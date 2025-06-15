Бумеранг войны: Израиль атаковал – теперь вытаскивает мертвых из-под завалов

Более двух сотен человек получили ранения, не менее десяти погибли в результате массированной атаки Ирана по территории Израиля, к которой также присоединился Йемен. С наступлением темноты обе стороны перешли к ожесточенному обмену ударами, что привело к разрушениям и многочисленным жертвам среди мирного населения.

Особенно пострадал израильский город Бат-Ям, где иранская баллистическая ракета нанесла удар по жилому дому. В завалах продолжают находить тела погибших. По последним данным, здесь погибли шесть человек, порядка двадцати числятся без вести. Президент Израиля в своем заявлении отметил, что утро для страны выдалось трагическим: потери оказались значительными.

«Сегодня грустное и очень тяжелое утро. В результате иранских атак погибло и было ранено много людей», – заявил Ицхак Герцог.

«Для понимания. В Иране 215 погибших и 648 раненых в результате израильских ударов. Кратно больше, чем в Израиле», – напоминает блогер Сергей Колясников.

В результате ответных действий израильской армии в Иране были повреждены два крупных хранилища нефтепродуктов, а также объекты, находящиеся в ведении минобороны. Под удар попала и штаб-квартира проекта SPND, связанного с разработками в области ядерных технологий.

«Сгорит дотла»: Израиль захватил контроль над небом Тегерана

Ситуацию дополнительно осложнил Йемен. Как сообщил представитель вооруженных сил страны Яхья Сари, по Тель-Авиву были выпущены гиперзвуковые ракеты, что было согласовано с иранским командованием. Эти действия стали частью единой стратегии по нанесению ударов по израильской инфраструктуре.

В ответ Израиль нанес ракетный удар по Йемену, в результате которого был уничтожен один из высокопоставленных представителей хуситов — Мухаммед аль-Амри, занимавший вторую позицию в их иерархии. Также были атакованы ключевые районы, откуда ранее запускались ракеты по израильской территории.

По сообщениям CNN, удар был нанесен по министерству обороны Ирана в Тегеране. Кроме того, атаке подверглись объекты, причастные к иранской ракетной и ядерной программам. Израильская армия утверждает, что среди уничтоженных — несколько командиров Корпуса стражей исламской революции.

В ответ на израильскую агрессию Корпус стражей Исламской революции выступил с заявлением о нанесении ударов по инфраструктуре, обеспечивающей работу израильской авиации. Сообщается, что удары пришлись в том числе по нефтеперерабатывающему заводу, обеспечивающему топливом боевые самолеты ВВС Израиля.

По данным иранского агентства Fars, баллистические ракеты, выпущенные силами ИРИ, были оснащены новым типом боевых зарядов, обладающих значительно большей эффективностью. Как сообщает источник, пожелавший остаться анонимным, усовершенствованные боеголовки отличаются высокой мощностью поражения. Кроме того, в публикации отмечается, что Иран начал активно применять ракеты с возможностью корректировки траектории в полете, что повышает точность их применения.

В это же время Дональд Трамп дистанцировался от конфликта, заявив, что США не имеют никакого отношения к израильской атаке на иранскую территорию. Бывший президент предложил вернуться к переговорам по ядерной сделке с Тегераном. Тем не менее портал Axios сообщил, что Израиль в последние двое суток настойчиво убеждал Вашингтон подключиться к военной операции против Ирана с целью окончательного уничтожения его ядерного потенциала.

Политический аналитик Марат Баширов в своем телеграм-канале поднимает вопрос: способен ли Израиль остановиться в эскалации? По его оценке, сама страна – да, а вот премьер-министр Нетаньяху – вряд ли. Эксперт предполагает, что для главы правительства прекращение конфликта обернется политическим крахом и, вероятно, судебным преследованием, поскольку на кону – его личное выживание в условиях нарастающего давления.

«Эта авантюра с равным результатом есть поражение. Десятки погибших израильтян, разрушенные жилые здания, объекты инфраструктуры, сбитые самолеты, угроза лишиться энергетики и значит следом – падение экономики. Складывается коалиция Иран – Китай – Пакистан при молчаливой поддержке Катара. Россия и США за возобновление переговоров Иран – Израиль. И вот вопрос: в Израиле еще остались здравые политики? Общественное мнение в стране сейчас понятно: им движет ненависть. Но только ли она сегодня в головах и сердцах? А страха нет? Есть. Он есть. И за жизнь и за свое будущее, за работу, за имущество.

Сегодня Израиль переживает серьезный внутренний кризис, когда надо ответить на критические вопросы: зачем они так себя ведут и к чему это уже приводит?» – резюмирует Баширов.