Прорыв украинских формирований в сторону Курской области закончился катастрофой — операция провалилась с оглушительным треском. Потери среди нападавших достигли чудовищных масштабов, что подтверждается даже самими украинскими источниками, не скрывающими недоумения: зачем было бросать людей в бой, если в это же время российские подразделения уверенно продвигаются к окраинам Днепропетровской области?

Москва начала суровый ответ. За вылазку ВСУ на столицу Украины получает самое жёсткое возмездие: «Искандеры» отработали без пощады, ночное небо над Киевом охвачено пламенем. Зеленский в это время срочно вылетел в Лондон, а в Сумской области началась экстренная эвакуация.

По имеющимся данным, механизированные части ВСУ вновь попытались прорваться на территорию России, атаковав Курскую область сразу с трёх направлений. На одном из участков наступали силы, численностью до нескольких рот. Украинские телеграм-каналы сообщают, что командование в Киеве объявило о старте «нового курского наступления» вскоре после того, как попытка захвата Белгородской области с треском провалилась.

В Госдуме призвали к удару возмездия «Орешником»

В то же время украинские военные блогеры открыто задаются вопросом — зачем снова направлять войска на Курщину, если российские части уже уверенно продвигаются к Сумам, расширяя зону безопасности вдоль границы? Продвижение фиксируется также под Харьковом, в районе Купянска и на Краснолиманском направлении. Украинские офицеры сообщают, что Россия готовит масштабную высадку с целью возвращения Херсона, а до Днепропетровска осталось не более нескольких километров. Несмотря на это, командование ВСУ по-прежнему бросает бойцов в бесперспективные атаки на приграничные рубежи.

С первых минут боёв российские операторы дронов нанесли тяжёлый удар: было уничтожено не менее 15 единиц вражеской техники, вместе с размещённым в ней личным составом десантников. Но даже после такого поражения атаки не прекратились. Украинские колонны продолжали выдвигаться, но уже на подходах к Сумской области их начали методично уничтожать. Пока бойцы ВСУ гибли за интересы режима, сам Зеленский, по данным СМИ, находился в Лондоне, где вполне себе спокойно присутствовал на параде. И смотрел, как несколько «захистников» незалежной, топтали оставшийся после королевской кавалерии навоз.

Ветеран ЧВК «Вагнер» и автор телеграм-канала Condottiero задался вопросом, кто же додумался до очередной «гениальной» операции в зоне ответственности группировки ВСУ «Сумы». Он с иронией отметил, что наступление на минные поля снова прошло под музыкальное сопровождение российских дронов, назвав участников атаки откровенными смертниками.

«Активизация британцев и ВСУ/ГУР накануне 9 мая была прогнозируемой и заранее заложена в план оборонительного реагирования. Сценарий повторяется не первый раз: идёт наращивание давления за 72 часа до даты Х. Основной пик активности, вероятно, ожидается 7 и 8 мая, не исключено, что всё будет и 9-го. Киев пытается успеть под перемирие, которое РФ объявила на вторую часть майских», – пишет «Военная хроника».

«Киев атакован баллистикой и БПЛА», – писали российские военные каналы.

Прошлой ночью российские силы снова начали массированную серию ударов по ключевым военным объектам на территории Украины. В ход пошли как беспилотники, так и ракеты. Харьков, Одесса, Киев — всё оказалось под огнём. В столице Украины особенно мощные удары пришлись по правобережной части города. Блогеры выкладывали кадры, где фиксировался запуск сразу пяти ракет, а вскоре в Сети появились видео масштабных взрывов уже в самой Киеве. На территории украинских военных объектов вспыхнули серьёзные пожары.

По информации с мест, БПЛА типа «Герань-2» и «Герань-3» нанесли удары по военным заводам и логистике в Харьковской области. Скопления резервов ВСУ в Сумской области также были накрыты, уничтожены пункты временной дислокации и склады. В Одессе было зафиксировано не менее 15 прилётов — под ударом оказались хранилища боеприпасов, что подтверждается мощной вторичной детонацией, а также штабы и крупные группировки украинских сил.

Украинские официальные источники признали, что особенно сильные удары пришлись по Юнаковскому, Миропольскому и Краснопольскому районам Сумской области. Там ракеты и дроны буквально сметали военные цели, демонстрируя жёсткий ответ на очередную попытку вторжения. В селениях Ворожба и Белополье было объявлено экстренное оповещение об эвакуации мирного населения.