36 часов и «свобода действий»: Пакистан готовится к войне с Индией

Индия готовится нанести военный удар по Пакистану в ближайшие 24-36 часов на фоне обострения отношений между странами после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир. Об этом заявил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар в соцсети X.

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Он уточнил, что Пакистан располагает «достоверной информацией» о планах Индии по этому поводу. Тарар также подчеркнул, что на любой агрессивный шаг последует равноценный ответ.

Напомним, что обстановка между двумя государствами обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам (спорная территория, на которую претендуют и Индия, и Пакистан) в индийском регионе Джамму и Кашмир. Тогда, 22 апреля, боевики расстреляли туристов, в результате чего погибли 26 индийцев и один гражданин Непала.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-и-Тайба» (признана террористической организацией на территории РФ).

ГОТОВЯЩИЙСЯ ОТВЕТ

На днях министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф также заявил, что считает военное вторжение Индии неизбежным. Он отметил, что в связи с этим Пакистан укрепил свои силы и принял «стратегические решения».

Асиф подчеркнул, что все видят ужесточение индийской риторики, а военные Пакистана уже доложили властям о вероятном готовящемся нападении.

В Индии действительно настроены решительно. Накануне индийский премьер-министр Нарендра Моди на совещании по вопросам безопасности с командованием войск страны заявил, что у вооруженных сил Индии есть полная свобода в принятии решений о возможных ответах на теракт в Кашмире. Об этом сообщило агентство PTI.

Также Моди рассказал о «национальной решимости нанести сокрушительный удар по терроризму».

Комментируя подобное заявление Моди, политолог и востоковед Николай Севостьянов назвал поведение политика странным, отметив его любовь к контролю над ситуацией. Однако в связи с этим он вспомнил об одном из самых страшных погромов в истории современной Индии, который случился в 2002 году в штате Гуджарат. Тогда главным министром Гуджарата был Моди, и его обвиняли в попущении кровавой расправы за нападение на поезд с индуистскими паломниками, передает Telegram-канал «Военкор Котенок». Севостьянов отметил, что в то время также ходили слухи, что Моди дал погромщикам «полную свободу действий на три дня».

Во вторник, 29 апреля, индийские СМИ сообщили о перестрелке на границе в районе спорной территории Джамму и Кашмир на границе с Индией. Как сообщала India Today, Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня, что спровоцировало «жесткий ответ» со стороны армии Индии.

Пакистан в свою очередь сообщил о сбитом индийском дроне, который нарушил воздушное пространство на границе в Кашмире.

НА ПОРОГЕ ЯДЕРНОГО КОНФЛИКТА?

После теракта в Кашмире, 24 апреля, правительство Индии объявило о приостановке действия многолетнего договора с Пакистаном о водах Инда 1960 года и начала блокировать поток реки в направлении Пакистана. Также был немедленно закрыт наземный транзитный пункт Аттари между двумя странами.

Тогда пакистанский сенатор Сехар Камран в беседе с РИА Новости заявил, что сокращение подачи воды из реки Инд в Пакистан может грозить ядерной войной.

«Поскольку обе страны являются соперниками, обладающими ядерным оружием, ставки исключительно высоки. Конфликт, связанный с водными ресурсами, может перерасти в ядерную войну, учитывая, что Пакистан рассматривает водные ресурсы как "жизненно важный национальный интерес"», - пояснил Камран.

В свою очередь главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина в разговоре с НСН отметила, что ядерный конфликт между двумя странами вряд ли возможен.

«Я не думаю, что обострение ситуации дойдет до непосредственного ядерного конфликта…в этой войне не заинтересована ни одна сторона. Однако резкое ухудшение отношений между Индией и Пакистаном, конечно, произошло. Террористы, расстрелявшие ни в чем не повинных туристов, если и не были пакистанцами, то финансировались Пакистаном», - рассказала она.

При этом Ванина подчеркнула, что Индия просто так не оставит эту ситуацию, индийский народ «в гневе», однако до полноценной войны все же не дойдет.

«Не думаю, что возможна война между двумя странами, но могут последовать жесткие меры со стороны Индии, потому что она бурлит и клокочет от гнева. Люди не могут смириться с тем, что произошло», - отметила собеседница НСН.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева также уверена, что между Индией и Пакистаном не будет масштабных военных действий.