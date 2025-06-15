Миллионы американцев по всей стране вышли на акцию протеста "Без королей" против Дональда Трампа. Протестующие устроили демонстрации примерно в 2000 местах по всей стране в день, когда отмечавший свой день рождения президент США проводил военный парад в Вашингтоне.

Когда в субботу американские танки и солдаты прошли парадом по улицам Вашингтона, несколько миллионов человек по всей стране вышли на акцию протеста против, как выражается The Guardian, бесчинств администрации Дональда Трампа.

Акции протеста, получившие название “Без королей”, прошли примерно в 2100 местах по всей стране, от крупных до небольших поселков. Для планирования протестов объединилась коалиция из более чем 100 групп, придерживающихся принципа ненасилия.

На прошедшей неделе Трамп направил национальную гвардию и морскую пехоту США в Лос-Анджелес, чтобы расправиться с протестующими, которые протестуют против его усиленных депортаций. В результате, по словам организаторов, возрос интерес к субботним протестам, в том числе на площадке возле поместья Трампа в Мар-а-Лаго в южной Флориде.

Ушаков: Путин поздравил Трампа с днем рождения

По оценкам организаторов No Kings, мероприятия в этот день собрали миллионы человек, и еще несколько сотен все еще проходят во всех 50 штатах и в некоторых городах за рубежом. В их число входили более 200 000 человек в Нью-Йорке и более 100 000 человек в Филадельфии, а также несколько небольших городов со значительным количеством людей, включая город Пентуотер, штат Мичиган, где к акции протеста присоединились 400 человек из 800 жителей, сообщила коалиция "Без королей".

Протесты были в основном мирными, хотя некоторые из них – в Лос–Анджелесе и Портленде – позже были признаны правоохранительными органами незаконными и встречены слезоточивым газом.

День также был отмечен вспышками политического насилия. Рано утром в Миннесоте жертвами покушения двое законодателей-демократов, одна из которых была убита вместе со своим мужем, что местные власти назвали политически мотивированным нападением. Полиция и губернатор штата предупредили людей не посещать демонстрации по всему штату “из-за чрезмерной осторожности”.

Многие тысячи людей все равно пришли на главную акцию протеста в Миннесоте, у капитолия штата, чтобы дать понять, что политическое насилие не заставит их замолчать. Толпы растянулись на несколько кварталов, люди несли плакаты против Трампа, на некоторых из которых упоминались имена застреленных законодателей. На главной сцене организаторы рассказали о трагедии, сказав, что она укрепила их решимость и подчеркнула важность совместных действий.

Перри Макгоуэн держал табличку с именами двух ставших жертвами покушения законодателей – Мелиссы Хортман и Джона Хоффмана – и красным сердцем. “Мы все страдаем не только от политического насилия, но и от любого другого насилия в нашей жизни, – сказал он. – И этого слишком много – слишком много насилия с применением огнестрельного оружия, слишком много ненависти на телевидении, слишком много бесчеловечности по отношению к вашим соседям, и мы должны дать отпор этому и внести свой вклад в цивилизованность для нашего общего блага”.

В Техасе официальные лица заявили, что они “выявили реальную угрозу для законодателей штата, планирующих принять участие” в демонстрации "Против королей" в капитолии штата, сообщает Associated Press.

Тем временем в Филадельфии тысячи людей прошли маршем от парка Любви ранним вечером, держа в руках зонтики и плакаты. Виктор, 56-летний шеф-повар родом из Аргентины, держал плакат, на котором Дональд Трамп был изображен в виде свиньи, а поверх его изображения крупными буквами было написано “Хрю”.

“Другие люди имеют право усердно трудиться и обеспечивать свою жизнь, если они приехали из страны, где они не могут этого делать, или сталкиваются с политическим гнетом, или находятся в отчаянии, – сказал он. – Предполагается, что это страна возможностей и страна, построенная на иммигрантах”.

Он был разочарован военным парадом, проходившим в 200 км от Вашингтона. “Это неоправданная демонстрация силы”, – сказал он.

В некоторых штатах, возглавляемых республиканцами, губернаторы заранее дали понять, что правоохранительные органы подавят любые протесты, которые они сочтут насильственными. Губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт направил национальную гвардию своего штата для подавления протестов в преддверии "Без королей" и на фоне продолжающихся демонстраций против иммиграционной программы Трампа.

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил, что люди могут на законных основаниях наезжать на протестующих своими автомобилями, если они будут окружены. “Вы не должны сидеть сложа руки и позволять толпе вытаскивать вас из машины и тащить по улицам. Во Флориде у вас есть право на самооборону”, – сказал он.

Хотя большинство акций протеста прошли без инцидентов, некоторые из них были связаны с угрозами и проблемами безопасности. Протесты "Без королей" в столице Джорджии прошли без столкновений полиции с демонстрантами, но полиция разогнала протест с помощью дыма и слезоточивого газа в пригородном районе, где проживает большое количество испаноязычных жителей. А в Сан-Франциско NBC News сообщила, что водитель сбил по меньшей мере четырех демонстрантов, которые, как сообщается, получили “травмы, не представляющие угрозы для жизни”, в то время как в Вирджинии мужчина въехал на внедорожнике в толпу и ранил одного протестующего.

В начале дня у здания мэрии Лос-Анджелеса, увешанного американскими флагами, разгорелись массовые демонстрации. После недели, в течение которой представители администрации Трампа и их союзники придирались к мексиканским флагам, которыми размахивали протестующие на улицах Лос-Анджелеса, и заявляли, что это признаки иностранного вторжения, многие принесли флаги США из дома, чтобы либо размахивать ими, либо обернуть вокруг плеч. Другие взяли их у волонтеров, которые раздавали их в местах проведения митинга.

Позже в тот же день в Лос-Анджелесе у федерального здания собралась толпа и начала скандировать: “Покиньте Лос-Анджелес!” в адрес военнослужащих национальной гвардии, находившихся снаружи, а некоторые, как сообщается, бросали в здание предметы. В 16:00 полиция Лос-Анджелеса также объявила "незаконным" собрание протестующих, которые находились за пределами разрешенного места проведения акции, издала приказ о разгоне и вскоре после этого начала применять слезоточивый газ и поролоновые пули. Большая часть толпы быстро разошлась. В отличие от утренних событий, вечером протестующих в масках было больше.

В Портленде, штат Орегон, федеральные агенты, как сообщается, также применили слезоточивый газ против демонстрантов у здания иммиграционной и таможенной службы (Ice) после того, как, по их словам, протестующие попытались взломать дверь.

Коалиция не стала проводить акцию протеста в Вашингтоне, округ Колумбия, намеренно, чтобы создать контраст с военным парадом и не дать президенту повод для подавления мирного протеста. Но организация, базирующаяся в Вашингтоне, организовала в округе “День радости округа Колумбия”, который “будет посвящен жителям округа Колумбия, культуре и нашим связям друг с другом”.

Отдельная группа из примерно 300 человек, организованная организацией "Откажись от фашизма", прошла маршем протеста к Белому дому. Ветеран армии Крис Йизел был среди протестующих и сказал, что он выступил в качестве реакции на ввод войск Трампа в Лос-Анджелес и его выступление перед солдатами армии в Форт-Брэгге, которое подверглось критике за его пристрастный тон.

“Это столица страны, – сказал Йизель. – Это именно то место, где мы должны протестовать”.

Первоначально Трамп заявил, что люди, протестующие против парада, будут встречены “очень жестко”, хотя затем Белый дом попытался пояснить, что он не против мирного протеста. Отвечая на вопрос о протестах “Без королей" во время мероприятия в Белом доме в четверг, Трамп сказал: "Я не чувствую себя королем. Мне приходится пройти через ад, чтобы добиться одобрения”.

С начала его второго президентского срока оппозиция Трампу усилилась, проявляясь в протестах и демонстрациях, в том числе против Илона Маска в его автомобильной компании, против депортаций, его программы возмездия и сокращений государственного бюджета, напоминает The Guardian.

Гарвардский консорциум по подсчету толпы, который отслеживает политические акции, обнаружил, что к концу марта 2025 года протестов было в три раза больше, чем в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, и это было до крупных протестов в апреле и мае. Самый масштабный день протеста на данный момент пришелся на 5 апреля, когда участники акции “Руки прочь”, по оценкам консорциума, собрали до 1,5 миллионов человек, что ниже, чем заявляли организаторы.