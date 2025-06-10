Первый символичный ракетно-бомбовый удар по цели в Киеве был нанесен российской армией в ночь на 10 июня. ВКС России выжгли дотла бывший британский визовый центр в Киеве. Примечательно, что накануне глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что британцы на 100% помогают Украине в террористических атаках против России.

Военный эксперт, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с «МК» рассказал, почему российская армия начала отвечать за атаку на наши стратегические авиабазы именно с этой цели.

Российская армия продолжила наносить серию ракетно-бомбовых ударов по военным целям на территории противника за террористические атаки, совершенные 1 июня. Четвертая ночь ударов возмездия ознаменовалась первой символической целью — по британскому визовому центру. Здание в результате удара частично обрушилось и практически полностью выгорело. Некоторые эксперты увидели в этом ударе месседж Великобритании, мол, так в будущем могут выглядеть здания на Туманном Альбионе.

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Примечательно, что накануне этого удара, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что «британцы 100% помогают украинскому режиму в террористических атаках против России».

«Очевидно, что делается все украинской стороной, но она была бы беспомощна без поддержки. Хотел сказать, англо-саксов, но теперь придется без саксов, просто без поддержки англичан. Хотя кто знает, может там по инерции еще и какие-то спецслужбы США участвуют, но британцы-то 100%», - сказал министр иностранных дел на «Форуме будущего 2050».

По словам военного эксперта Тимура Сыртланова, Россия только начала отвечать на террористические атаки, организованные спецслужбами Украины и Великобритании.

- Вооружённые силы РФ в соответствии с указанием президента России, Владимира Путина продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по ранее выявленным и подтверждённым целям в тыловых районах территории противника, - сказал он. - Соответственно, наносится поражение, результат фиксируется объективными средствами контроля, космической, радиоэлектронной разведкой, агентурной разведкой.

Все, естественно, делается с учётом минимизации жертв среди мирного населения (пока ещё) Украины. Удар по бывшему зданию Британского визового центра в Киеве может свидетельствовать о том, что в этом здании проживали иностранные наёмники, специалисты британских спецслужб, которые в большом количестве наводнили в последние годы Украину. Думаю, что в ближайшее время появится очень много некрологов в британских и украинских СМИ и соцсетях. Ничего удивительного в этом нет - Россия продолжает планомерную работу в рамках достижения целей специальной военной операции.

- Это удар можно назвать символичным?

- Конечно. Более того, иностранные наемники и представители спецслужб зря думают, что можно спрятаться в здании британского визового центра. Это здание не имеет дипломатического иммунитета. Кроме того, если оно используется в качестве пункта временной дислокации военнослужащих, сотрудников спецслужб на территории противника, то это нормальная, хорошая цель для нанесения ракетно-бомбового удара.

- Многие ожидали, что мы начнем символичные удары с Банковой, но начали с Британского посольства...

- Все ещё впереди, все будет. Пока мы только предупреждаем.