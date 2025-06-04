Шок, чувство сильнейшего личного унижения. И всеобщее возмущение тем, что в условиях четвертый год продолжающихся боевых действий за Украину такое вообще оказалось возможным на территории России. В том числе – и в далекой Сибири, под Иркутском, в 4000 тысячах километров от линии фронта.

Вероятно, так или примерно так можно описать настроения подавляющего большинства наших соотечественников в минувшее воскресенье, 1 июня. Сразу после первых сообщений о внезапных, одновременных и достаточно результативных атаках вражескими дронами сразу пяти аэродромов стратегической авиации ВКС РФ в рамках тщательно подготовленной не только в Киеве операции «Паутина».

Вероятно, достаточно красноречиво на эту тему в тот же день высказался известный депутат Госдумы, а в недавнем прошлом - заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулев:

«Как возможно, что наши стратегические аэродромы не защищены даже от простейших дронов? Это же стратегическая авиация, ядерная триада. Это не просто самолёты — это носители Х-55 (стратегических авиационных крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров – «СП»). В каждом самолете — по 16 ракет. Один такой может половину США стереть с лица земли. И что? Где защита?».

Сейчас те сильнейшие, но справедливые эмоции, полагаю, малость улеглись почти у всех. Настало время тихой работы следователей, военных судов и прокуратуры. Еще – скрупулезного анализа: как подобное пресечь раз и навсегда? Как в кратчайшие сроки восстановить ущерб воздушной компоненте нашей ядерной «триады»? Наконец: скажутся ли результаты СБУшной «Паутины» на темпах и результатах битвы за Украину?

В США усомнились в «доказательствах» Украины по уничтожению российских самолетов

Чтобы заняться таким разбором, требуется главное: официальная информация о том, сколько и каких именно наших тяжелых бомбардировщиков диверсантам удалось вывести из строя. Возможно ли хотя бы часть из них вернуть в строй?

Ничем подобным с нами Министерство обороны РФ пока поделиться не пожелало. Ограничившись предельно туманным признанием от 1 июня: «На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники… Возгорания ликвидированы».

На самом деле такая скупость в информационном общении с собственным обществом выглядит почти необъяснимо и странно. Потому что нет сомнений, что, допустим, американцам если что и остается неясным в этой истории, то лишь незначительные детали. Об остальное они точно осведомлены.

Во-первых, проинформированы своей космической разведкой. Которая, вне всякого сомнения, после 1 июня глаз не спускает с атакованных наших аэродромов в Мурманской (Оленья), Иркутской (Белая), Ивановской (Иваново), Рязанской (Дягилево) и Амурской (Украинка) областях.

А, во-вторых, учитывая глобальную «деликатность» темы и законные опасения американцев, мы почти наверняка уже достаточно откровенно и полно ответили на первые официальные запросы Пентагона по поводу случившегося. Это тем более вероятно, если учесть достаточно тесные личные отношения американского и российского президентов.

Потому что – да, в феврале 2023 года Москва объявила о том, что приостанавливает свое участие в Договоре СНВ-3 с США, в котором стороны условились о взаимном и детальном контроле ядерных потенциалов друг друга.

Однако этот шаг означал, главным образом, отмену регулярного инспектирования соответствующих объектов друг друга. Но не формальное уточнение числа носителей оружия массового поражения, находящихся в строю. Потому что подобное слишком сильно подрывало бы хотя бы ту малую часть взаимного доверия, что еще сохраняется между Москвой и Вашингтоном.

Посему предлагаю исходить из того, что вокруг России все и всё про беду, постигшую ее стратегическую авиацию, в главном и основном уже знают. Кроме, как уже сказано, нас с вами.

Выходит, «СП» остается заняться догадками, основанными на неоспоримых фактах. А еще - внимательным чтением и просмотром зарубежных информационных источников. Допустим, американского специализированного интернет-журнала Military Watch.

Во вторник, 3 июня, это издание констатировало: «Спутниковые кадры подтвердили уничтожение нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3».

Другой детализации от MWМ пока нет. Но ходят слухи, что в воскресенье действительно покорежены минимум четыре Ту-95МС. Три из которых, скорее всего, не подлежат восстановлению.

Судя по появившимся в Сети и никем пока в нашей стране не поставленными под сомнение иностранным спутниковым снимкам, от атак украинских дронов на аэродроме Белая загорелись и сильно пострадали еще и четыре дальних сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3, больше известные на Западе как «Бэкфайеры».

Те самые «Бэкфайеры», что за годы участия в спецоперации не раз принимали участие в массированных ракетных ударах по Украине высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Х-22 «Буря». Такие, по признанию Киева, из-за их огромной скорости на маршевом участке на траектории полета уничтожить почти невозможно. Даже имеющимися в распоряжении ВСУ ЗРК «Пэтриот» американского производства.

В декабре 2023 года это открыто признал официальный представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат. Который отметил, что «за последние (к тому времени – «СП») 22 месяца российские войска выпустили около 300 ракет Х-22». Однако ПВО его страны не сумело перехватить ни одной.

Означает ли теперь достаточно успешный налет вражеских дронов на Белую и ущерб дислоцированным на нем 200-му и 444-му гвардейским тяжёлым бомбардировочным авиационным полкам (или одному из них), что после весьма вероятной гибели нескольких Ту-22М3 Украине хоть сколько-нибудь станет полегче? Абсолютно точно – нет.

И это с ходу признают американцы. Первая причина в том, что у нас в строю «Бэкфайеров» достаточно много. По данным The Military Balance, к началу 2024 года – не менее 57 единиц. А в каждом ракетном ударе по Украине (обычно одновременно с группой Ту-95МС) участвует до десятка.

В большем нет необходимости. Поскольку каждый такой самолет несет по три неотразимых для врага «Бури». Стало быть, на каждый Ту-22М3 – обычно приходится по три гарантированно пораженных цели на территории врага за каждый вылет. Видимо, больше пока и не требуется.

Вторая причина, которая заставляет если и огорчаться по поводу ЧП с «Бэкфайерами», то не слишком: по оценкам специалистов НАТО, «потери среди бомбардировщиков на авиабазе Белая остаются относительно легко восполнимыми». Поскольку у России на хранении находится еще более 50 таких дальних бомбардировщиков.

Введение хотя бы малой части из этого внушительного стратегического резерва в строй достаточно просто и быстро позволит ликвидировать брешь, возникшую в этом строю Дальней авиации ВКС РФ.

Впрочем, это и так уже делается. С 2018 года часть дальних бомбардировщиков на давно привычной платформе «Бэкфайера» на российских авиазаводах потихоньку модернизируется в куда более мощный вариант Ту-22М3М. Там много чего принципиально нового. Более мощные, чем сейчас двигатели НК-32-02. Новые крылья. На 80 процентов обновленная авионика и прицелы.

Как результат – на каждом таком Ту-22М3М станет возможным вместо Х-22 размещать сразу до четырех гиперзвуковых и тоже почти неотразимых ракет Х-47М2 «Кинжал».

Тогда к чему вообще украинцам была воскресная атака на Белую? Единственно возможный вариант: чтобы нанести России больше моральный и психологический урон. Показать, что даже огромность ее территории больше ни для кого и ни для чего не может служить гарантией безопасности от ударов со стороны Киева.

Характерная деталь. Рассуждая об этом, Military Watch в качестве возможной новой цели для похожего удара называет расположенный неподалеку (по сибирским, понятное дело, меркам) от Белой огромный Иркутский авиационный завод.

В цехах которого производится много чего. Включая сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ и учебно-боевые Як-130. На выходе оттуда же и серийные пассажирские МС-21.

Считаю, Москва просто обязана принять столь грозное предупреждение из-за океана к сведению. И предпринять все возможное, чтобы оно никем не было воплощено в жизнь. Не только в Иркутске. Но и скажем, и в Комсомольске-на-Амуре, где делают тоже сражающиеся за Украину истребители Су-35 и Су-57.

А что? Если вражеские фуры с замаскированными в кузовах дронами беспрепятсвенно докатили до берегов Байкала, то где гарантия, что при нынешней нашей расхлябанности они же не появятся и на Тихом океане?

Но – продолжим о брешах, пробитых 1 июня в строю нашей Дальней авиации.

Единственными действительно невосполнимыми потерями здесь, скорее всего, окажутся в неизвестном пока количестве сгоревшие Ту-95МС типа «Медведь». Это про такие говорил генерал Гурулев, когда в день украинской атаки утверждал, что «один такой может половину США стереть с лица земли». Поскольку, мол, под крыльями и фюзеляжем способен нести до 16 дальнобойных ядерных крылатых ракет типа Х-55.

Добавим: а может и доставить к цели на внешней подвеске до восьми тоже дальнобойных и высокоточных (но – в неядерном исполнении) Х-101.

И терять такие действительно непозволительно и крайне горько. Единственное, хотя и слабое утешение: значительная часть таких «стратегов» уже «добивает» свой технический ресурс. И неизбежно все равно вот-вот потребует замены.

И с точки зрения российских конструкторов достойная замена Ту-95МС уже практически готова. Остается на основе существующих, но неизбежно стареющих дозвуковых бомбардировщиков освоить их модернизацию в вариант Ту-95МСМ.

В начале 2024 года в «Ростехе» заявили, что такой разработан на основе изучения боевого опыта, полученного нашими ВКС в ходе боев на Украине.

В компании утверждают, что подготовленный для Ту-95МСМ самый мощный в мире серийный турбовинтовой двигатель НК-12МПМ и новые воздушные винты позволят удвоить боевую нагрузку на каждого обновленного таким образом «стратега».

Одновременно полученный в ходе СВО опыт подсказал, что чаще всего применяемые на Украине с «Медведей» крылатые ракеты Х-101 имеют даже слишком большую для операцию в этой стране дальность полета в 5500 километров.

Бить такой, допустим, по Лондону или Парижу, наверное, уместно. А по Киеву – как-то чересчур много чести. Исходя из этого готовится и модернизация Х-101.

Запасы топлива на ней, как утверждают, уменьшат. Что, естественно, сократит и дальнобойность. Зато увеличат вес и мощность боевого заряда. И это сразу добавит могущества и свирепости модернизированным «Медведям».

Наверное, это процессы уже где-то идут. Но наверняка - ни шатко-ни валко. Поскольку по понятным причинам основное финансирование в последние годы направляется Министерством оборы РФ наши силам общего назначения. Главным образом – Сухопутным войскам.

Не исключаю, что теперь, после понесенных в результате вражеской операции «Паутина» трагических потерь в Дальней авиации, процессы обновления и в российской стратегической авиации будут резко ускорены. Потому что худа без добра не бывает. И это правильно.