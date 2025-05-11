Ночное обращение Путина повергло в ужас кураторов Зеленского

Очень хороший был Парад Победы. Очень многое показал. А потом, в ночь на воскресенье, многие не спали и ждали заявления Владимира Владимировича, шутили, что кто заснул — тот иноагент, почему-то гадали, куда маятник качнется. Можно подумать, непонятно было, что речь пойдет об очередном дипломатическом капкане для супостатов.

Путин не раз называл режим на Украине неонацистским. Вот, пожалуйста, для примера, 18 января 2023 года: «У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать». Еще возникал вопрос с кем вести переговоры и кто будет подписывать с той стороны договоренности, если режим нелегитимный. Ну и, конечно, все цели СВО должны быть достигнуты — сейчас они звучат, как «устранение первопричин конфликта», а так-то, напомню, были заявлены внеблоковый статус Украины, денацификация и демилитаризация. Да, еще неплохо бы вспомнить, что линия боевого соприкосновения проходит в основном по территории России. Ладно, по новой территории, из Курской области наши ВСУ вышибли.

Путин оценил прошедший парад в честь 80-летия Победы

И вот, представьте такую картину. После Курской битвы выходит Сталин и говорит: «Ну, чего, фашисты, давайте после дождичка в четверг без всяких предварительных условий начнём переговоры. Будем, вас, значит, дипломатическим путем изгонять с нашей земли, судить за убийства русских людей и вообще по всякому денацифицировать, разоружать вашу армию и прочую демилитаризацию проводить. А там, глядишь, и прочный мир наступит». Представили?

Но нынче не то, что давеча. Официально никакой войны у нас нет — есть СВО. Да и страна другая, государственный строй другой. Реальность другая. Где «дипломатический капкан» - это вполне работающий и действенный прием.

Путин ведь предложил «возобновить» прерванные в Стамбуле переговоры без всяких предварительных условий. Но... Переговоры в Стамбуле будут проходить с учетом итогов обсуждений, прерванных в 2022 году, и ситуации «на земле», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По итогу тех обсуждений, Украина, напомню, соглашалась на резкое сокращение своей армии и внеблоковый статус. Так что «без всяких предварительных условий» - это, конечно, уловка. То есть мы со свои требования оставляем в силе, но условий как бы нет. Одновременно это и выставление режима Зеленского недоговороспособным — там ведь фактически отвергли предложение Путина, сославшись на идею, что сначала должен быть прекращен огонь. И значит, тот же Трамп либо будет давить на Зеленского, либо вообще выйдет из процесса урегулирования, если давление не сработает. Что хорошо для России.

А еще на неделе прошел Парад Победы. Я смотрел на парадные коробки других стран и думал — а ведь еще недавно это были наши советские люди. Как же велика была Родина, солдаты которой бросали фашистские знамена к подножию Мавзолея Ленина, по нынешним временам задрапированного. Хотя вот главный наш друг, товарищ Си, он же из коммунистического Китая. Да и не только он... Отчего так? Мы же, вроде, против переписывания истории?

На Параде не было и «аналоговнет» - вся техника серийная. Это, конечно, не значит, что показуха, слайды, фотоотчеты и прочие приметы «нового облика» умерли. Это так, здоровый росток, который обязательно попытаются затоптать паркетными сапогами, как только появятся намеки на «а теперь, все как раньше, не воюем же».

Два десятка мировых лидеров и их география — тоже очень показательны. Так и строится многополярный мир. Отдельно стоит отметить прилетевших Вучича и Фицо. Есть знаменитая фотография — на фашистском митинге все зигуют, и только один мужик стоит не шелохнувшись. Вучич и Фицо — это тот самый мужик. В попутавшим берега прибалтам, просто по беспределу перекрывшим воздушное пространство, еще аукнется. Не прямо вот за это. А хотя бы за мусорные баки на 9 мая у могил наших солдат с надписью «для гвоздик, свечей и советской ностальгии» (это не «активисты» установили — мэр Вильнюса распорядился). За акцию с «раздачей» презервативов тем, кто пришел поклониться павшим, под лозунгом «чтобы такие больше не размножались».

Но и здесь — поскольку «не война», нас не касается, у нас фестиваль плова, цветов и полумарафон — оказалось что никак не могут потерпеть полдня без мобильного интернета некоторые сограждане. Большой скандал вышел с одним известным отечественным монохромным брендом одежды. Неудобство им, видите ли создают, бизнесу мешают, ради «победобесия».

Показательный Парад получился.