Вооруженные силы России вошли на территорию Днепропетровской области и успешно развивают наступление. Какую роль играет этот регион в обеспечении безопасности России, будет ли освобождена столица области Днепропетровск и войдет ли регион в состав Российской Федерации, читайте в материале «ФедералПресс».

ВСУ терпят поражение

По данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки войск «Восток» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики (ДНР) и начали развивать наступление на территории Днепропетровской области. В этом направлении к 90-й танковой дивизии группировки «Центр» присоединилась 55-я мотострелковая бригада, которая также начала продвижение вглубь региона.

По информации ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Малиевки, а также в населенных пунктах Воскресенка, Поддубное и Комар.

В России озвучили параметры создания буферной полосы в зоне СВО

Выход российских подразделений в глубоком тылу может оказать существенное влияние на расстановку сил на фронте, считают эксперты. Это создает более благоприятные условия для продвижения российских войск не только в Днепропетровской области, но и на других участках фронта.

Формируя зону безопасности

Заход в Днепропетровскую область также рассматривается как шаг к формированию буферной зоны у Запорожья и ДНР, призванной минимизировать обстрелы со стороны украинских подразделений. Такое развитие событий имеет важное военно-политическое и стратегическое значение, поскольку позволяет обеспечить дополнительную защиту уже контролируемых территорий. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что действия в данном регионе соответствуют задаче создания указанной буферной зоны, о которой говорил президент Владимир Путин. Тем временем украинская сторона усиливает эвакуацию гражданского населения из приграничных районов – в частности, из пяти населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.

Мнения экспертов

В планах – Одесса

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркивает, что освобождение Днепропетровской области является важной стратегической задачей для российских войск. «Мы зашли в Днепропетровскую область с целью создания зоны безопасности аналогично тому, как это было сделано в Сумской и Харьковской областях», – отмечает эксперт.

Он объясняет, что создание такой зоны глубиной 30–40 километров позволит обеспечить защиту от возможных атак со стороны украинских сил. Литовкин также указывает на то, что освобождение этого региона может быть связано с более широкими стратегическими целями, включая возможность отрезать Украину от Черного моря.

«Если мы сможем отрезать Украину от Черного моря, это значительно снизит интерес западных стран к поддержке Киева», – добавляет он.

Эксперт также подчеркивает, что ситуация на фронте будет определять темпы и масштабы освобождения региона.

«Мы должны быть готовы к тому, что освобождение может занять больше времени, чем планировалось, в зависимости от сопротивления со стороны украинских войск и готовности Киева к переговорам», – говорит Литовкин.

Он считает, что важно учитывать не только военные, но и политические аспекты, которые могут повлиять на дальнейшие действия.

Население проголосует за Россию

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков также акцентирует внимание на значении освобождения Днепропетровской области.

«Это девятый регион, который мы освобождаем, и он является ключевым с точки зрения логистики», – говорит он.

Марков отмечает, что освобождение этого региона может создать предпосылки для дальнейшего продвижения российских войск и укрепления контроля над юго-восточной частью Украины. Он подчеркивает, что население региона, если будет устранена текущая власть, может поддержать присоединение к России.

«Население готово проголосовать за это, если будет устранена фашистская диктатура, которая сейчас там правит», – утверждает Марков.

Он также указывает на то, что освобождение Днепропетровской области может привести к формированию новых политических реалий в регионе, что в свою очередь повлияет на дальнейшие действия как России, так и Украины. Марков подчеркивает, что важно учитывать стратегические риски, связанные с наступлением на Днепропетровскую область.