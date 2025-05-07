Создание автономных поселений на Марсе застрахует человечество от возможных катастроф на Земле и обеспечит его выживание в будущем. Такую идео озвучил Илон Маск в интервью телеканалу Fox News. «Марс - это страхование коллективной жизни. Рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется», - сказал Маск (цитата по ТАСС), добавив, что человечество обязано стать «мультипланетной цивилизацией», потому что Земля в конечном счете будет «испепелена».

Миллиардер пояснил, что главная задача заключается в создании города на Марсе, инфраструктура которого будет способна к полному самообеспечению. Это позволит избежать разрушения марсианского поселения и прерывания развития человечества в случае катастроф на Земле.

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Откуда же взялась такая спешка? Видимо, действительно, Маску рассказали, что Солнце расширяется. Но не сказали, что пока ничего такого не происходит. Наше светило – звезда, относящаяся к типу жёлтых карликов. Основным источником энергии у жёлтых карликов является термоядерный синтез гелия из водорода. Самой известной и наиболее изученной такой звездой является именно Солнце.

Вот краткое отступление из собственного опыта. После первого класса летом мы с ребятами из нашего двора решили поставить эксперимент. Дело в том, что я узнал, что деревья со временем превращаются в уголь. Вот и предложил положить тщательно обработанную деревяшку в банку и подождать год. К нашему изумлению, деревяшка через год ничуть не изменилась. Это побудило нас разобраться, в том, как же так случилось.

Что касается Маска, не исключено, что ему не сообщили некоторые подробности. А именно, что пока внутри Солнца не кончится водород, оно не будет расширяться. После того, как запаса водорода в ядре звезды станет мало, она начнёт увеличиваться в размере во много раз и превратится в красный гигант. Затем красный гигант сбросит внешние слои газа, образуя тем самым планетарные туманности, а ядро его превращается в маленький, очень плотный белый карлик.

А время жизни жёлтого карлика составляет в среднем 10 миллиардов лет! Наше Солнце станет красным гигантом через 7,1 миллиарда лет. Довольно приличный срок. И став красным гигантом, оно будет иметь радиус, действительно, до 150 млн км. То есть Земля окажется на периферии его атмосферы. Каким будет радиус на самом деле, неизвестно, потому что он может быть от 2 млн км. То есть, «бабушка надвое сказала».

И в любом случае, стоит ли так спешить с заселением Марса? Маск говорит, что хочет сделать это при своей жизни. Более того, он намерен в конце 2026 года отправить на Марс космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году.

Но вот загадка, почему Маск решил, что если робот, пусть и человекоподобный, благополучно слетает на Марс, то туда можно отправлять корабли с людьми, пусть и американцами?

Откуда такая твёрдая уверенность, что человек туда долетит? Он, может быть, свозил туда менее высокоорганизованных животных? Нет. И не собирается. А ведь ему ничто не мешает в компании с роботом отправить к Красной планете мышек, мушек, кого-нибудь ещё. Тёмная материя эта американская логика! Но не исключено, что все дело в деньгах: на «спасении» человечества от далекой солнечной угрозы можно хорошо заработать уже сегодня.