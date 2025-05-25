«Угрозы Трампа оказались пустым звуком. Путин мастерски разыграл партию, использовав умный ход»

Крупнейший с начала СВО обмен пленными (по 307 военнослужащих с каждой стороны) между Россией и Украиной, стал центральной темой всех мировых изданий в минувшую субботу. Он задвинул на второй план даже подготовку к мирным переговорам, а ведь они должны пройти как раз после окончания обмена «1000 на 1000», третий этап которого намечен на 25 мая.

Американский журнал Newsweek пишет, что обмен прошел на границе между Гомельской и Черниговской областями. Причем каждый новый обмен проходит в разных местах, которые становятся известны в последний момент. Newsweek сообщает, что среди освобожденных украинцев были как минимум 27 боевиков, взятых в плен еще в Мариуполе.

Освобождены военнослужащие армии, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины, взятые в плен в разное время в ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Украинских военных, взятых в плен в Курской и Белгородской областях, среди освобожденных не было. The Newsweek отмечает, что возраст освобождённых составлял от 25 до 61 года.

Российское Минобороны сообщает намного меньше подробностей об освобожденных. А также о количестве военнопленных, которые еще остаются в России. Ведь украинская разведка может использовать эти данные.

Немецкая журналистка Калика Мехта, работающая на France Presse и Reuters, пишет: точное количество украинских военнопленных неизвестно. Считается, что их от 8 до 10 тысяч. Newsweek со ссылкой на замглавы администрации президента Украины Ирину Верещук пишет, что военнопленных «около 8 тысяч»

Американская газета Politico обращает внимание: Трамп, как обычно, использовал обмен пленными для самопиара. Еще до того, как обмен на украинско-белорусской границе начался, американский президент уже написал о том, что «он завершился».

Politico объясняет такую спешку Трампа тем, что ему нужно показать свою значимость в мирных переговорах. Ведь фактически за 4 месяца пребывания в должности он практически ничего не добился для урегулирования в Украине. The Washington Post (как, впрочем, и многие другие американские издания) со скепсисом оценивает работу Трампа. С переговоров делегаций все перешло к личным контактам между двумя президентами. Однако даже во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп полностью пошел на его условия: сначала переговоры, а потом перемирие. Хотя изначально и США, и Европа настаивали на обратном: сначала перемирие, а потом переговоры.

«В переговорной команде Трампа много поваров, но нет шеф-повара. Спецпосланник Уиткофф занимается Россией, спецпосланник Келлог – Украиной, госсекретарь Рубио ведет переговоры с европейскими коллегами. Вице-президент Вэнс критикует всех. А Трамп, неудавшийся миротворец, пока что позволяет Путину оставаться безнаказанным, - явно сожалеет The Washington Post и с неудовольствием прогнозирует – Если Трамп так и не выполнит свои угрозы (в адрес России – «СП»), то это может стать самым разрушительным провалом за все время его президентства».

Эта цитата достаточно полно характеризует настроения прессы по обе стороны Атлантики. Вот еще одна, из британской The Times: «Угрозы Трампа оказались пустым звуком. Путин мастерски разыграл партию, его самым умным ходом стало создание тайного канала связи между Дмитриевым и Уиткоффом, который является близким другом Трампа».

В данном случае четко прослеживается стремление противников американского президента вбить клин между ним и его окружением, чтобы осложнить переговорный процесс. Ведь ясно, что на языке ультиматумов, к которым призывают западные СМИ Трампа, Москва с Вашингтоном разговаривать не будет. Как не разговаривает сейчас с Лондоном или Парижем.

На этом фоне Bloomberg осведомленно пишет, что одновременно с подготовкой к обмену пленными Россия и Украина готовились к новому раунду переговоров. Однако сроки его проведения кажутся все более непонятными. После переговоров в Стамбуле 16 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал обмен пленными «мерой по укреплению доверия» и заявил, что стороны в принципе договорились о новой встрече, пишет турецкое информагентство Anadolu. Однако Фидан не упомянул, что местом встречи снова может стать Стамбул или вообще Турция.

Внезапно возникла странная альтернатива в виде Ватикана. Но внезапно только на первый взгляд. Как выяснило в своем расследовании швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ), предложение использовать Ватикан в качестве места для переговоров России и Украины, появилось давно. Лоббировали это решение кардинал, государственный секретарь Пьетро Паролино и архиепископ Пол Галлахер, министр иностранных дел Ватикана.

Предложение они направили еще предыдущему понтифику Франциску. И при нем такие переговоры еще могли бы состояться, поскольку Франциск занимал более умеренную позицию по поводу СВО. Нынешний папа Лев XIV, обращает внимание NZZ, занимает явно проукраинскую позицию. Еще в 2022 году, будучи епископом в Перу, он жестоко критиковал Россию. С момента своего избрания Папа неоднократно упоминал Украину в своих речах, а одним из первых мировых лидеров, встречавшихся с ним после интронизации, вдруг оказался нелегитимный Владимир Зеленский.

Эта проукраинская риторика делает абсолютно невозможным проведения мирных переговоров в Ватикане, пишет NZZ. Несмотря на все лоббистские усилия кардинала Паролино и архиепископа Галлахера. Так что где именно будут проходить новые мирные переговоры России и Украины, неизвестно. Кроме Ватикана больше ни одна страна (включая Турцию) таких предложений не озвучивала.

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