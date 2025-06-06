Тактика удара возмездия: «Орешнику" дорогу к Киеву расчищают «Искандеры» и «Калибры»

Один из самых мощных за последние месяцы воздушных ударов России по «стране 404» пришелся в ночь на 6 июня. По предварительным данным, в нем вместе со множеством БПЛА «Герань» было задействовано не менее 10 баллистических ракет «Искандер-М».

Четыре из них ударили по Чернигову, три – по Киеву, два - по району Гадяча (Полтавская область), одна – по Павлограду (Днепропетровская область).

Кроме того, в операции участвовали до 13 крылатых ракет морского базирования «Калибр», четыре крылатые ракеты авиационного базирования Х-101, одна противорадиолокационная ракета Х-31П.

При этом по четыре «Калибра» и четыре Х-101 атаковали Луцк, одна Х-101 - Тернополь, три «Калибра» - авиабазу Озерное в Житомирской области.

Трамп рассказал о своей просьбе к Путину

Можно ли этот, только что завершившийся ночной кошмар для украинцев считать первым этапом «акции возмездия» Киеву за потрясшие Россию массовые диверсии на наших аэродромах стратегической авиации и на железных дорогах? Акции, которую, как мы помним, на днях достаточно безапелляционно Владимир Путин в телефонном разговоре анонсировал Дональду Трампу? А замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев тут же добавил и собственного жару в костер разгорающихся страстей, заявив: «Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно».

Определенно никаким этапом этой самой «акции» операция в ночь на 6 июня не стала и не могла стать. Потому что в принципе не слишком отличалась от множества подобных ракетных ударов, которые мы уже наносили по Украине за последние месяцы.

Нет, учитывая масштабы нанесенного нам 31 мая и 1 июня материального, политического и морального ущерба, организаторы и вдохновители тех украинских злодейств точно ежатся в ожидании совершенного исключительного по разрушительности ответа. Иначе, считаю и я, руководство РФ не поймет ни наше собственное общество, ни прочий наблюдающий за битвой мир.

Однако то, что ракетный удар в ночь на среду самым непосредственным связан с будущей «акцией возмоздия», полагаю, сомнений не вызывает.

Думаю, что в преддверии главного «события» со стороны Москвы идет планомерное, продуманное и хорошо организованное дополнительное «размягчение» и без того сильно ослабленной системы ПВО ВСУ.

Позиции которой совершенно неслучайно в последние несколько суток в приоритетном порядке непрерывно разведываются по всей территории противника. И тут же назначаются главными целями для «Искандеров», «Калибров» и Х-101.

С тем, чтобы к решительной минуте заранее подавить любую возможность врага к организованному сопротивлению нашему возмездию. Когда его час, наконец, пробьет.

Вероятного, первыми результатами такой «размягчительной» работы можно считать уничтожение некоторой части оставшихся в строю у ВСУ и без того считанных дальнобойных комплексов ПВО. Которые только и способны сбивать те же «Искандеры».

Так, 3 июня нами уничтожен ЗРК IRIS-T германского производства в лесополосе в районе села Желобок Днепропетровской области. А в ночь на 6 июня – ЗРК Patriot с заводским клеймом «Made in USA» в окрестностях Киева.

Насколько тяжелыми для врага можно считать такие потери? Они, вне всяких сомнений, крайне болезненны.

Во всяком случае, на днях американское издание Politico подсчитало, что еще до нынешнего удара по Украине на всей территории «страны 404» в распоряжении ВСУ оставалось всего восемь пусковых установок ЗРК Patriot. Из них лишь шесть – в боеготовом состоянии.

Теперь, стало быть, как известном детективе Агаты Кристи: «в живых» у ВСУ осталось вряд ли больше пяти зенитных «негритят» американского производства. Да и за теми ни на день не прекращается охота со стороны русских.

Как все это уже сказывается на боевых возможностях системы ПВО противника? Несомненно - самым разрушительным образом.

Чему свидетельством тот факт, что из общего числа в 27 крылатых и баллистических ракет, выпущенных нами по Украине в ночь на 6 июня, украинским зенитчикам и летчикам истребительной авиации перехватить удалось всего три. Два «Калибра» (над Луцком и Стрыем Львовской области), а также одну Х-101 все над тем же Луцком. Остальные ухнули туда, куда и были направлены российскими боевыми расчетами.

Таким образом, эффективность боевой работы ПВО ВСУ за минувшие сутки не превысила 10,7 процента.

Теперь предлагаю с этой цифрой в руках, считая ее некой усредненной, перейти к попытке прогноза результативности будущего российского «удара возмездия», про который с опасением рассуждает почти весь мир.

Опираться станем опять-таки на западные разведывательные источники, поскольку иных в открытом доступе нет и быть не может.

На днях в СМИ появилась неофициальная информация, что, как считают за рубежом, с большой долей вероятности в ходе грядущей «акции возмездия» Россия, исходя из накопленных ею запасов, может одновременно (то есть - в течение одной ночи) по целям на территории Украины показательно применить не менее десяти баллистических ракет средней дальности «Орешник» с разделяющимися боевыми частями (заявленная скорость полета на траектории превышает 10 Махов или 12 300 км/ч).

А в дополнение к ним - свыше 100 единиц ракет «Искандер-М и «Искандер-К», Х-101, «Калибр», а также сотни БПЛА «Герань.

Что касается «Орешника", то единственное на сегодня и сокрушительное его боевое применение состоялось 21 ноября 2024 года по заводским цехам в городе Днепр (ранее — Днепропетровск).

Одновременно продемонстрировав, что современными средствами ПВО такое даже пытаться отразить совершенно невозможно.

Так что можно уверенно считать: все, что будет назначено нами к залпу, попадет в указанные цели.

Что касается прочих ударных ракет, то, исходя из опыта украинской ПВО в отражении нашего удара 6 июня, туда же долетят не менее 90 из них.

Про «Герани» даже и рассуждать не станем, поскольку их могут быть просто тучи. Но сколько конкретно – пока неизвестно.

В силах ли Россия обеспечить такую мощность удара? Конечно. Потому что в наших арсеналах уже накоплено столько готового к бою высокоточного оружия, что хватит не на одну «акцию». И не только по адресу Украины.

Чтобы убедиться в этом, приведу данные за минувший май Главного управления разведки Украины. Которое прежде никогда не было замечено в склонности преувеличивать наши силы. Обычно – наоборот.

Так вот, в ГУР ВСУ полагают, что на май 2025 года Россия обладала следующими запасами высокоточного оружия:

- баллистических ракет «Искандер-М» – порядка 600 единиц;

- крылатых ракет наземного базирования Р-500 («Искандер-К») – около 300 единиц;

- гиперзвуковых аэробалистических ракет «Кинжал» – свыше 100 единиц;

- крылатых ракет «Калибр» – более 400 единиц;

- крылатых ракет X-101 – свыше 300 единиц;

- крылатых ракет X-22/32 – до 300 единиц;

- сверхзвуковых крылатых ракет наземного и морского базирования П-800 «Оникс» – 600 единиц;

- гиперзвуковых ракет наземного и морского базирования «Циркон» – 100 единиц;

- баллистических ракет KN-23 производства КНДР – 60 единиц.

Требуется ли тут еще хоть что-то комментировать? Полагаю – только тратить ваше время.

Добавлю единственное. Как уже сказано, и ВСУ, и руководство Украины и ее население с очевидным трепетом ждут и гадают: на какую именно ночь Москва назначит «время Ч» для своей операции? Не исключаю, что даже само подобное тревожное ожидание миллионов людей наносит врагу ущерб не меньший, чем грядущее реальное боевое применение нашего оружия.

Но почему бы нам, отбросив ложный гуманизм, не попытаться вообще лишить сна тех, кто этого давно заслуживает. Ну, скажем, как это сделал Израиль. Только что самыми разными способами официально предупредив население Бейрута, что на днях авиация ЦАХАЛ нанесет удары по четырем объектам в этом городе. Поскольку, дескать, там могут укрываться террористы.

По этому поводу страшно гуманный Тель-Авив порекомендовал жителям Бейрута поскорее убраться из окрестностей назначенных к уничтожению зданий на удаление не менее 300 метров. Поскольку, мол, таковы могут оказаться радиусы разлета осколков бомб и ракет.

Отсюда вопрос: а почему мы прямо сейчас не делаем точно так же с вражеской столицей? Почему бы и нам не разбросать над Киевом и не поместить в интернете призывы к его мирным жителям, которых угораздило поселиться вблизи или прямо на ее Воздухофлотском проспекте, улицах Банковой, Электриков, Владимирской и Михаила Грушевского, поскорее собирать манатки, детей и разбегаться в разные стороны? В трехдневный, допустим, срок?

Потому что по первому адресу нынче квартирует Минобороны Украины. По второму – Офис самого «просроченного». По третьему - штаб-квартира ГУР. По четвертому – СБУ. По пятому - Верховная Рада. Чем не цели для великих и ужасных русских «Орешников»?