Минувшей ночью на территорию России была совершена масштабная атака вражеских беспилотников. Целями ударов, по предварительным данным, стали объекты в ряде центральных регионов страны. Атака сопровождалась воздушной тревогой и привела к ряду последствий, включая перебои в мобильной связи и отмену занятий в образовательных учреждениях.

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщил, что три украинских БПЛА были уничтожены на подлёте к областному центру. Разрушений и пострадавших, по его словам, удалось избежать. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 6 мая над столичным регионом было сбито не менее 17 беспилотников.

Особое внимание привлекла ситуация в Саранске, где, по предварительным сведениям, удар пришёлся на два завода — «Сарансккабель» и «Сарансккабель-Оптика». В ответ на угрозу администрация города объявила об отмене занятий во всех школах, детсадах, колледжах и вузах.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

В Курской области дроны атаковали гражданских в Глушковском и Суджанском районах. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Сведения о пострадавших уточняются.

Сигналы тревоги поступали также в Московскую, Тамбовскую, Ивановскую, Ярославскую, Вологодскую, Тверскую, Костромскую, Саратовскую и Калужскую области. Люди массово жаловались на воздушные сирены и сбои в мобильной связи.

На фоне ограничений в работе московского аэропорта «Шереметьево», авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможных отменах и объединениях рейсов.

«Ну как мной и предполагалось, хохлы пытаются испортить нам парад и бьют по местам дислокации личного состава и техники - участников парада. Ночью беспилотниками был атакован аэродром Кубинка, где базируются наши пилотажные группы "Русские Витязи и "Стрижи". На воздушной части показа этот удар никак не отразится, но сам факт», – пишет военный летчик, автор канала Fighterbomber.

По данным к утру 7 мая, атака БПЛА вызвала серьёзные перебои в работе мобильного интернета — отключения зафиксированы более чем в 30 регионах страны. Оперативные службы продолжают оценку ущерба и принимают меры по стабилизации обстановки.

«Владимир Путин объявил трёхдневное перемирие, Зеленский делает вид, что ничего не происходит и ругает остановку огня. Вместо паузы Киев направляет на Москву и другие регионы РФ беспилотники», – пишет Mash.

По данным, поступившим от источников тг-канала, украинская сторона готовится к куда более серьёзным действиям на территории Москвы, чем обычные атаки беспилотниками. В Кремле уже ясно дали понять: ответ последует жёсткий и, судя по всему, на этот раз прямо коснётся самой столицы Украины. Осознавая возможные последствия, киевская верхушка начала спешно эвакуировать свои семьи за пределы страны, очевидно ожидая ответного удара.

Mash также сообщает, что Владимир Путин поручил Министерству обороны России определить конкретные цели в Киеве для нанесения удара с применением ракетного комплекса «Орешник». Всё указывает на то, что о каком-либо мирном урегулировании речи уже не идёт. Об этом же пишет и Baza.

«Источники «Базы» заявляют, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности. По предварительной информации, в качестве такой цели был выбран Киев», – сообщает тг-канал.