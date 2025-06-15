В ночь на 15 июня Воздушно-космические силы России продолжили массированную атаку по стратегическим объектам противника, используемым для обеспечения его боевых операций. Ближе к полуночи украинские мониторинговые каналы начали сообщать о сериях ударов, нанесенных по ряду областей, включая Киев, Полтавщину, Чернигов, Кировоград, Сумы, Днепропетровск и Кременчуг.

По словам градоначальника украинской столицы Виталия Кличко, беспилотники "Герань" зашли над городом с трех различных направлений. Он отметил, что количество дронов в воздухе увеличивалось с угрожающей скоростью, а аналитики предполагали, что эта ночь может побить все предыдущие рекорды: впервые ожидался залп более 500 единиц БПЛА, в то время как прежний максимум составлял порядка 470. Вскоре стало известно, что удар дополнили крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые "Кинжалы" и оперативно-тактические "Искандеры", значительная часть которых была направлена на Кременчуг. Цели выбирались прицельно и уничтожались до основания.

Позже украинские источники подтвердили, что в Кременчуге пылает один из главных нефтеперерабатывающих заводов страны. Над городом поднялось густое облако едкого черного дыма, охват пожара стремительно расширяется, охватывая критические участки предприятия.

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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что особенно мощный за последние дни авиационно-ракетный удар пришелся на Шостку в Сумской области. Он отметил, что удар, судя по всему, нанесли по железнодорожной станции Маково и в направлении исправительного учреждения ШИК-66. Лебедев напомнил, что с 2018 года эта колония якобы была передана в частные руки и теперь, по имеющейся у него информации, используется украинскими националистами в качестве опорного пункта. Он также подчеркнул, что удар по объекту был весьма ощутимым.

По имеющимся данным, в окрестностях Шостки расположен один из наиболее загруженных тренировочных центров украинского спецназа. Именно здесь, как сообщается, работают десятки западных инструкторов, в том числе из стран НАТО, а также офицеры и наемники.

По предварительным сведениям, ракетный удар пришелся по одному из таких центров, где базировалась преимущественно немецкая военная миссия.

Сообщалось, что одной из ключевых целей в ходе массированной атаки могла стать территория Измаила в Одесской области. По информации Сергея Лебедева, в этот регион прибыло значительное число иностранных специалистов из стран НАТО. Помимо порта, работающего на пределе возможностей, особое внимание привлекли военнослужащие из Франции и Великобритании, которые предположительно обучают украинские диверсионные группы ГУР на объектах минобороны Украины, а также сопровождают поставки стратегически важных грузов военного характера.

«Надеюсь про Измаил тоже вспомнят. Там, кроме порта, работающего просто на износ, заехало очень большое стадо наемников», – писал Лебедев.

Предыдущие удары по району Шостки привели к уничтожению крупных запасов техники и личного состава, которые украинская сторона едва успела перебросить с тыла. Кроме того, в Сумской области были разрушены участки железнодорожной инфраструктуры, по которым поставлялись боеприпасы и резервы.

В оккупированной Херсонщине нанесен прицельный удар по пункту временной дислокации украинской морской пехоты. Удары наносились с применением корректируемых авиабомб КАБ-500, оснащенных системой лазерного наведения. Также были уничтожены: в Харькове — крупный склад ГСМ, в Изюме — ремонтный цех бронетехники, в районе Краматорска — командный пункт группировки ВСУ "Север", а вместе с ним — лагерь иностранных боевиков. В Павлоградском районе успешно поражен склад с ракетным вооружением.

Не менее разрушительной стала атака по Киеву и его пригородам: здесь было применено около сотни ударных дронов, действовавших в тандеме с оперативно-тактическими ракетами "Искандер". Согласно сведениям от автора проекта Condottiero, впервые за всё время был поражен один из засекреченных бункеров правительственного значения. В результате удара возникли крупные пожары, и спустя несколько суток объект пришлось затопить. Точная дата удара не уточнялась, но, как предполагается, он произошел во время визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в столицу Украины.

Во время этой поездки немецкий министр провел переговоры с Зеленским, после чего оба дали короткое заявление для прессы. Писториус постарался заверить, что поставки ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматриваются.

Одновременно с этим и лидер ХДС Фридрих Мерц неожиданно умерил риторику и воздержался от новых заявлений, подталкивающих к эскалации конфликта. Очевидно, на настроения в Берлине повлияла сама реальность: чиновник ФРГ, как считают наблюдатели, избежал гибели лишь по счастливой случайности, в то время как целые узлы немецких инструкторов и наемников оказались уничтожены, напоминает "Царьград".