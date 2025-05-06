Накануне Дня Победы вооруженные силы Украины провели очередную атаку беспилотниками на территорию России, сосредоточив основной удар по столице. По имеющимся данным, средства ПВО уничтожили не менее 19 дронов. Один из аппаратов упал на жилое здание, расположенное на Каширском шоссе. Одновременно с этим удары пришлись на Воронежскую, Липецкую, Пензенскую, Астраханскую, Нижегородскую, Тверскую и Смоленскую области.

Киев организовал массированную атаку беспилотниками, нацелив удар сразу по нескольким регионам страны. В Липецкой области интенсивно работали силы ПВО. В связи с ситуацией в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях был объявлен «красный уровень» тревоги. В самом Липецке поздней ночью прозвучали взрывы, на окраинах города работали сирены. Предварительно сообщалось о нескольких сбитых воздушных целях; по счастью, обошлось без пострадавших.

В Воронежской области системы противовоздушной обороны ночью ликвидировали около двадцати беспилотников. На юге региона повреждения получили хозяйственные постройки частных домов, крыша одного здания и остекление автомобиля. Также в одном из местных парков вспыхнул пожар на детской площадке. Экстренные службы прибыли на место и приступили к ликвидации последствий.

В Пензенской области ПВО также не дремали: удалось сбить десять вражеских дронов. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб. Глава региона Олег Мельниченко подтвердил эти сведения. В ряде других областей — Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской — была введена повышенная готовность из-за угрозы новых налётов.

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Наиболее массированная атака в эту ночь пришлась на столицу, когда украинские дроны попытались прорваться к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, Минобороны задействовало силы ПВО и отразило налет из пяти беспилотников. Из-за угрозы в московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — был введён специальный режим безопасности под кодовым названием «Ковёр».

Один из сбитых дронов рухнул в районе Каширского шоссе в Москве. Его обломки повредили витрину цветочного магазина и выбили несколько оконных ев жилом здании. По предварительной информации, жертв удалось избежать. Городские власти заявили, что принимаются все необходимые меры и ситуация находится под контролем.

Минобороны позднее уточнило, что в небе над Москвой был уничтожен еще один беспилотник, а вскоре после этого — еще трое. Согласно данным Telegram-канала SHOT, часть аппаратов удалось перехватить над Наро-Фоминским районом, где местные жители слышали несколько громких взрывов. Ближе к утру мэр сообщил, что оборонительные силы сбили ещё десять дронов, летевших с разных направлений в сторону Москвы. Всего же по данным Минобороны над столицей уничтожено 19 БПЛА, а в целом над регионами России – 105.

Политолог Марат Баширов предположил, что атака выглядела скорее как проверка работы российских ПВО и элемент психологического давления. По его мнению, на визиты иностранных делегаций такие действия не повлияют, так как БПЛА запускаются в ночное время, в то время как представители других стран прибывают днём. Баширов выразил уверенность, что целью подобных налётов является дестабилизация и создание нервозности в обществе.

Эксперт так же полагает, что сейчас Зеленский (и его кураторы) всеми силами стараются расколоть складывающийся союз России и Китая, сорвать визит Председателя Си в РФ. Отсюда и угрозы просроченного устроить теракты в Москве 9 мая.

«И тем не менее китайская делегация летит на 4 дня (и это только официально), а мы принимаем их на высшем уровне. А на Председателя Си ориентируются и другие лидеры стран. Попробуй не прилететь, когда китайцы планируют такой грандиозный визит.