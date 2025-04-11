Развалился в воздухе и затонул в реке: главное о крушении вертолета в Нью-Йорке

В четверг, 10 апреля, туристический вертолет потерпел крушение в Нью-Йорке. Летательный аппарат начал разваливаться прямо в воздухе, упал в воду и пошел ко дну недалеко от статуи Свободы. В результате погибли шесть человек — пилот и семья из Испании, в том числе трое детей. Глава семейства был гендиректором департамента концерна Siemens. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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Вертолет начал разваливаться в воздухе

Трагедия произошла в Нью-Йорке в четверг, 10 апреля, когда туристический вертолет пролетал в рамках экскурсии над рекой Гудзон. По данным ABC News, в 15:17 по местному времени, всего через 15 минут после начала полета, воздушное судно начало петлять и разваливаться в воздухе: у него отлетели хвостовой винт и части лопастей.

Затем вертолет перевернулся, почти вертикально упал в реку и быстро затонул недалеко от статуи Свободы. Температура воды в тот день составляла примерно плюс 10 градусов, течение было сильным.

Спасатели в течение двух часов доставали из воды пассажиров затонувшего вертолета. Четверо из них погибли сразу после крушения, еще двое скончались позднее в больнице. Среди них были трое взрослых и трое детей, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

При крушении погибла семья испанского бизнесмена

Среди погибших были пилот и пятеро пассажиров: испанец Агустин Эскобар, его жена Мерсе Кампруби Монталь и трое их детей в возрасте 4, 5 и 11 лет.

Как пишет Associated Press, Эскобар проработал в Siemens более 27 лет в разных должностях. Так, в 2022 году он стал президентом и главой испанского филиала немецкого технологического концерна Siemens. Затем его назначили гендиректором департамента Siemens Mobility, который занимался производством железнодорожной техники. Кроме того, с 2023 года Эскобар занимал пост вице-президента немецкой торговой палаты в Испании.

Супруга Эскобара Кампруби Монталь также работала в одном из испанских департаментов Siemens, производившем оборудование для энергетической отрасли. Сначала она была главным менеджером по коммерциализации, затем менеджером по цифровизации, пишет Associated Press.

Личность пилота к настоящему моменту неизвестна.

Возможные причины крушения вертолета

В текущее время следователи рассматривают две версии о причинах крушения вертолета. Согласно одной из них, воздушное судно могло упасть из-за технической неисправности.

По данным ABC News, вертолет принадлежал компании New York Helicopter Charter, которую ранее уже привлекали к ответственности за несоблюдение правил безопасности и неисправную технику. В 2013 году другой вертолет этой же фирмы совершил вынужденную посадку на реку Гудзон из-за внезапно отключившегося двигателя.

Также причиной авиакатастрофы могли стать погодные условия. В момент крушения судна в Нью-Йорке был сильный ветер с порывами до 40 метров в секунду. По словам американских авиаэкспертов, вертолет модели Bell 206L-4, в котором летела семья из Испании, маневренный, но неустойчивый к внешним воздействиям.

В то же время экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Вечерней Москве», что даже такие порывы ветра не смогли бы сдуть с вертолета винты. По словам эксперта, к крушению могло привести столкновение летательного аппарата с посторонним предметом.

— Модель Bell предназначена для небольших, коротких перевозок и рассчитана максимум на шесть пассажиров. Но это не значит, что такой вертолет не смог бы справиться с сильным ветром... Погодные условия играют роль, но перевернуть вертолет и сделать так, чтобы у него потом плоскости отлетели, ветер не может. Тут либо была техническая ошибка, либо было попадание в вертолет, например, птиц или коптеров, — рассказал Романов.

В свою очередь авиаюрист Джасти Грин рассказал Associated Press, что отвалившиеся винты могли задеть и сломать хвостовую балку вертолета. У пилота, по словам эксперта, не было шансов спасти воздушное судно.

— Нет никаких признаков того, что они имели какой-либо контроль над судном. Ни один пилот не смог бы предотвратить эту аварию, когда они потеряли винты. Это как камень, падающий на землю, — пояснил Грин.

Реакция Трампа и местных властей на авиакатастрофу

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам погибших при крушении вертолета, назвав ужасающим видео авиакатастрофы.

— Ужасающие карды. Да благословит Господь семьи и друзей погибших... В ближайшее время будут сделаны заявления о том, что и как произошло, — заявил американский глава.

В свою очередь сенатор штата Нью-Йорк Брэд Хойлман-Сигал призвал запретить экскурсионным вертолетам летать над густонаселенными городами либо ужесточить для них правила безопасности. По его словам, если такое судно упадет не в реку, а на жилой квартал или пешеходную улицу, последствия могут быть более серьезными.

За последнее время в мире произошло несколько серьезных авиакатастроф. В январе в штате Вашингтон пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, все они погибли. В их числе были и граждане России — звезды фигурного катания. А в декабре пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. В нем находились 67 человек, выжить удалось только половине из них.