, вызвало чувство единства у некоторых иранцев.

“До нас доходили слухи о смене режима, особенно со стороны израильтян и американцев. Это больше похоже на шутку”, - говорит один 60-летний житель Тегерана.

Он добавил, что среди его друзей те, кто изначально был против разработки Ираном ядерного оружия, теперь считают, что стране нужен ядерный арсенал для защиты от Израиля.