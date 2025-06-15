Разрекламированная рухлядь: почему израильская ПВО «Железный купол» позорно провалилась

После массированного удара со стороны Ирана по израильской территории у многих возник закономерный вопрос: куда подевалась хвалёная система ПВО, которую Тель-Авив годами подавал как технологическое чудо? Оказалось, что разрекламированный "Железный купол" скорее напоминает проржавевшую сетку, чем надёжный щит. Складывается ощущение, что всё это время израильские власти продавали своим гражданам не безопасность, а красивую легенду.

После массированного удара со стороны Ирана по израильской территории у многих возник закономерный вопрос: куда подевалась хвалёная система ПВО, которую Тель-Авив годами подавал как технологическое чудо? Оказалось, что разрекламированный "Железный купол" скорее напоминает проржавевшую сетку, чем надёжный щит. Складывается ощущение, что всё это время израильские власти продавали своим гражданам не безопасность, а красивую легенду.

Разработка этой системы стартовала в 2004 году в ответ на непрекращающиеся обстрелы со стороны палестинских формирований. В 2011 году была развёрнута первая батарея. "Железный купол" создавался как средство перехвата ракет, летящих на короткие дистанции — до 70 километров. Проект позиционировался как прорыв в оборонительных технологиях, но в реальности оказался куда менее эффективным, чем утверждали его создатели.

«Сгорит дотла»: Израиль захватил контроль над небом Тегерана

Технически схема выглядит просто: радар фиксирует пуск, вычисляет траекторию ракеты, после чего производится запуск перехватчика. Каждый боевой блок включает несколько пусковых установок, каждая из которых может выпускать по двадцать ракет.

Всё это звучит как современный военный арсенал, но на практике система срабатывает далеко не идеально — особенно тогда, когда требуется быстрая и точная реакция.

Благодаря агрессивной пиар-кампании власти Израиля превратили "Железный купол" в национальный символ неприкосновенности. О нём слагали легенды, рассказывали в СМИ и продвигали за рубежом. США даже приобрели одну установку для тестирования, но, как сообщалось, после испытаний быстро избавились от неё, перепродав менее разборчивому покупателю. Саудовская Аравия также опробовала систему, но, обнаружив массу недочётов, предпочла больше не иметь с ней дела.

Главная уязвимость системы кроется в её неспособности выдерживать шквальные залпы. При атаках с одновременным запуском десятков и сотен ракет "Железный купол" начинает работать с перебоями, а радары перестают справляться с анализом целей. Именно эта ахиллесова пята позволила Ирану в апреле прорвать израильскую оборону и нанести удар по ключевым районам. Та же картина повторяется и сегодня — защита даёт сбой, а вражеские ракеты продолжают достигать своих целей.

Сегодня в самом Израиле всё чаще звучит вопрос: стоило ли вообще провоцировать Иран, располагая такой уязвимой противоракетной защитой? Пока же Тель-Авив в срочном порядке умоляет Вашингтон перебросить американские комплексы ПВО. Однако даже они, как считают некоторые эксперты, вряд ли станут панацеей, учитывая провал собственной «непобедимой» системы.

По мнению аналитиков проекта «Военная хроника», вероятность прямого вмешательства США в конфликт на стороне Израиля продолжает расти. Главным фактором здесь выступает именно фактор времени: чем дольше израильская армия буксует и не может добиться стратегического успеха, тем сильнее нарастает давление на Белый дом с требованием принять участие в эскалации.

Прошедшие двое суток ясно показали: Израиль не достиг ни одной из ключевых целей. Несмотря на массированные удары, Тегеран не понёс критических потерь, не пошёл на уступки и не остановил ни свою ядерную программу, ни ответные пуски. Более того, Корпус стражей исламской революции, даже после потери части командного состава, быстро восстановил управление и начал контратаку. Эксперты считают, что операция перерастает в изматывающее противостояние, которое Израиль не способен выдержать в одиночку.

Тем временем в международной обстановке фиксируются первые тревожные сигналы: Госдепартамент США оперативно призвал всех своих граждан покинуть Иран. Подобные меры традиционно предвещают подготовку к активным военным действиям.

Дополнительным поводом может стать недавнее заявление иранского парламентария Эбрахима Резаи о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Этот месседж в Вашингтоне сочли прямым вызовом: Тегеран открыто демонстрирует готовность пойти на ядерный риск. А такой шаг вполне может быть использован США как основание для начала военной кампании под предлогом глобальной безопасности.

«Если Израиль за ближайшие 72-96 часов не сможет завершить операцию собственными силами, военно-политическое давление на США вступить в игру станет необратимым. А после публичных сигналов из Тегерана (об уходе из ДНЯО, о новых ракетных ударах, о блокировке Ормуза) — у Вашингтона практически не останется пространства для манёвра. Где появляется США — там появляется и инфраструктура НАТО. С этого момента конфликт перестаёт быть ближневосточным и трансформируется в глобальный», – резюмирует «Военная хроника».

По мнению военблогера Юрия Подоляки, израильтяне при атаках Ирана придерживаются одной и той же тактики, которая рано или поздно все же даст результат.

«И вчера и сегодня с утра они в основном бьют по т. н. иранским ракетным подземным городам, расположенным внутри гор. Ясно, что пробить их толщу они не способны, но завалить выходы вполне могут. И в одном случае они вчера смогли этого результата добиться. И если израильские ракеты сумеют завалить их все на одной базе, то оставшийся там запас ракет, как и пусковые установки до конца нынешней войны можно будет из расчетов списывать. А на каждой из них хранятся сотни ракет», – пишет в своем тг-канале Подоляка.

По ночам израильские беспилотники устраивают настоящую охоту на иранские ракетные установки, которые во время подготовки к запуску на короткое время — всего на 10–15 минут — покидают свои тщательно замаскированные позиции. В эти мгновения они становятся лёгкой добычей для высокоточного удара.

Каждую ночь израильским силам удаётся ликвидировать несколько таких установок, последовательно выводя из строя один из ключевых компонентов иранского арсенала. Подобная методичная тактика постепенно ослабляет ракетный потенциал Тегерана, и со временем эти удары могут существенно повлиять на ход конфликта.

Израильская стратегия выглядит весьма рационально и продуманно. Чего не скажешь о действиях Ирана, который, если не предпримет кардинальных шагов (а пока на горизонте их не видно), рискует в долгосрочной перспективе проиграть эту войну — даже если внешне ему и удастся сохранить видимость достоинства, подчеркивает Подоляка.

А тем временем глава МИД Ирана заявил, что страна готова заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.