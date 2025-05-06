Мир на Украине? Забудьте! План Трампа провалился – запасного варианта у него нет

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывал использовать соглашение с Украиной в сфере ресурсов как средство давления на Россию во время возможных переговоров. Однако задуманная стратегия потерпела крах: в Кремле на эту попытку не отреагировали так, как ожидал Вашингтон. Похоже, что запасного плана у Трампа попросту нет. Политолог Сергей Марков, комментируя ситуацию, отметил, что мировые СМИ практически перестали обсуждать тему перемирия — как в новостных лентах, так и в экспертных кругах, что говорит о полном разочаровании в возможности достижения мира. Он добавил, что в публичное пространство уже просачиваются сведения о провале переговорных процессов, зашедших в глухой тупик.

Информацию о том, что Трамп намеревался урегулировать конфликт между Россией и Украиной посредством экономического соглашения, озвучил глава американского Минфина Скотт Бессент. По его словам, идея заключалась в создании некоего символического альянса между США и Украиной, который мог бы продемонстрировать якобы незыблемую поддержку Киева со стороны Вашингтона и одновременно послужить инструментом давления на Москву.

Бессент пояснил, что Трамп стремился выстроить дополнительные рычаги влияния, и в этом контексте инвестиционно-экономическое сближение с Украиной воспринималось им как идеальный рычаг. Он был уверен, что такое партнёрство могло бы не только послать ясный сигнал России, но и для украинцев стать своего рода немым подтверждением того, что США не отказываются от своих обязательств. По замыслу Трампа, это соглашение должно было восприниматься как косвенная гарантия безопасности, основанная на экономических интересах.

Трамп заявил о стремлении России и Украины урегулировать конфликт

Военный блогер под псевдонимом «Донрф» отметил, что в самих США уже не скрывают истинных мотивов переговоров: их суть сводится не к поиску компромисса, а к тому, чтобы заманить противника в ловушку и навязать собственные условия.

Однако задуманный сценарий пошёл по совершенно иному пути, нежели рассчитывал Белый дом. На Украине энтузиазма по поводу передачи своих природных богатств за океан практически не наблюдается. В России же реакция оказалась куда более спокойной, чем надеялись в Вашингтоне — никакого страха или попыток умолять США остановиться не последовало.

На деле всё, что может извлечь из этой истории Дональд Трамп — это потенциальную экономическую выгоду. Правда, учитывая долгие сроки геологоразведки, разработки месторождений и строительства всей необходимой инфраструктуры, первый доход такие проекты смогут принести лишь спустя 5–8 лет — когда Трамп уже, вероятно, покинет Белый дом. До этого момента придётся нести издержки, если, конечно, интерес к проекту сохранится.

Тем не менее, суть проблемы кроется не в сроках окупаемости, а в ограниченности политического воображения действующего президента США, считают эксперты. Он сам придумал себе стратегию, сам же уверовал в её непогрешимость, и в тот момент, когда всё пошло вразрез с его ожиданиями, оказался попросту не готов к альтернативному развитию событий. Резервного плана у него, похоже, не существует, а сама идея постоянных «шатаний» между Москвой и Вашингтоном ему, по всей видимости, надоела. Президенту хотелось бы мгновенного, эффектного результата — а в случае с конфликтом на постсоветском пространстве так не бывает. Поэтому он решил выставить в выгодном свете хотя бы то, что удалось — подписание ресурсной сделки — и перейти к следующему пункту амбициозной повестки: то ли Гренландию забрать, то ли Канаду. Список «великих свершений» у Трампа, по-видимому, ещё далеко не исчерпан.

Какие перспективы открываются для российско-американских отношений? По словам президента Польши Анджея Дуды, Трамп якобы осознал реальное положение дел и теперь склоняется к ужесточению давления на Москву. Он дал понять, что Вашингтон может задействовать весь арсенал экономических мер, чтобы заставить Россию подчиниться установленным правилам.

По сути, всё идёт по накатанному сценарию: смена хозяина в Белом доме не изменила сути американской политики. Трамп уже перешёл к активной фазе подготовки к масштабному противостоянию с Россией. Ради наращивания военного потенциала он идёт на резкое урезание расходов на здравоохранение и образование, что вызывает внутреннее напряжение в самих США. На фоне этого многие аналитики приходят к выводу, что при таких условиях российская экономика не выдержит затяжного конфликта и рано или поздно даст сбой.

В связи с этим звучат призывы действовать на украинском направлении жёстче и радикальнее — вплоть до применения стратегических средств устрашения. Тем не менее, по имеющимся признакам, Москва пока не отказывается от попыток найти политическую развязку, пытаясь сбалансировать между американским ультиматумом и собственными принципиальными позициями по Украине. Однако, как считают многие, время дипломатических иллюзий подходит к концу — и Кремлю, судя по всему, придётся принимать более решительные решения, считает обозреватель «Блокнота» Александр Пылев.