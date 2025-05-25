«Угрозы Трампа оказались пустым звуком. Путин мастерски разыграл партию, использовав умный ход»

Свободная пресса

Крупнейший с начала СВО обмен пленными (по 307 военнослужащих с каждой стороны) между Россией и Украиной, стал центральной темой всех мировых изданий в минувшую субботу. Он задвинул на второй план даже подготовку к мирным переговорам, а ведь они должны пройти как раз после окончания обмена «1000 на 1000», третий этап которого намечен на 25 мая.

«Угрозы Трампа оказались пустым звуком. Путин мастерски разыграл партию, использовав умный ход»
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Американский журнал Newsweek пишет, что обмен прошел на границе между Гомельской и Черниговской областями. Причем каждый новый обмен проходит в разных местах, которые становятся известны в последний момент. Newsweek сообщает, что среди освобожденных украинцев были как минимум 27 боевиков, взятых в плен еще в Мариуполе.

Освобождены военнослужащие армии, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины, взятые в плен в разное время в ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Украинских военных, взятых в плен в Курской и Белгородской областях, среди освобожденных не было. The Newsweek отмечает, что возраст освобождённых составлял от 25 до 61 года.

Российское Минобороны сообщает намного меньше подробностей об освобожденных. А также о количестве военнопленных, которые еще остаются в России. Ведь украинская разведка может использовать эти данные.

Немецкая журналистка Калика Мехта, работающая на France Presse и Reuters, пишет: точное количество украинских военнопленных неизвестно. Считается, что их от 8 до 10 тысяч. Newsweek со ссылкой на замглавы администрации президента Украины Ирину Верещук пишет, что военнопленных «около 8 тысяч»

Американская газета Politico обращает внимание: Трамп, как обычно, использовал обмен пленными для самопиара. Еще до того, как обмен на украинско-белорусской границе начался, американский президент уже написал о том, что «он завершился».

Politico объясняет такую спешку Трампа тем, что ему нужно показать свою значимость в мирных переговорах. Ведь фактически за 4 месяца пребывания в должности он практически ничего не добился для урегулирования в Украине. The Washington Post (как, впрочем, и многие другие американские издания) со скепсисом оценивает работу Трампа. С переговоров делегаций все перешло к личным контактам между двумя президентами. Однако даже во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп полностью пошел на его условия: сначала переговоры, а потом перемирие. Хотя изначально и США, и Европа настаивали на обратном: сначала перемирие, а потом переговоры.

«В переговорной команде Трампа много поваров, но нет шеф-повара. Спецпосланник Уиткофф занимается Россией, спецпосланник Келлог – Украиной, госсекретарь Рубио ведет переговоры с европейскими коллегами. Вице-президент Вэнс критикует всех. А Трамп, неудавшийся миротворец, пока что позволяет Путину оставаться безнаказанным, - явно сожалеет The Washington Post и с неудовольствием прогнозирует – Если Трамп так и не выполнит свои угрозы (в адрес России – «СП»), то это может стать самым разрушительным провалом за все время его президентства».

Эта цитата достаточно полно характеризует настроения прессы по обе стороны Атлантики. Вот еще одна, из британской The Times: «Угрозы Трампа оказались пустым звуком. Путин мастерски разыграл партию, его самым умным ходом стало создание тайного канала связи между Дмитриевым и Уиткоффом, который является близким другом Трампа».

В данном случае четко прослеживается стремление противников американского президента вбить клин между ним и его окружением, чтобы осложнить переговорный процесс. Ведь ясно, что на языке ультиматумов, к которым призывают западные СМИ Трампа, Москва с Вашингтоном разговаривать не будет. Как не разговаривает сейчас с Лондоном или Парижем.

На этом фоне Bloomberg осведомленно пишет, что одновременно с подготовкой к обмену пленными Россия и Украина готовились к новому раунду переговоров. Однако сроки его проведения кажутся все более непонятными. После переговоров в Стамбуле 16 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал обмен пленными «мерой по укреплению доверия» и заявил, что стороны в принципе договорились о новой встрече, пишет турецкое информагентство Anadolu. Однако Фидан не упомянул, что местом встречи снова может стать Стамбул или вообще Турция.

Внезапно возникла странная альтернатива в виде Ватикана. Но внезапно только на первый взгляд. Как выяснило в своем расследовании швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ), предложение использовать Ватикан в качестве места для переговоров России и Украины, появилось давно. Лоббировали это решение кардинал, государственный секретарь Пьетро Паролино и архиепископ Пол Галлахер, министр иностранных дел Ватикана.

Предложение они направили еще предыдущему понтифику Франциску. И при нем такие переговоры еще могли бы состояться, поскольку Франциск занимал более умеренную позицию по поводу СВО. Нынешний папа Лев XIV, обращает внимание NZZ, занимает явно проукраинскую позицию. Еще в 2022 году, будучи епископом в Перу, он жестоко критиковал Россию. С момента своего избрания Папа неоднократно упоминал Украину в своих речах, а одним из первых мировых лидеров, встречавшихся с ним после интронизации, вдруг оказался нелегитимный Владимир Зеленский.

Эта проукраинская риторика делает абсолютно невозможным проведения мирных переговоров в Ватикане, пишет NZZ. Несмотря на все лоббистские усилия кардинала Паролино и архиепископа Галлахера. Так что где именно будут проходить новые мирные переговоры России и Украины, неизвестно. Кроме Ватикана больше ни одна страна (включая Турцию) таких предложений не озвучивала.

Последние новости и все самое важное о мирных переговорах по Украине, - в теме «Свободной Прессы».

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